Come cancellarsi da LinkedIn: gudia completa

LinkedIn è un social network professionale che offre numerose opportunità lavorative, ma ci sono situazioni in cui potresti voler eliminare il tuo profilo. Questa guida ti mostrerà come cancellarti da LinkedIn in modo definitivo, quali precauzioni prendere prima e come recuperare il tuo account in caso di ripensamenti.

Perché Cancellarsi da LinkedIn

Prima di procedere con la cancellazione, è importante riflettere sui motivi che ti spingono a questa decisione. Molti utenti considerano l’eliminazione del profilo a causa di problemi di privacy o dell’eccessivo numero di comunicazioni ricevute dalla piattaforma.

Altri motivi comuni includono:

Presenza di profili duplicati

Mancanza di risultati professionali concreti

Preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati

Contatti indesiderati da agenzie di reclutamento

Se stai pensando di cancellarti solo per creare un nuovo profilo, considera prima l’opzione di modificare quello esistente o di unire eventuali account duplicati.

Backup dei Dati Prima della Cancellazione

Prima di procedere con l’eliminazione, è fortemente consigliato eseguire un backup di tutti i dati associati al tuo profilo per poterli conservare e recuperare in futuro se necessario. Ecco come fare:

Accedi al tuo account LinkedIn Clicca sulla tua foto profilo in alto a destra Seleziona “Impostazioni e Privacy” Vai alla sezione “Privacy dei dati” o “Come LinkedIn utilizza i tuoi dati” Clicca su “Ottieni una copia dei tuoi dati” o “Copia dei tuoi dati” Scegli se scaricare un archivio completo o solo dati specifici Clicca su “Richiedi archivio”

LinkedIn elaborerà la tua richiesta e ti invierà una notifica via email quando i tuoi dati saranno pronti per il download (può richiedere fino a 24 ore).

Procedura per Cancellarsi da LinkedIn da PC

La procedura per eliminare definitivamente il tuo profilo LinkedIn da computer è abbastanza semplice:

Vai al sito ufficiale di LinkedIn e accedi al tuo account Clicca sulla tua foto profilo nell’angolo in alto a destra Seleziona “Impostazioni e privacy” dal menu a tendina Nella sezione “Preferenze account”, clicca su “Gestione account” Trova l’opzione “Chiudi il tuo account LinkedIn” e clicca su “Cambia” Se sei un utente Premium, dovrai prima annullare il tuo abbonamento a pagamento prima di poter chiudere l’account Seleziona il motivo per cui desideri eliminare il tuo account Clicca su “Avanti” Inserisci la password del tuo account per confermare Apponi il segno di spunta accanto all’opzione “Annulla la mia iscrizione alle comunicazioni via email di LinkedIn” Clicca su “Chiudi account” o “Fatto” per completare la procedura

Come Cancellarsi da LinkedIn da Smartphone

Anche da dispositivi mobili è possibile eliminare il proprio profilo LinkedIn:

Apri l’app LinkedIn sul tuo smartphone Tocca la tua foto profilo nell’angolo superiore Vai su “Impostazioni” Scorri fino a “Gestione account” Seleziona “Chiudi il tuo account” Scegli il motivo della cancellazione e segui le istruzioni mostrate sullo schermo Inserisci la tua password quando richiesto Conferma la cancellazione toccando su “Fatto”

LinkedIn ti mostrerà un messaggio di conferma che il tuo account è stato chiuso con successo.

Cosa Succede Dopo la Cancellazione

Una volta completata la procedura di eliminazione dell’account, è importante sapere che:

Il tuo profilo e tutte le informazioni associate verranno eliminati definitivamente LinkedIn potrebbe impiegare fino a 7 giorni per completare la cancellazione Il tuo profilo potrebbe continuare ad apparire nei risultati dei motori di ricerca per alcune settimane Perderai tutti i collegamenti, i messaggi e le conferme delle competenze ricevute

Recuperare un Account Cancellato

Se cambi idea, hai 14 giorni di tempo dalla cancellazione per recuperare il tuo account LinkedIn. Ecco come procedere:

Visita il sito web di LinkedIn (non funziona dall’app mobile) Accedi utilizzando le credenziali dell’account cancellato LinkedIn ti invierà un’email con un link per confermare la riattivazione Segui le istruzioni nell’email per completare il ripristino

Alternativamente, puoi utilizzare il link di riattivazione contenuto nell’email di conferma della cancellazione ricevuta al momento della chiusura dell’account.

È importante notare che, anche in caso di recupero dell’account, alcune informazioni andranno perse irreversibilmente, tra cui:

Le iscrizioni ai gruppi

Gli inviti in sospeso o ignorati

Le segnalazioni e le conferme di competenze ricevute

Alternative alla Cancellazione Definitiva

Se non sei completamente sicuro di voler eliminare il tuo profilo, considera queste alternative:

Sospensione Temporanea dell’Account

LinkedIn permette di sospendere temporaneamente il tuo account invece di eliminarlo definitivamente. Questa opzione rende invisibile il tuo profilo finché non decidi di riattivarlo:

Vai su “Impostazioni e privacy” Seleziona “Preferenze account” e poi “Gestione account” Clicca su “Sospendi account” Indica il motivo della sospensione Inserisci la tua password Conferma la sospensione

Per riattivare l’account basta effettuare nuovamente l’accesso a LinkedIn dopo 24 ore dalla sospensione.

Unione di Profili Duplicati

Se possiedi più di un profilo LinkedIn e desideri mantenere i contatti ma eliminarne uno, puoi unire gli account:

Accedi all’account che vuoi mantenere Vai su “Impostazioni e privacy” Seleziona “Preferenze account” Clicca su “Unire due account” Segui le istruzioni per effettuare l’accesso all’account da eliminare Conferma l’unione degli account

Questa procedura trasferirà i collegamenti dall’account vecchio a quello nuovo prima di chiudere automaticamente il profilo duplicato.

Conclusioni

Cancellarsi da LinkedIn è un processo relativamente semplice ma che comporta la perdita definitiva di dati, connessioni e interazioni professionali costruite nel tempo. Prima di procedere, valuta attentamente le tue necessità e considera le alternative disponibili, come la sospensione temporanea o l’unione di profili duplicati.

Se hai deciso che la cancellazione è l’opzione migliore per te, assicurati di effettuare un backup dei tuoi dati e ricorda che hai 14 giorni per ripensarci e recuperare il tuo account.

Per ulteriori informazioni sulla gestione della tua privacy online, puoi consultare il nostro articolo sulle impostazioni di privacy sui social network o la guida alla protezione dei dati personali online.

Ricorda che la tua presenza professionale online è importante, ma la tua privacy e tranquillità lo sono altrettanto. Qualunque sia la tua decisione, assicurati che sia quella giusta per le tue esigenze personali e professionali.