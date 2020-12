Fino a qualche tempo fa, disabilitare le favicon su Safari non era una necessità, visto che il browser Apple non presentava questa soluzione grafica.

A partire dalla versione 14.0 di questo software però, anche questo browser ha adottato questa sorta di piccole icone identificative per le sue schede. Nonostante esse possano rappresentare un vantaggio per alcuni utenti, ve ne sono altri che non riescono proprio a mandarle giù.

In questo articolo andremo a vedere come disabilitare questa novità grafica escludendola per sempre da Safari.

Disabilitare le favicon su Safari e tornare alle schede classiche?

Per alcuni utenti, il tentativo di avvicinare Safari ad altri browser come Google Chrome o Microsoft Edge, non è la via giusta. Anche se le nuove versione di Safari hanno portato diverse modifiche oggettivamente positive, questo “scimmiottare” software simili non è piaciuta a molti.

Guardando il lato positivo degli aggiornamenti, ora è possibile comprimere le schede, anche se sono molte, potendo facilmente scorrere tra le stesse (senza necessità di scorrere orizzontalmente la barra delle schede).

Detto ciò passiamo al “cuore” di questo articolo, ovvero come disabilitare le favicon su Safari. Per fortuna la procedura è davvero semplice, segno, forse, che nemmeno Apple era super convinta del successo di questa funzionalità.

Per disattivare le favicon su Safari devi eseguire i seguenti passaggi:

Apri il browser Safari sul tuo dispositivo Apple

Clicca sulal scritta Safari in alto a sinistra e vai su Preferenze

in alto a sinistra e vai su Da qui, vai alla sezione Schede e deseleziona l’opzione Mostra le icone del sito web nelle schede.

Così facendo, è possibile far sparire le favicon e poter tornare a utilizzare la cara vecchia barra delle schede, senza alcuna icona grafica a distrarci!

Fonte howtogeek.com