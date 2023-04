Come accedere a siti web bloccati da PC o smartphone

Alcuni siti web limitano l’accesso agli utenti che provengono da determinati paesi, il che può essere estremamente fastidioso. Esiste però una soluzione alternativa: una rete privata virtuale (VPN). Utilizzando una VPN, puoi bypassare le restrizioni geografiche e accedere a qualsiasi sito web bloccato. Una VPN ti protegge da eventuali minacce alla privacy e riduce le limitazioni sulla larghezza di banda. Quindi, se vuoi godere di una maggiore libertà online e proteggere la tua privacy, l’utilizzo di una VPN è la soluzione ideale per te. Vediamo come possiamo fare in questa guida.

Come sbloccare i siti Web da PC

Se stai cercando un provider VPN affidabile, ExpressVPN è sicuramente uno dei migliori sul mercato. Di seguito, ti forniremo le istruzioni su come utilizzare questo servizio per accedere ai siti web bloccati. Tuttavia, ricorda che sei libero di scegliere qualsiasi altro fornitore di VPN che preferisci e che ritieni affidabile. Per cominciare, iscriviti a qualsiasi piano ExpressVPN e registra il tuo account.

Successivamente, scarica l’applicazione Windows di ExpressVPN dal sito web ufficiale. Avvia il file di installazione dell’applicazione e segui le istruzioni sullo schermo per completare l’installazione. Quando richiesto, seleziona “Accedi con link di accesso e-mail“. Trova il link di accesso nella tua e-mail e aprilo. L’applicazione verrà attivata immediatamente.

Una volta installata l’applicazione, espandi il menu dei tre punti orizzontali sulla dashboard e seleziona una posizione del server. Clicca sul grande pulsante di accensione sulla dashboard per connetterti al server selezionato. Ora puoi visitare il sito web desiderato mentre sei connesso al server. Utilizzando questi semplici passaggi, potrai accedere ai siti web bloccati in modo sicuro e protetto.

Come sbloccare i siti Web da Mac

Per accedere a siti web con restrizioni su un Mac, puoi utilizzare qualsiasi provider VPN, ma in questo esempio utilizzeremo ExpressVPN. Segui le seguenti istruzioni per configurare l’applicazione: Inizia iscrivendoti al tuo piano ExpressVPN preferito e registrandoti quando richiesto. Successivamente, scarica il file di installazione dell’app ExpressVPN ed eseguilo. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare l’applicazione.

Accedi al tuo account utilizzando un codice di attivazione o un link di accesso e-mail. Avvia l’applicazione ed espandi il menu a discesa sulla dashboard. Seleziona una posizione del server in cui il sito web desiderato è disponibile. Clicca sul pulsante di accensione nella pagina principale dell’applicazione per connetterti al server. Ora vai al sito web limitato e ricaricalo. Dovrebbe essere sbloccato e accessibile.

Come sbloccare i siti web su un Chromebook

ChromeOS è compatibile con una vasta gamma di provider VPN, ma nel nostro esempio utilizzeremo ExpressVPN, uno dei servizi VPN più popolari disponibili. Ecco come accedere a qualsiasi sito web utilizzando una VPN: Innanzitutto, seleziona il tuo piano preferito sul sito ufficiale di ExpressVPN e registra un account. Successivamente, fai clic su “Ottieni ExpressVPN” nella pagina di download dell’app.

Esegui il file di installazione e segui le istruzioni sullo schermo per completare l’installazione. Quando richiesto, seleziona il metodo di accesso preferito: codice di attivazione o collegamento di accesso tramite posta elettronica. Una volta installata l’applicazione, scegli la tua posizione server preferita sulla dashboard. Connettiti al server facendo clic sul pulsante di accensione sulla dashboard. Ora puoi ricaricare il sito web limitato e accedervi senza problemi.

Come sbloccare i siti Web su un iPhone

Se sei un utente iPhone e vuoi accedere a qualsiasi pagina riservata, puoi farlo utilizzando una VPN come ExpressVPN. Segui i passaggi seguenti per configurare l’applicazione: Innanzitutto, acquista qualsiasi piano ExpressVPN e registrati. I piani differiscono solo per la durata dell’accesso all’app e non per la funzionalità. Successivamente, vai su App Store e scarica l’app iOS ufficiale di ExpressVPN.

Avvia l’app e tocca “Accedi con link di accesso e-mail“. Controlla l’e-mail che hai inserito al momento della registrazione e tocca il link nella tua e-mail. L’applicazione dovrebbe essere attivata automaticamente. Seleziona una posizione del server nella pagina principale dell’applicazione e tocca il pulsante di accensione per connetterti. Ora puoi visitare il sito web con restrizioni mentre sei connesso al server selezionato.

Come sbloccare i siti Web su un Android

ExpressVPN è disponibile per dispositivi iOS e Android, e puoi utilizzarlo per accedere a siti web con restrizioni seguendo le seguenti istruzioni: Innanzitutto, vai al sito web ufficiale di ExpressVPN e acquista il piano che preferisci. Registrati seguendo le istruzioni sullo schermo e successivamente, scarica l’app ExpressVPN per Android sul tuo dispositivo mobile.

Accedi all’applicazione utilizzando il tuo metodo preferito: utilizzando un codice di attivazione o un link di accesso e-mail. Seleziona la posizione del server preferita dal menu a discesa nella pagina principale dell’applicazione. Tocca il pulsante di accensione e il tuo dispositivo mobile si collegherà istantaneamente al server selezionato. Ora puoi visitare il sito web limitato e ricaricarlo per accedervi.

Come sbloccare i siti Web su un iPad

Mentre tutti i servizi VPN funzionano allo stesso modo, ExpressVPN è considerato uno dei provider più sicuri, veloci e affidabili. Ecco come accedere a siti web con restrizioni dal tuo iPad utilizzando ExpressVPN: Innanzitutto, seleziona il piano ExpressVPN che preferisci e registra un account. Successivamente, scarica l’app ExpressVPN per iOS dall’App Store.

Avvia l’applicazione e tocca “Accedi con link di accesso e-mail“. Visita l’e-mail che hai inserito al momento della registrazione e trova il link sin-in. L’applicazione verrà attivata automaticamente dopo aver toccato il collegamento. Seleziona una posizione del server nella pagina principale dell’applicazione e tocca il pulsante di accensione. Ora puoi ricaricare il sito web limitato per accedervi.

Come accedere ai siti web bloccati con Chrome

L’estensione del browser di ExpressVPN migliora la sicurezza dei dati e semplifica il controllo delle app, permettendoti di modificare la posizione del server, connettere e disconnettere la VPN direttamente dalla barra degli strumenti di Chrome. Sebbene non sia in grado di fornirti l’accesso a pagine riservate da solo, può offrirti un ulteriore livello di protezione. Ecco come configurarlo e accedere a qualsiasi sito web bloccato:

Innanzitutto, acquista il piano ExpressVPN che preferisci e registra un account. Successivamente, scarica l’app ExpressVPN per il tuo sistema operativo, poiché l’estensione del browser non funzionerà senza di essa. Esegui il file di installazione e segui le istruzioni sullo schermo per completare l’installazione. Fai clic su “Ottieni estensione” nella pagina di download dell’estensione di ExpressVPN e seleziona “Installazione rapida” per una configurazione automatica.

Una volta installata l’estensione del browser, vedrai apparire il pulsante con il logo di ExpressVPN nella barra degli strumenti. Cliccandolo, potrai scegliere la posizione del server e abilitare la VPN. Ora puoi visitare la pagina web bloccata e ricaricarla.

Come accedere ai siti web bloccati con FireFox

ExpressVPN offre agli utenti PC un modo conveniente per controllare l’app utilizzando un’estensione del browser, che non solo fornisce un ulteriore grado di protezione dei dati durante la navigazione, ma se combinata con un piano, consente anche di sbloccare siti web con restrizioni. Ecco come installare l’estensione per Firefox: Innanzitutto, ottieni il piano ExpressVPN che preferisci e registrati seguendo le istruzioni sullo schermo.

Successivamente, scarica l’app desktop ExpressVPN per Windows, Linux o Mac e configurala seguendo le istruzioni sullo schermo. Fai clic su “Aggiungi a Firefox” nella pagina dei componenti aggiuntivi di Firefox e una volta installata l’estensione, il pulsante con il logo di ExpressVPN apparirà nella barra degli strumenti.

Cliccando sul pulsante, potrai selezionare la posizione del server preferita dal menu a discesa e connetterti. Seguendo questi semplici passaggi, potrai utilizzare l’estensione del browser di ExpressVPN su Firefox per migliorare la protezione dei tuoi dati durante la navigazione e, se combinata con un piano, accedere a qualsiasi sito web bloccato.

Come sbloccare i siti Web senza una VPN

Il modo migliore per accedere ai siti web bloccati è attraverso l’utilizzo di una VPN. Questo servizio non solo mantiene le tue informazioni al sicuro, ma offre anche numerosi vantaggi aggiuntivi. Una VPN è un servizio a pagamento che potrebbe non essere alla portata di tutti. Esistono, in ogni caso, tre opzioni se stai cercando un metodo gratuito per sbloccare i siti web. Ognuna di esse presenta svantaggi maggiori e potresti trovare più conveniente il pagamento di una VPN.

La prima opzione consiste nel cambiare “http://” nella riga dell’URL del sito in “https://” e provare a caricare nuovamente il sito. Questo metodo funziona solo occasionalmente e non ti mantiene privato poiché stai effettuando il downgrade del protocollo di sicurezza del sito web. Un’altra opzione è quella di cambiare il tuo indirizzo IP. Questo metodo richiede una certa competenza tecnica, altrimenti rischi di danneggiare la tua connessione Internet.

Infine, è possibile utilizzare un server proxy per accedere al sito web desiderato. Il problema principale di questo metodo è la mancanza di sicurezza. In sostanza, stai utilizzando il server di uno sconosciuto e gli affidi tutti i tuoi dati privati. Assicurati di avere un antivirus affidabile prima di tentare di connetterti al proxy di qualcuno. Se sei abbastanza abile con i computer, puoi anche creare il tuo server proxy.

Conclusioni su come accedere a siti web bloccati

In conclusione, l’accesso ai siti web bloccati può essere un problema per molti, ma ci sono diverse opzioni disponibili per risolvere questo problema. Bisogna sottolineare che alcune di queste opzioni gratuite comportano dei rischi maggiori per la sicurezza dei dati. La prima opzione, ovvero il downgrade del protocollo di sicurezza del sito web, è un metodo che funziona solo occasionalmente e non garantisce la privacy dell’utente.

Il secondo metodo, ovvero il cambio dell’indirizzo IP, richiede una competenza tecnica e può comportare il rischio di danneggiare la connessione a Internet. Infine, l’utilizzo di un server proxy non garantisce la sicurezza dei dati dell’utente, poiché si sta utilizzando il server di uno sconosciuto. La soluzione più sicura e conveniente per accedere ai siti web bloccati è l’utilizzo di una VPN a pagamento, che offre una vasta gamma di vantaggi come la sicurezza dei dati, la privacy, l’accesso a una vasta gamma di server in tutto il mondo e molte altre funzionalità.

Esistono diverse opzioni di VPN tra cui scegliere, ma è importante fare attenzione e scegliere un provider affidabile e di qualità, come ExpressVPN. Grazie alle sue numerose funzionalità, come l’estensione del browser, ExpressVPN offre un ulteriore livello di protezione dei dati durante la navigazione online e garantisce l’accesso a qualsiasi sito web bloccato.

In conclusione, se stai cercando di accedere a siti web bloccati, è importante scegliere la soluzione più sicura e affidabile, come una VPN a pagamento, per garantire la sicurezza dei tuoi dati e navigare in modo sicuro e privato su Internet.