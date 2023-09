Come bypassare automaticamente i Captcha su Mac

Se odi l fastidiosi Captcha che devi risolvere quando navighi sul web che provano che sei umano, molte volte possono essere frustranti, ma per fortuna c’è un modo semplice per bypassarli automaticamente su Mac. Con macOS Ventura o successivo, puoi abilitare un’opzione che consente al tuo Mac di verificare automaticamente i Captcha quando navighi con Safari, risparmiandoti lo stress di doverle risolvere manualmente. In questo articolo ti spiegheremo come abilitare questa funzionalità nelle impostazioni del tuo Mac per bypassare automaticamente i Captcha su Safari e navigare sul web in modo più fluido e naturale. Basta seguire pochi e semplici passaggi per dire finalmente addio ai Captcha. Continua a leggere per scoprire come funziona.

Come bypassare e verificare automaticamente i Captcha su Mac

Per abilitare l’aggiramento automatico dei Captcha su Mac, sono necessari macOS Ventura o Sonoma, l’account iCloud configurato e il browser Safari. La procedura prevede la modifica di un’impostazione delle Preferenze di Sistema. Apri le Preferenze di Sistema, facendo clic sull’icona Apple nel menu in alto a sinistra dello schermo e selezionando “Preferenze di Sistema” nel menu che si apre. Nella finestra delle Preferenze di Sistema, fai clic sul tuo nome in alto a sinistra per accedere alle impostazioni iCloud. Seleziona “Accesso e Sicurezza” nella colonna di sinistra. Scorri verso il basso fino alla voce “Verifica automatica” e attiva l’interruttore accanto ad essa, impostandolo su ON.

Questa impostazione sfrutta il riconoscimento facciale del Mac e i dati sulla posizione nell’account iCloud associato per dimostrare automaticamente agli siti web che l’utente è un utente umano autentico. Questo consente di eseguire la verifica automatica delle Captcha che altrimenti richiederebbero all’utente di digitare testo o selezionare immagini. Dopo aver abilitato l'”Automatic Verification”, sarà possibile utilizzare Safari sul Mac come al solito, senza dover più risolvere manualmente le CAPTCHA che si presenteranno. Poiché questa funzione dipende da macOS Ventura o Sonoma e da Safari, gli utenti di macOS precedenti o di altri browser non potranno usufruire di questa comodità.