Come connettere Apple Watch al Wi-Fi e sbloccare tutte le funzionalità

Con Apple Watch puoi utilizzare numerose funzionalità: si tratta di un dispositivo davvero straordinario in grado di farti vivere un’esperienza d’uso impareggiabile. Ovviamente, per poter accedere a tutte le funzioni dell’orologio, dovrai attivare il Wi-Fi e il Bluetooth sul tuo iPhone associato.

Non sai come fare? Ebbene, nella nostra guida, ti spieghiamo – passo passo – come connettere il tuo Apple Watch a una rete Wi-Fi e quali funzionalità di Apple Watch sono disponibili con e senza Wi-Fi.

Perché hai bisogno di Bluetooth e Wi-Fi su un Apple Watch

L’Apple Watch comunica – tramite Bluetooth e Wi-Fi – con il suo iPhone associato. Lo smartwatch è anche in grado di utilizzare una rete cellulare per rimanere connesso, ma questa funzione è disponibile solo sulla Serie 3 e 4. Apple Watch è stato progettato per creare la connessione migliore dal punto di vista energetico: ecco perchè passa – in maniera automatica – dal Bluetooth o dal Wi-Fi.

Come attivare Wi-Fi e Bluetooth sull’iPhone abbinato al tuo Apple Watch

Per prima cosa, accedi al “Centro di controllo” sul tuo iPhone, clicca sulle icone Wi-Fi e Bluetooth: esse sono colorate in blu quando sono attive e grigie quando sono disattivate.

Molteplici sono le attività che puoi effettuare con il tuo Apple Watch, anche se l’iPhone non è accanto a te. Ad esempio, puoi controllare i tuoi allenamenti utilizzando l’app Workout, ascoltare i podcast memorizzati su Apple Watch, effettuare acquisti utilizzando Apple Pay e (ovviamente) controllare l’ora.

Se Apple Watch è connesso alla rete cellulare o Wi-Fi, lo spettro delle attività che puoi effettuare si allarga notevolmente: puoi inviare o ricevere messaggi tramite iMessage, controllare il meteo, puoi ascolare la musica in streaming o le tue stazioni radio preferite.

Come connettere il tuo Apple Watch al Wi-Fi

Per prima cosa, accedi ad “Impostazioni App” su Apple Watch (è l’icona a forma di ingranaggio grigia).

Clicca su Wi-Fi: puoi visualizzare il nome della rete in questa sezione, ovviamente se sei già connesso a una rete Wi-Fi con il tuo iPhone ocon altro dispositivo. Se il Wi-Fi è disattivato (in questo caso la slider è grigia), clicca sulla barra di scorrimento per attivarlo. L’Apple Watch cercherà automaticamente le reti: una volta visualizzato l’elenco, scegli la rete a cui connetterti.

Un recente articolo pubblicato sulla pagina di supporto Apple ha rivelato che l’Apple Watch può connettersi solo a reti Wi-Fi a 2,4 GHz, pertanto nel caso in cui tu abbia un modem a doppia frequenza dovrai garantire all’Apple Watch l’accesso alla frequenza più bassa. Non si connetterà, invece, a reti pubbliche che richiedono un accesso o un abbonamento.

A questo punto, se richiesto, immetti la password per la rete Wi-Fi utilizzando Scribble ovvero scrivendo le lettere sulla schermata dell’orologio con il dito. Se hai sbagliato a digitare una parola o vuoi cambiarla, puoi ruotare la Digital Crown per visualizzare più opzioni (comprese lettere maiuscole, minuscole e alternative simili per forma a quella che hai scritto). Infine, clicca su “Connetti”.

Fonte BusinessInsider