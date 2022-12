Come fare un hard reset su smartphone POCO

Parliamo spesso degli smartphone POCO ed abbiamo visto recentemente una guida su come fare screenshot e registrare lo schermo. Nell’articolo di oggi, invece, ci concentriamo su come fare un ripristino delle impostazioni di fabbrica, quindi un hard reset, per cancellare tutti i dati contenuti nel telefono ed effettuare una formattazione completa.

Videoguida passo passo

Cosa succede quando si fa un hard reset

L’hard reset degli smartphone POCO è la via più semplice e veloce per effettuare un ripristino completo delle impostazioni dello smartphone ed eliminare tutti i dati contenuti e quindi cancellare file, documenti, immagini, video ed applicazioni. Grazie al ripristino delle impostazioni di fabbrica è quindi possibile riportare il software dello smartphone al suo stato iniziale, come quando lo abbiamo acceso per la prima volta.

Prima di proseguire va sottolineato che la procedura di formattazione è irreversibile ed una volta completata non sarà possibile recuperare i dati cancellati. Prima di procedere è quindi sempre opportuno effettuare il backup dei propri dati e di eseguire le operazioni con la batteria carica, o col caricatore collegato, onde evitare problemi.

Il ripristino dei dati di fabbrica può tornare utile in differenti casi: per risolvere problemi software, per cancellare tutti i dati prima di regalare o vendere il telefono o per fare una pulizia del software qualora iniziasse a rallentare.

Per procedere all’hard reset dei telefoni POCO è possibile procedere in due modi: tramite software qualora tutto funzioni correttamente e si riesca ad accedere alle impostazioni del telefono o via hardware grazie ad una combinazione di tasti da premere in fase di accensione del telefono. Questo ultimo metodo torna comodo quando ci sono problemi col software o se lo schermo è rotto ed il touch screen non funziona ed abbiamo la necessità di cancellare tutti i dati presenti nel telefono.

Ripristino dei dati di fabbrica via software

Accendi lo smartphone e sblocca lo schermo Apri le Impostazioni Spostati su Account e Sincronizzazione Premi su Google Seleziona il tuo account e clicca su Altro (dai 3 puntini in basso) Premi su Rimuovi account Procedi allo stesso modo per gli altri account presenti sullo smartphone Torna nel menu Impostazioni e clicca su Info di sistema Ora seleziona Backup e ripristino Tappa su Ripristino dati di fabbrica Conferma cliccando su Resetta dispositivo Infine, premi Cancella tutto Dopo l’ultima conferma lo smartphone verrà riavviato ed l’operazione di reset dello smartphone POCO verrà completata.

Hard reset tramite combinazione di tasti

Spegni il tuo smartphone Premi e tieni premuto il tasto Accensione e Volume Su per 15 secondi fino a sentire una breve vibrazione Quando appare il logo di POCO rilascia i tasti ed attendi qualche secondo Spostati all’interno dei menu usando i tasti del volume ed il tasto di accensione per confermare Spostati su Wipe data (factory reset sui modelli meno recenti) e conferma Seleziona Wipe All Data e conferma Seleziona Confirm e conferma A questo punto le operazioni di ripristino inizieranno e alla fine del reset apparirà un tasto con scritto Back to Main Menu Ora seleziona il tasto Reboot e conferma Attendi che il telefono completi il riavvio

Conclusioni

A questo punto lo smartphone POCO è pronto per essere nuovamente configurato. Alla successiva accensione sarà sufficiente inserire i propri dati e ripartire con una configurazione come se fosse un nuovo telefono.