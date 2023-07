Come abilitare il display a 90Hz su Pixel 7a

L’avvento di nuove e sorprendenti funzionalità suscita un sentimento di curiosità e di ammirazione in generale ma occorre considerare che talvolta queste funzionalità non sono immediatamente abilitate. Prendiamo ad esempio il Google Pixel 7a, un dispositivo che ha risolto molti dei problemi riscontrati nel Pixel 6a del 2022. Questo smartphone merita di essere considerato come il migliore dispositivo Android economico disponibile nel 2023. All’accensione iniziale del Pixel 6a, i suoi utilizzi potenziali possono non essere completamente sfruttati. Fortunatamente, è possibile attivare rapidamente un’impostazione per abilitare la modalità di visualizzazione a 90Hz, denominata “Visualizzazione fluida” da Google, vediamo come fare in questa nostra guida.

Procedura per abilitare i 90Hz del display di Pixel 7a

Da notare che l’aumento della frequenza di aggiornamento del display da 60Hz a 90Hz può influire sulla durata della batteria. Tuttavia, nei nostri test condotti, la differenza nell’impatto sulla durata della batteria non è risultata particolarmente evidente. Ciò è attribuibile all’intelligenza implementata da Google nel gestire il display a 90Hz solo quando necessario, contribuendo al risparmio energetico quando non vi è una necessità di visualizzare contenuti in movimento sullo schermo.

Questo passaggio tra 60Hz e 90Hz avviene in tempo reale senza essere percepito dall’utente. Di seguito viene illustrato come effettuare tale configurazione:

Aprire le impostazioni toccando l’icona “Impostazioni” nel cassetto delle applicazioni. In alternativa, è possibile abbassare completamente la barra di stato e toccare l’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni nella parte inferiore. Toccare “Display” nel menu delle impostazioni. Scorrere fino alla fine della schermata e toccare l’interruttore accanto alla voce “Display liscio” per abilitare questa funzione.

E con questo si completa la procedura. Ora potrete godere di un’esperienza fluida e migliorata con il vostro Pixel 7a. Non dimenticate di proteggere il vostro prezioso dispositivo con una custodia appositamente progettata per il Pixel 7a, in modo da mantenerlo in condizioni ottimali.