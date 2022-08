Come aggiornare i tuoi Joy-Con di Nintendo Switch

Come per qualunque altro dispositivo elettronico, mantenere aggiornata la tua Nintendo Switch è essenziale per sfruttare al massimo le sue potenzialità. In questo modo è possibile non solo ottimizzare le prestazione, ma anche evitare bug e altri problemi simili che vengono risolti con gli aggiornamenti del firmware.

Lo stesso discorso vale per i Joy-Con, i controller della console di Nintendo, anche se l’aggiornamento di questa periferica è leggermente diverso rispetto alla Switch. Ecco come effettuare questo tipo di update ed ottenere i JoyCon aggiornati all’ultima versione del firmware disponibile.

Come aggiornare i Joy-Con dela Switch

Per aggiornare i tuoi joystick di Nintendo Switch segui questi passaggi:

dal menu principale del tuo Nintendo Switch vai a Impostazioni di sistema nella parte inferiore dello schermo;

nella parte inferiore dello schermo; all’interno delle Impostazioni di sistema, scorri verso il basso le opzioni sul lato sinistro fino a trovare Controller e Sensori ;

; scorri verso il basso fino a trovare Aggiorna Controller e seleziona tale voce;

A questo punto Nintendo Switch inizierà ad aggiornare ogni Joy-Con collegato alla console stessa. È importante notare che i tuoi controller siano collegati alla console Switch per essere aggiornati.

Nota bene: l’utilizzo delle impostazioni di sistema di Nintendo Switch è anche un modo utile per garantire che tutte le funzionalità idonee della tua console Nintendo Switch siano aggiornate.

Nintendo Switch: Set Da Due Joy-Con, Verde/Rosa Neon - Limited Offerta

Considera anche il fatto che, volendo, puoi utilizzare i Joy-Con come periferica sul tuo PC seguendo questa guida.

Assicurati sempre che la tua Nintendo Switch sia aggiornata

Ora con i tuoi Joy-Con aggiornati e pronti per l’uso, puoi assicurarti che sia la tua console che i suoi controller siano aggiornati.

In termini di risoluzione dei problemi, avere premura che il tuo dispositivo sia in esecuzione con il software più recente aiuta a limitare il numero di possibili bug e problemi che potresti riscontrare con il tuo Nintendo Switch e i relativi controlli. Se riscontri ancora problemi su una console di questo tipo (anche se aggiornata) potresti voler resettare Nintendo Switch.

Fonte makeuseof.com