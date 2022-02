Come disattivare la modalità macro su iPhone

E’ fantastico che Apple abbia introdotto su iPhone 13 una fotocamera con modalità Macro! Peccato che la Fotocamera passi automaticamente ad essa ogni volta che ti avvicini molto ad un oggetto. Se tutto ciò ti infastidisce e vorresti essere tu stesso ad attivare (o a disattivare) la modalità Macro quando ne hai bisogno, continua a leggere questa guida. Nei paragrafi che seguono ti sveleremo, infatti, come abilitare e disabilitare questa modalità su iPhone.

Perché l’app Fotocamera dell’iPhone passa alla modalità Macro automatica?

La modalità macro introdotta da Apple con iOS 15, è stata progettata per migliorare le capacità di fotografia macro della fotocamera sui modelli iPhone 13 Pro e Pro Max. Ciò vuol dire che, ogni volta che ti stai avvicinando molto ad un soggetto o a un oggetto che vuoi fotografare, l’app Fotocamera dell’iPhone si setterà immediatamente sulla modalità macro per permetterti di scattare una foto migliore catturando più dettagli possibili. In particolare, l’app Fotocamera attiva questa modalità passando da un normale obiettivo grandangolare a un obiettivo ultra grandangolare. Questo avviene, in generale, quando il tuo iPhone è a circa 14 cm dal soggetto che vuoi fotografare.

Come abilitare il controllo macro su iPhone

Prima di spiegarti come abilitare il controllo macro, è necessario effettuare una precisazione: per poterlo fare, il tuo iPhone deve eseguire iOS 15.2 o versioni successive. Detto ciò, scopriamo come raggiungere il nostro obiettivo!

Per prima cosa, avvia l’app “Impostazioni”, poi seleziona “Fotocamera” ed attiva l’opzione “Controllo Macro” che trovi nella parte inferiore del menu. A questo punto, chiudi l’app Impostazioni ed accedi alla Fotocamera per fare una prova.

Avvicina il tuo iPhone ad un oggetto e ti accorgerai che la fotocamera sarà già pronta per passare alla modalità Macro. Ma ora c’è una differenza: noterai apparire anche la nuova icona con l’immagine di un fiore nell’anteprima dell’immagine. Se il pulsante è giallo, vuol dire che la modalità Macro è attivata. Clicca sul pulsante per disabilitarla e per tornare ad un altro tipo di obiettivo.

Ecco fatto: hai finalmente disattivato la modalità macro. Ora puoi scattare le tue foto in totale libertà!

Fonte Howtogeek