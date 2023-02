Come disabilitare i dati mobili per Spotify su iPhone

La maggior parte degli utenti ha ormai adottato Spotify come principale app musicale, visto che si tratta anche di uno strumento ideale in ottica podcast.

A prescindere dal tipo di utilizzo che fai di questo software, se lo usi con i dati mobili, esaurirai ben presto la banda a disposizione. Un vero guaio, a meno che non non sia in grado di rinunciare a questo tipo di traffico, magari optando per sfruttare una linea Wi-Fi.

Per fortuna, disabilitare l’utilizzo dei dati mobili è tutt’altro che difficile e, in questo articolo, ti spiegheremo come fare.

Disabilita l'utilizzo dei dati mobili di Spotify dalle impostazioni iOS

Innanzitutto, ti consigliamo di modificare le impostazioni di iOS per disabilitare l'utilizzo dei dati mobili di Spotify. Quindi, una volta sbloccato il telefono, segui questi semplici passaggi sul tuo iPhone per impedire a Spotify di utilizzare i dati mobili:

Vai su Impostazioni sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Scorri verso il basso e tocca Spotify ;

; Per impostazione predefinita, i dati cellulare saranno attivati: tocca l'interruttore per disattivarlo.

Questo è tutto. Ora hai detto a iOS di non consentire a Spotify di utilizzare i tuoi dati cellulari.

Disabilita l'utilizzo dei dati mobili nell'app Spotify

Spotify ha molte funzionalità nascoste con cui dovresti familiarizzare per avere la migliore esperienza. Una di queste funzionalità è la possibilità di limitare l'accesso ai contenuti tramite Wi-Fi. Puoi stare certo che eviterai costosi addebiti per eccesso di dati disattivando l'utilizzo dei dati mobili.

Per disabilitare l'utilizzo dei dati mobili nell'app Spotify, ecco cosa devi fare:

Dalla home page di Spotify , tocca l'icona a forma di ingranaggio Impostazioni;

, tocca l'icona a forma di ingranaggio Impostazioni; Scorri verso il basso e tocca Qualità audio ;

; Per impostazione predefinita, vedrai che il download tramite cellulare è abilitato. Ma puoi toccare l'interruttore per disattivarlo.

Come scaricare musica da Spotify per l'ascolto offline

Esistono due tipi di contenuti su Spotify: statici e dinamici. Puoi scaricare entrambi i tipi di contenuto senza utilizzare la rete dati.

I contenuti statici includono album, playlist o podcast che ti sono piaciuti o salvati nella tua libreria che non si aggiornano regolarmente. Quando scarichi contenuti statici, devi scaricarli solo una volta.

I contenuti dinamici includono playlist come le playlist, inclusa quella realizzata automaticamente dall’app in base alle tue abitudini e preferenze di ascolto. Il contenuto dinamico deve essere aggiornato su base giornaliera o settimanale. Quando scarichi contenuto dinamico, verrà trattato automaticamente in background.

I passaggi per scaricare entrambi i tipi di contenuto sono gli stessi: nella schermata della playlist, del brano o del podcast, tocca l'icona grigia della freccia rivolta verso il basso. Diventerà verde una volta scaricato il contenuto.

Questo è tutto. Poiché hai modificato le impostazioni di iOS e Spotify, le playlist verranno scaricate solo quando sei connesso al Wi-Fi. Questo è solo uno dei tanti modi per migliorare la tua esperienza Spotify sui dispositivi mobili.

Non preoccuparti mai più di utilizzare i tuoi dati con Spotify

Ora hai configurato il tuo iPhone e l'app Spotify per scaricare la musica e i podcast più recenti senza utilizzare dati cellulari o mobili.

Tutto quello che devi fare è connetterti occasionalmente al Wi-Fi, quindi aprire Spotify in modo che le tue playlist dinamiche possano essere aggiornate (o scaricare l'ultimo podcast per salvarlo sul telefono).

Dunque, tramite Wi-Fi, non avrai più limiti di sorta per quanto concerne la riproduzione di musica o podcast.