Come allineare il CSC degli smartphone Samsung: guida completa

Chi è appassionato di smartphone Samsung spesso si diverte anche a smanettare (flashare) con il firmware. Tutte le operazioni di modifica e aggiornamento passano dall’utilizzo del software Odin. Questo programma ci permetterà, come vedremo in questa guida, anche di allineare il CSC degli smartphone Samsung.

CSC smartphone Samsung: cos’è e di cosa stiamo parlando

Prima di passare alla guida completa e dettagliata per allineare il CSC sugli smartphone Samsung è utile fare alcune precisazioni. Innanzitutto che il CSC (Country Sales Cose) è una delle sezioni del firmware ed è quella nella quale sono presenti le personalizzazioni sviluppate dall’operatore telefonico che brandizza lo smartphone. L’allineamento del CSC degli smartphone Samsung, quindi, serve per rimuovere il brand e poter quindi installare firmware e modem (CSC) allineati con il Paese nel quale ci si trova. I CSC, infatti contengono le informazioni relative al Paese dove quel device è destinato. In alcuni casi, e si parla di firmware Multi-CSC, all’interno dello stesso firmware possono essere presenti più CSC.

Verificare quale CSC è presente sul proprio smartphone Samsung

Per una rapida verifica è possibile digitale sul tastierino numerico del telefono la combinazione *#1234# e subito si vedrà quali versioni del CSC sono presenti sul proprio telefono. Per l’Italia le sigle che si possono trovare sono: TIM (per il brand TIM), OMN o VFG (per il brand Vodafone), HUI (per il brand Tre), WIN (per il brand Wind) e ITV o OXI per i nobrand italiani. Altri codici sono presenti in caso di device importati da altri Paesi.

La guida

Passiamo ora a vedere quali sono i passaggi per procedere con l’allineamento del CSC sugli smartphone Samsung. Per questa guida dobbiamo ringraziare Morettopoli del gruppo telegram @samsungalaxyitalia

Allineamento del CSC e sbrandizzazione Smartphone.

Download del FW stock NO BRAND dal sito Samfrew oppure tramite SamFirm (N.B.: ogni modello ha il suo codice FW); Una volta scaricato, scompattare il file zip e controllare che sia CSC_OXM quindi multi CSC; Disabilitare tutte le impostazioni di sicurezza e account dello smartphone (pin, idiri, impronte, blocco riattivazione, trova il mio telefono, ecc.); Ripristinare impostazioni di fabbrica dello smartphone; Completato il riavvio, spegnere lo smartphone e avviare in modalità download; Avviare Odin (v3.13.1 consigliata) e collegare lo smartphone; Una volta che viene rilevato, mettere i file del FW stock nei vari campi (BL, AP, CP, CSC) -> Attenzione, il file CSC e non CSC_Home; Recarsi in “Options”, flaggare “NAND ERESE” e togliere il flag a “Re-partition”; Cliccare su “START” ed attendere che la procedura termini e lo smartphone si riavvii. Se la scheda SIM è già inserita, al riavvio nel SetUp Widard lo smartphone la rileverà automaticamente e chiederà di riavviare per completare la configurazione, procedere con il riavvio ed attendere. Se effettuate il flash del FW senza SIM card, a fine flash, dopo il riavvio in SetUp Wizard, dovrete inserire la SIM, a questo punto viene rilevata dallo smartphone che chiederà di riavviare.

Una volta completati tutti i passaggi è necessario attendere qualche istante e successivamente alla configurazione dello smartphone.

Come verificare che il CSC sia effettivamente allineato

Recarsi in “Impostazioni” – “Informazioni sul telefono” – “Informazioni software”

alla riga “Vers. SW gestore telefonico” verificare che sia presente ITV nella stringa “SAOMC_SM-XXXX_OXM_ITV_QQ_0007” ed il codice attivo sarà ITV/ITV,ITV/ITV

ad es: SAOMC_SM-N960F_OXM_ITV_QQ_0007, oppure SAOMC_SM-N970F_OXM_ITV_QQ_0007, oppure SAOMC_SM-G970F_OXM_ITV_QQ_0007, ECC…

Tramite l’app “Phone INFO” scaricabile dallo store, nella schermata CSC verificare che il “Codice CSC Attivo” sia ITV e che lo “Stato del CSC” sia ITALY/IT

In caso non sia così, effettuare nuovamente la procedura riportata sopra.

Se i passaggi sono stati eseguiti in modo corretto il CSC sarà allineato e lo smartphone sbrandizzato.

ES: TIM/TIM/TIM -> ITV/ITV/TIM (da Brand a No Brand) Mono SIM

ES: OMN/OMN,OMN/OMN -> ITV/ITV,ITV/OMN (da Brand a No Brand) Dual SIM

ES: DBT/DBT/DBT/DBT -> ITV/ITV/ITV/ITV (Per cambio CSC no brand)

Nel caso di Smartphone Brand Dual SIM per avere la configurazine corretta ITV/ITV,ITV/OMN lo smartphone dovrà contenere due SIM al momento della configirazione in SetUp Wizard.

In caso contrario troverete una simile configurazione ITV/ITV,AUT/OMN che non vi deve preoccupare in quanto il CSC principale attivo risulterà essere sempre ITV e pertanto in fase di aggiornamento riceverete quelli ITV no brand.

Per qualsiasi altra guida o per maggiori informazioni sulla procedura per allineare il CSC agli smartphone Samsung non dimenticate di iscrivervi al nostro gruppo Telegram OutOfBit dedicato a Samsung @samsungalaxyitalia e al nostro canale YouTube.