Se stai cercando di aggiornare il tuo Apple Watch o hai perso il tuo iPhone e devi accoppiare il tuo orologio con un nuovo dispositivo, arriverà il momento in cui dovrai annullare definitivamente l’abbinamento tra il tuo Apple Watch e il tuo vecchio iPhone. In questa guida, vedremo come disaccoppiare Apple Watch in modo rapido ed efficiente. Segui attentamente i passaggi seguenti per completare con successo la procedura di disaccoppiamento del tuo Apple Watch.

Come disaccoppiare Apple Watch da iPhone

Se vuoi disaccoppiare il tuo Apple Watch dal tuo iPhone, segui i seguenti passaggi; in primo luogo, assicurati che sia il tuo iPhone che l’Apple Watch siano aggiornati all’ultima versione del software. Poi, posiziona il tuo iPhone e Apple Watch nelle vicinanze l’uno dell’altro. Apri l’app Apple Watch sul tuo iPhone, quindi tocca la scheda “Il mio orologio“. Successivamente, tocca “Tutti gli orologi” nella parte superiore dello schermo e quindi seleziona il pulsante “Info” accanto all’Apple Watch che desideri disaccoppiare.

Tocca “Disaccoppia Apple Watch” nella parte inferiore dello schermo e, se desideri mantenere il tuo piano cellulare, tocca “Mantieni piano cellulare“, altrimenti tocca “Rimuovi piano cellulare“. Conferma la tua scelta toccando “Conferma” e inserisci il tuo ID Apple e la password per autenticare il comando. Attendi che il tuo iPhone esegua il backup dell’Apple Watch e, una volta completato, verrà visualizzato un messaggio di avvio dell’accoppiamento, il che significa che hai disaccoppiato con successo il tuo Apple Watch.

Tieni presente che, se possiedi più di un orologio, devi assicurarti di selezionare quello corretto che desideri rimuovere. Per evitare confusioni, ti consigliamo di rinominare i tuoi orologi.

Raccomandazioni e conclusioni

