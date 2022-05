Come cancellare il tuo account di Twitter (e i tuoi Tweet)

L’acquisto di Twitter (o meglio, la volontà di acquistare, percentuale dei bot permettendo) da parte di Elon Musk ha generato una vera e propria spaccatura tra la popolazione della rete. Da una parte vi è chi vede nel miliardario un personaggio pronto a trasformare la piattaforma in una zona franca, dall’altra vi sono i più fervidi sostenitori della libertà di parola che sperano in una politica meno severa del servizio.

Di certo, il social network si appresta ad affrontare un forte cambiamento i cui effetti si vedranno nei prossimi mesi e, per molti versi, sono imprevedibili. Di fatto, parte degli iscritti sembra aver deciso di virare su altre piattaforme, dove il controllo sui contenuti risulta più severo (anche se talvolta molto discutibile) con il risultato di un gran numero di account cancellati su Twitter.

Che tu intenda eliminare la tua presenza da questo per questioni ideologiche o meno, devi però sapere che cancellare del tutto ogni segno sulla piattaforma non è così facile. In questo articolo andremo ad affrontare questa tematica sotto ogni sua sfaccettatura.

Come eliminare un singolo tweet recente

Eliminare un tweet recente non è difficile. Una volta andato sul sito di Twitter, sul tuo profilo e poi scorri verso il basso fino a trovare il tweet che desideri rimuovere. Fai clic sul menu con i tre punti accanto a quel tweet e seleziona l’opzione Elimina. Twitter chiede se sei sicuro di voler eliminare il tweet in questione e, cliccando su Elimina, darai conferma alle tue intenzioni.

Sui dispositivi mobili, il processo è più o meno lo stesso. Tocca la foto del tuo profilo in alto a sinistra e tocca il tuo nome per accedere al profilo vero e proprio. Trova il tweet che desideri cancellare e tocca il menu a tre punti in alto a destra del tweet, selezionando poi Elimina con relativa conferma.

Come cancellare i tweet più datati

Se il post non è recente, la procedura di cancellazione risulta leggermente diversa. Scorrere la lista di tweet infatti, può richiedere molto tempo. In tal senso però, esistono alcuni siti che possono aiutarti.

Tweet Deleter

Nel sito Tweet Deleter, fai clic sul pulsante per accedere con il tuo account Twitter. Nella finestra Autorizza, digita il nome utente e la password relative al tuo account: dovrai concedere a Tweetdeleter.com il permesso di utilizzare il tuo profilo sulla piattaforma (la finestra Autorizza spiega cosa sarà in grado di fare il sito se intendi procedere). Fai clic sul pulsante Accedi per confermare e andare avanti.

A questo punto, il sito mostra i tuoi tweet dall’ultimo al primo, senza eccezioni. Puoi restringere l’elenco digitando una parola chiave, selezionando il tipo di post (tweet, retweet e/o risposte) e inserendo un preciso lasso di tempo. Seleziona i tweet che desideri eliminare, quindi fai clic sul pulsante Elimina Tweet per rimuoverli.

Con Tweet Deleter, puoi anche dire al sito di eliminare automaticamente i tweet di una certa età, caricare un archivio dei tuoi ultimi 3.200 tweet o eliminare tutti i tuoi tweet in blocco. Con un account gratuito, puoi eliminare fino a cinque tweet al mese, condurre cinque ricerche di parole chiave gratuite e utilizzare il filtro volgarità del servizio. Passando ai piani premium avrai a disposizione ulteriori opzioni di eliminazione e ricerca. Questi hanno un costo che varia dai 3,99 agli 11,99 dollari a seconda della formula.

TweetDelete

Vuoi un modo per eliminare automaticamente tutti i tweet più vecchi di una certa data? Dai un’occhiata a TweetDelete, che può anche cancellare rapidamente i tuoi ultimi 3.200 tweet (il limite di 3.200 è quello stabilito dal servizio). Una versione premium, che ti consente di eliminare un numero illimitato di tweet dopo aver caricato il file di dati di Twitter, costa 14,99 al mese.

Innanzitutto, dovresti rivedere tutti i tweet prima di una certa data per assicurarti di volerli eliminare veramente tutti. Puoi farlo dalla piattaforma, richiedendo un archivio di tutti i tuoi post. Su Twitter, vai su Impostazioni e privacy – Il tuo account – Scarica un archivio dei tuoi dati. Inserisci la tua password e clicca su Conferma.

Se sei ancora sicuro di voler eliminare i tuoi tweet più vecchi, fai clic sul pulsante Accedi con Twitter sul sito TweetDelete. Nella finestra Autorizza, digita il tuo nome utente e password Twitter, quindi fai clic sul pulsante Autorizza app.

A questo punto, fai clic sul menu a discesa per selezionare il numero di mesi in cui desideri che il sito torni indietro per eliminare i tuoi tweet. Fai attenzione: dopo che i tweet sono stati eliminati, non potrai più recuperarli in nessun modo. Fai infine clic sul pulsante per attivare TweetDelete e saluta tutti i post indesiderati.

Revocare l’accesso alle app di terze parti

Se stai solo effettuando una pulizia una tantum con una di queste app di eliminazione, potresti poi voler revocare l’accesso che hanno al tuo account al termine. In altri casi potresti aver collegato il profilo ad altri servizi e, visto il grande cambiamento relativo alla piattaforma, vuoi cercare di valutare come si evolverà la soluzione scollegando ogni app esterna dalla stessa.

A prescindere dal motivo, vai su Impostazioni e privacy – Sicurezza e accesso all’account – App e sessioni. Seleziona l’app che desideri eliminare e tocca Revoca autorizzazioni app.

Cancellare il tuo account di Twitter è un processo facile. E c’è anche un periodo di 30 giorni che, in caso di ripensamenti, ti permette di fare marcia indietro. In questo caso puoi semplicemente accedere nuovamente al tuo account entro 30 giorni per ripristinarlo: tale operazione lo riporterà immediatamente attivo, come se non fosse successo nulla.

Tuttavia, se non esegui il ripristino entro tale lasso di tempo, tutti i tuoi dati verranno eliminati in modo permanente dai server di Twitter. Dovresti anche sapere che mentre il tuo account scomparirà pochi minuti allo scadere del mese, la società afferma che “alcuni contenuti potrebbero essere visibili su twitter.com per alcuni giorni” un po’ come succede su tanti altri social network. Inoltre, Twitter afferma di non avere alcun controllo su come i tuoi tweet vengono indicizzati da Google e Bing. Pertanto, i tuoi contenuti precedenti potrebbero rimanere ricercabili e individuabili tramite motori di ricerca.

Dunque, come è possibile ottenere l’oblio su questa piattaforma? Prima di iniziare, sappi che se vuoi rendere il tuo nome utente o indirizzo e-mail disponibile per il riutilizzo (ogni account Twitter deve essere associato a un indirizzo e-mail univoco), cambiali prima che il tuo account venga eliminato definitivamente. Accedi a Impostazioni e privacy – Il tuo account – Informazioni sull’account e modifica il nome utente e l’e-mail nei campi in alto. Tieni presente che quando modifichi la tua e-mail, dovrai confermare tramite un link che verrà inviato al tuo nuovo indirizzo prima che la modifica diventi effettiva (dunque utilizza una casella di posta che utilizzi, magari una secondaria).

Fatto ciò, vai su Sicurezza e privacy – Il tuo account – Disattiva il tuo account. Twitter ti chiederà di inserire la tua password per verificare che tu voglia veramente eliminare il profilo. Dai la relativa conferma, quindi fai clic su Disattiva e hai completato il processo.

Se invece intendi rimanere sulla piattaforma, puoi dare uno sguardo a questa guida su come attivare la dark mode su Twitter oppure quella su come eliminare le ricerche salvate.

Fonte pcmag.com