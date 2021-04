Se il tuo Mac è dotato di un hard disk interno con una bassa capacità, allora un disco rigido esterno può rivelarsi davvero molto utile per te. Alcuni utenti di laptop Mac – che lasciano regolarmente collegata un’unità esterna al computer – potrebbero aver riscontrato un problema con la sua rimozione.

Questo è un problema che, per fortuna, può essere risolto molto facilmente utilizzando le impostazioni di stato accessibili dal pannello delle preferenze di Risparmio energetico o Batteria (a seconda della versione di MacOS che usi, il menu può essere diverso). Vediamo come.

Come attivare la modalità di sospensione su Mac con hd esterno

Per prima cosa, è necessaria una precisazione. Se l’unità esterna è dotata di un proprio alimentatore collegato ad una presa CA, allora quasi certamente non hai mai riscontrato questo problema, né con un laptop né con un Mac desktop. L’alimentazione CA, infatti, è in grado di mantenere l’unità esterna in funzione anche quando il tuo Mac si spegne.

Il discorso cambia se stai utilizzando un’unità auto alimentata che, quindi, riceve energia dalla porta USB o dalla Thunderbolt 3 del tuo Mac: in questo caso, devi spegnere l’unità prima di staccarla dal laptop.

Tendenzialmente, questo problema può essere riscontrato solo con un laptop Mac e non su un desktop: i laptop sono infatti progettati per ottimizzare l’uso della batteria, anche quando sono collegati all’alimentazione. Non tutte le unità funzionano allo stesso modo: alcune di esse riconoscono la modalità Sleep impostata sul Mac e si spengono correttamente, mentre altre perdono la connessione con il Mac, provocando un errore quando vengono riattivate.

A seconda della versione di MacOs potresti dover accedere a due differenti impostazioni. In tutte le versioni di macOS (incluso Catalina) – nel menu del Risparmio Energia – puoi abilitare l’opzione “Impedisci al computer di spegnersi automaticamente quando lo schermo è spento”. In macOS 10.15 Catalina (e nelle versioni precedenti) – nel menu “Alimentazione – Risparmio energetico” – devi disabilitare anche l’opzione “Metti i dischi rigidi in sospensione quando possibile”

La prima impostazione che abbiamo menzionato impedisce al tuo Mac di andare in sospensione mentre è collegato all’hard disk esterno, a meno che tu non scelga esplicitamente di sospenderlo. In questo modo, puoi espellere l’unità manualmente prima di sospendere il sistema. Questa mossa eviterà l’insorgenza di problemi di integrità del disco.

La seconda opzione, invece, impedisce a macOS di sospendere le unità del disco rigido (HDD): essa non ha effetto sugli SSD. Un HDD esterno potrebbe rispondere correttamente alle impostazioni appena descritte, ma può accadere che alcuni HDD non interpretino correttamente la configurazione. Ciò potrebbe causare una disconnessione involontaria.

Puoi testare – utilizzando una nuova unità esterna- quale delle due impostazioni deve essere utilizzata separatamente o in contemporanea. Se – a causa del test – l’hard disk dovesse essere scollegato in maniera non corretta, potrai avvalerti della funzione di primo soccorso fornita da Utility Disco per ripristinare la struttura logica dell’unità.

Fonte Macworld