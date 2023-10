Come eseguire software Linux su Mac

Sei un appassionato utente di Mac, ma hai sempre desiderato sperimentare i potenti programmi creati per i sistemi Linux? Non c’è bisogno di rinunciare alla tua affidabile macchina Apple. In questo articolo, esploreremo i metodi per eseguire software Linux su Mac senza dover sacrificare la potenza e l’eleganza di macOS. Condividiamo con te una guida completa su come ottenere il meglio di entrambi i mondi, sia che tu sia un principiante o un esperto. Non importa se sei nuovo in questo campo o hai già una certa esperienza, perché copriremo tutte le basi. Scoprirai metodi semplici per iniziare subito, oltre a soluzioni più avanzate che richiederanno un po’ più di impegno, ma che apriranno le porte a un mondo di opportunità. Quindi, preparati a immergerti nell’universo della compatibilità tra Mac e Linux, mentre ti sveliamo tutti i segreti per eseguire con successo il software Linux sul tuo Mac.

Usa il Gestore pacchetti MacPorts

MacPorts è un gestore di pacchetti guidato dalla comunità che semplifica il processo di compilazione, installazione e aggiornamento del software open source sul tuo Mac. Fornisce l’accesso a migliaia di porte già pronte di software Linux, e puoi iniziare con esso in pochi semplici passaggi:

Installa gli strumenti della riga di comando Xcode di Apple. Puoi farlo aprendo Terminal sul tuo Mac ed eseguendo il comando xcode-select --install . Scarica e installa MacPorts. Puoi trovare il programma di installazione sul sito web del progetto MacPorts. Avvia il programma di installazione e segui le istruzioni. Trova una porta del software Linux che desideri installare. Tutte le porte disponibili si trovano sul sito web del progetto MacPorts. Avvia l’app Terminale e incolla il comando di installazione che hai copiato dal sito web del progetto MacPorts. Premi Return e inserisci la tua password di amministratore.

Una volta installato MacPorts, puoi iniziare a installare e aggiornare il software open source sul tuo Mac. Per installare una porta, esegui il comando sudo port install <porta> . Per aggiornare tutte le tue porte, esegui il comando sudo port upgrade . MacPorts è uno strumento potente che può aiutarti a sfruttare al meglio il tuo Mac. Con MacPorts, puoi installare e aggiornare facilmente il software open source, senza dover preoccuparti di problemi di compatibilità o stabilità.

Configura Homebrew sul tuo Mac

Homebrew è un altro gestore di pacchetti che puoi utilizzare per installare il software Linux sul tuo Mac. Proprio come MacPorts, Homebrew non ha un’interfaccia utente grafica, ma può essere installata con un singolo comando. Basta un altro comando per installare una o più applicazioni software Linux con esso. Per installare Homebrew, apri una finestra del Terminale e copia e incolla il seguente comando:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Lo script si avvierà e ti informerà di cosa sta pianificando di fare. Confermalo premendo Return e lascia che funzioni.

Una volta installato Homebrew, puoi iniziare a installare il software Linux. Per installare un nuovo software, usa il comando brew install seguito dal nome del software. Ad esempio, per installare il software git , esegui il comando seguente:

brew install git

Puoi trovare un elenco completo dei software disponibili su Homebrew nel browser dei pacchetti online di Homebrew.

Ecco alcuni suggerimenti per l’utilizzo di Homebrew:

Per aggiornare Homebrew, esegui il comando brew update .

. Per rimuovere un software installato con Homebrew, esegui il comando brew uninstall seguito dal nome del software.

seguito dal nome del software. Per elencare tutti i software installati con Homebrew, esegui il comando brew list .

. Per ottenere aiuto su Homebrew, esegui il comando brew help .

Come virtualizzare Linux utilizzando Parallels Desktop

Se stai cercando un’esperienza più coinvolgente rispetto all’esecuzione di singole app Linux, puoi creare una macchina virtuale Linux completa sul tuo Mac utilizzando Parallels Desktop. Parallels Desktop è una soluzione software di virtualizzazione per Mac basati su silicio Apple e Intel. Sebbene Parallels Desktop sia un prodotto commerciale abbastanza costoso, esiste una versione di prova gratuita che puoi scaricare per vedere cosa ha da offrire. Per scaricare la versione di prova gratuita di Parallels Desktop, vai al sito web di Parallels e fai clic sul pulsante “Prova gratuita”.

Fai doppio clic sul file di installazione per installare Parallels Desktop e segui le istruzioni sullo schermo. Una volta installato Parallels Desktop, avvialo e fai clic sul pulsante “+” per creare una nuova macchina virtuale. Seleziona la distribuzione Linux (“distro” in breve) che desideri installare dall’elenco e fai clic sul pulsante “Avanti”. Parallels Desktop scaricherà l’immagine ISO della distro Linux selezionata e la installerà sulla macchina virtuale. Una volta completata l’installazione, puoi avviare la macchina virtuale e iniziare a utilizzare il software Linux.

Ecco alcuni suggerimenti per l’utilizzo di Parallels Desktop:

Puoi assegnare più memoria e CPU alla macchina virtuale per migliorare le prestazioni.

Puoi condividere file e cartelle tra la macchina virtuale e il tuo Mac.

Puoi installare programmi di terze parti sulla macchina virtuale.

Puoi utilizzare la macchina virtuale per testare software Linux prima di installarlo sul tuo Mac.

Parallels Desktop è un modo efficace per eseguire il software Linux su un Mac. È facile da usare e offre una serie di funzionalità che ti consentono di personalizzare la tua esperienza.

Esegui qualsiasi distribuzione Linux con UTM

Se ritieni che Parallels sia troppo costoso, dovresti prendere in considerazione UTM. UTM è un software open source che si basa su QEMU e sul framework di virtualizzazione Hypervisor di Apple per emulare e virtualizzare praticamente qualsiasi sistema operativo. Puoi usarlo per eseguire il software Linux x86/x64 su Mac con silicio Apple e il software ARM Linux su Mac basati su Intel. Sebbene non abbia tutte le campane e i fischietti di Parallels, la sua usabilità è sorprendentemente buona.

Per installare UTM, puoi scaricare l’ultima versione dal sito web ufficiale di UTM o dal Mac App Store. Una volta installato UTM, avvialo e fai clic sul pulsante “+”. Scegli tra virtualizzazione ed emulazione e seleziona il sistema operativo che desideri emulare. Indica a UTM dove si trova il file immagine ISO della tua distribuzione Linux. Con la macchina virtuale creata, ora puoi avviare Linux e installare qualsiasi software desideri proprio come se stessi eseguendo la distribuzione su hardware reale.

Ecco alcuni suggerimenti per l’utilizzo di UTM:

Puoi assegnare più memoria e CPU alla macchina virtuale per migliorare le prestazioni.

Puoi condividere file e cartelle tra la macchina virtuale e il tuo Mac.

Puoi installare programmi di terze parti sulla macchina virtuale.

Puoi utilizzare la macchina virtuale per testare software Linux prima di installarlo sul tuo Mac.

UTM è un modo efficace per eseguire il software Linux su un Mac. È open source, facile da usare e offre una serie di funzionalità che ti consentono di personalizzare la tua esperienza.

Come installare Asahi Linux insieme a macOS

Per coloro che non hanno paura di sporcarsi un po’ le mani, c’è Asahi Linux. Questo progetto mira a portare Linux su Apple Silicon Mac, perfezionandolo al punto da poter essere utilizzato come driver quotidiano. Poiché la complessità di questo metodo supera di gran lunga le opzioni precedenti, lo consigliamo solo agli utenti più avanzati. Per installare Asahi Linux, segui questi passaggi principali:

Scarica il programma di installazione di Asahi Linux dal sito web del progetto. Apri una finestra del Terminale e vai alla posizione in cui hai scaricato il programma di installazione. Esegui il programma di installazione e segui le istruzioni sullo schermo. Il programma di installazione ridimensionerà la partizione macOS per fare spazio a Linux e installerà Asahi Linux. Riavvia il tuo Mac e completa la configurazione di Asahi Linux impostando la lingua, la regione, il fuso orario e il layout della tastiera. Accedi al tuo sistema Asahi Linux e installa il tuo software Linux preferito.

Ecco alcuni suggerimenti per l’utilizzo di Asahi Linux:

Asahi Linux è ancora in fase di sviluppo, quindi potresti riscontrare alcuni problemi.

Se riscontri un problema, non esitare a chiedere aiuto alla comunità di Asahi Linux.

Asahi Linux è un ottimo modo per provare Linux su un Apple Silicon Mac. Se sei un utente esperto, ti incoraggiamo a provarlo.

Software Linux creato da zero

Se tutto il resto fallisce, o se sei semplicemente alla ricerca di una bella sfida, puoi sempre scegliere di compilare il software Linux da zero sul tuo Mac. Questo metodo funziona meglio per strumenti da riga di comando semplici che non hanno troppe dipendenze esterne. In alcuni casi, gli sviluppatori forniscono istruzioni dettagliate o un “Makefile” (un file di testo che automatizza il processo di compilazione) che semplifica il processo di compilazione del software automatizzando determinati passaggi. Vale la pena notare che questo approccio richiede una discreta quantità di know-how tecnico, poiché dovrai navigare tra i potenziali errori di compilazione, capire come gestire le librerie e generalmente sentirti a tuo agio lavorando in un ambiente terminale. Ecco cosa devi fare:

Individua il codice sorgente del software Linux che desideri installare. La maggior parte del software open source lo avrà prontamente disponibile sul proprio sito web o nel repository GitHub. Assicurati di avere gli strumenti della riga di comando installati sul tuo Mac. Potresti anche aver bisogno di altre librerie o strumenti, a seconda del software che vuoi costruire. Estrai il codice sorgente. Leggi la documentazione. La maggior parte dei pacchetti di codice sorgente viene fornita con un file “README” o “INSTALL”. Questo documento di solito fornisce istruzioni specifiche su come costruire e installare il software. Esegui il comando ./configure , seguito da make e poi da sudo make install . Questi comandi configurano, compilano e installano rispettivamente il software.

Sebbene questo processo possa essere complicato e un po’ scoraggiante, è un modo fantastico per saperne di più su come il software è costruito e installato.

Conclusioni su come eseguire software Linux su Mac

Esistono diversi modi per eseguire software Linux su un Mac. Il metodo migliore per te dipenderà dalle tue esigenze e dalle tue preferenze. Se stai cercando un modo semplice ed economico per eseguire software Linux, puoi utilizzare una macchina virtuale. Le macchine virtuali ti consentono di eseguire un sistema operativo all’interno di un altro sistema operativo. In questo caso, puoi eseguire un sistema operativo Linux all’interno del tuo sistema operativo macOS.

Esistono diversi programmi di macchine virtuali disponibili per Mac, tra cui Parallels Desktop, VMware Fusion e VirtualBox. Questi programmi sono facili da usare e ti consentono di eseguire una varietà di sistemi operativi Linux, tra cui Ubuntu, Fedora e Debian. Se stai cercando un’esperienza più coinvolgente, puoi installare un sistema operativo Linux dual boot sul tuo Mac. La doppia installazione ti consente di scegliere quale sistema operativo desideri avviare all’avvio del tuo computer.

Per installare un sistema operativo Linux dual boot sul tuo Mac, dovrai creare una partizione separata per il sistema operativo Linux. Puoi farlo utilizzando il programma di installazione di Linux o utilizzando l’utilità di partizione di macOS. Una volta creata la partizione, puoi installare il sistema operativo Linux. Il processo di installazione varierà a seconda del sistema operativo Linux che stai installando.

Se stai cercando un modo per eseguire software Linux senza modificare il tuo sistema operativo macOS, puoi utilizzare una distribuzione Linux live. Le distribuzioni Linux live sono versioni di Linux che possono essere eseguite da un CD o da una chiavetta USB. Le distribuzioni Linux live ti consentono di provare Linux senza installarlo sul tuo computer. Se ti piace Linux, puoi sempre installarlo sul tuo computer in un secondo momento.

Esistono diversi modi per eseguire software Linux su Mac. Il metodo migliore per te dipenderà dalle tue esigenze e dalle tue preferenze.