Chrome non apre nuove schede su Windows 11? Ecco la soluzione

Google Chrome è il browser web più utilizzato in assoluto ma in alcune situazioni potresti incontrare delle difficoltà. Se Google Chrome non apre nuove schede su Windows 11, in questa guida puoi trovare la soluzione a questo problema seguendo dei semplici suggerimenti. Iniziamo questa guida su come risolvere il problema partendo dalle probabili cause.

Perché Google Chrome non apre nuove schede

Un caso comune che si può verificare durante l’utilizzo di Google Chrome su Windows 11 è l’incapacità di aprire nuove schede. Questa problematica può essere causata da vari fattori, come il danneggiamento dei dati della cache di Chrome o l’installazione di un’estensione dannosa. Esistono diverse soluzioni disponibili per risolvere questo problema.

Per quanto riguarda la rimozione delle estensioni di Chrome, è importante notare che questo processo può essere eseguito facilmente attraverso le impostazioni del browser. Si può risolvere il problema delle nuove schede non aperte eseguendo alcune operazioni di manutenzione, come la pulizia della cache e la disattivazione temporanea delle estensioni.

Le cause possono essere molteplici, ma prima di iniziare trovare una soluzione, proviamo a riavviare Google Chrome. Di seguito, nei prossimi apitoli vedremo come riavviare il browser Chrome in Windows 11 e altri possibili soluzioni al problema delle schede che non si aprono.

Come riavviare Google Chrome su Windows 11

Nel caso in cui Google Chrome presenti difficoltà nell’apertura di nuove schede, una soluzione efficace per risolvere eventuali problemi è quella di riavviare il browser. Tale operazione permette di eliminare eventuali bug o anomalie temporanee che potrebbero causare il problema. Per riavviare Google Chrome, è necessario seguire le seguenti istruzioni in modo preciso: premere contemporaneamente i tasti Ctrl + Maiusc + Esc per aprire il Task Manager sul computer con Windows 11.

Successivamente, selezionare la scheda “Processi” e fare clic con il pulsante destro del mouse su Google Chrome e tutti i relativi servizi, quindi scegliere “Termina attività“. Infine, avviare nuovamente Chrome facendo doppio clic sulla sua icona e controllare se il problema persiste. È importante notare che il riavvio di Chrome cancellerà le risorse di sistema, quindi è necessario salvare eventuali dati importanti prima di eseguire questa operazione.

Se il problema persiste anche dopo aver riavviato Chrome, è possibile che sia necessario eseguire ulteriori operazioni di manutenzione, come la pulizia della cache o la disattivazione temporanea delle estensioni.

Come cancellare i dati nella cache di Google Chrome

Come molte altre applicazioni per la navigazione sul web, anche Google Chrome memorizza i dati della cache, che includono file come immagini e informazioni sulle pagine web visitate. Questo consente di accedere rapidamente alle stesse pagine in futuro. Quando i dati memorizzati nella cache diventano corrotti, ciò può causare arresti anomali improvvisi del browser. In tal caso, la soluzione migliore è quella di cancellare i dati della cache di Google Chrome.

Per eliminare i dati della cache, seguire attentamente questi passaggi: avviare Google Chrome, fare clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra e scegliere “Impostazioni” dal menu contestuale. Scegliere “Privacy e sicurezza” dalla barra laterale di sinistra, quindi fare clic su “Cancella dati di navigazione“. Selezionare la casella “Immagini e file memorizzati nella cache” e fare clic sul pulsante “Cancella dati“.

È importante notare che la cancellazione dei dati della cache di Chrome elimina anche i cookie e la cronologia di navigazione. Questo può essere un passaggio utile per risolvere eventuali problemi di prestazioni o di stabilità del browser.

Come rimuovere le estensioni da Google Chrome di Windows 11

Google Chrome offre una vasta gamma di estensioni che possono essere installate per migliorare la protezione del browser. Però, alcune di queste estensioni potrebbero causare problemi o interferire con il normale funzionamento di Chrome. In tal caso, la soluzione più efficace è quella di rimuovere l’estensione problematica. Per rimuovere un’estensione da Google Chrome, è necessario seguire questi passaggi: avviare Google Chrome, fare clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra e scegliere “Altri strumenti” dal menu contestuale.

Quindi, selezionare “Estensioni” dal sottomenu, disattivare gli interruttori accanto a ciascuna estensione e riavviare il browser. Successivamente, controllare se il problema persiste. Se il problema è stato risolto, è probabile che una delle estensioni disabilitate causava il problema. Per individuare l’estensione problematica, è possibile riattivare ciascuna estensione una alla volta, finché il problema non si ripresenta.

Una volta individuata l’estensione problematica, fare clic sul pulsante “Rimuovi” ad essa associata. Da notare che la rimozione dell’estensione può comportare la perdita di alcune funzionalità o di alcuni servizi offerti dalla stessa. Bisogna inoltre verificare che le estensioni installate siano sicure e affidabili, evitando di installare estensioni sconosciute o non verificate.

Aggiornamento di Windows 11

Se Google Chrome non apre nuove schede, potrebbe esserci un problema di sistema in corso. In tal caso, la soluzione migliore è quella di scaricare uno degli aggiornamenti disponibili per Windows. Il download degli aggiornamenti non solo introdurrà nuove funzionalità, ma risolverà anche eventuali problemi. Per scaricare l’ultimo aggiornamento di Windows, è necessario seguire questi passaggi:

Premere contemporaneamente i tasti Windows + I per aprire l’app Impostazioni.

Selezionare “Windows Update” dalla barra laterale di sinistra

Fare clic sul pulsante “Verifica aggiornamenti” nel riquadro di destra

Windows cercherà e scaricherà tutti gli aggiornamenti disponibili. Potrebbe essere necessario riavviare il computer per installare l’aggiornamento scaricato. Si può anche aggiornare anche Google Chrome durante questo processo. Per farlo, aprire Google Chrome, fare clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra, selezionare “Guida” dal menu contestuale e scegliere “Informazioni su Google Chrome“.

Chrome scaricherà automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili e sarà necessario riavviare il browser per installare correttamente l’aggiornamento. Gli aggiornamenti di Windows e di Google Chrome sono importanti per mantenere il sistema e il browser sicuri e aggiornati. Verificare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti e installarli tempestivamente può aiutare a prevenire eventuali problemi di prestazioni o di sicurezza.

Come ripristinare Google Chrome in Windows 11

Se l’aspetto di Google Chrome è cambiato automaticamente dopo un aggiornamento del sistema operativo o se Google Chrome non apre nuove schede, potrebbe essere necessario utilizzare la funzione di ripristino del browser. L’opzione di ripristino di Google Chrome ripristinerà tutte le impostazioni del browser ai valori predefiniti, disattiverà le estensioni e rimuoverà i cookie e altri dati temporanei del sito. Per reimpostare Google Chrome, è necessario seguire questi passaggi:

Fare clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra e selezionare “Impostazioni” dal menu contestuale

Scegliere l’opzione “Ripristina e pulisci” dalla barra laterale sinistra

Fare clic sull’opzione “Ripristina le impostazioni predefinite originali”

Dal riquadro di destra e scegliere “Ripristina impostazioni” dal prompt.

È importante notare che il ripristino di Google Chrome alle impostazioni predefinite eliminerà tutte le modifiche apportate alle impostazioni del browser, comprese le estensioni e i temi personalizzati. Può essere una soluzione efficace per risolvere eventuali problemi di prestazioni o di stabilità del browser. Si possono reinstallare le estensioni e ripristinare i dati dei siti web dopo aver eseguito il ripristino.

Come creare un nuovo profilo utente

Se Google Chrome non apre nuove schede, potrebbe esserci un problema con il profilo utente. In questo caso, la soluzione migliore è creare un nuovo profilo utente. Per creare un nuovo profilo utente su Google Chrome, è necessario seguire questi passaggi: avviare Google Chrome e fare clic sull’icona del proprio profilo nell’angolo in alto a destra.

Scegliere “Aggiungi” dal menu di scelta rapida e selezionare se si desidera accedere con o senza un account. Si consiglia di accedere con un account, in quanto garantisce la sincronizzazione dei dati. Inserire le proprie credenziali e accedere con il proprio account. Una volta creato il nuovo profilo utente, è possibile utilizzarlo per accedere a Google Chrome e verificare se il problema con le nuove schede è stato risolto.

Google Chrome non apre nuove schede: Conclusioni

Se Google Chrome non apre nuove schede in Windows 11, ci sono diverse soluzioni che possono essere adottate per risolvere il problema. In primo luogo, è possibile disattivare le estensioni del browser o rimuovere eventuali estensioni problematiche che potrebbero interferire con il normale funzionamento di Chrome. Bisogna verificare che siano sempre installati gli ultimi aggiornamenti di Windows 11 e di Google Chrome, in modo da garantire che il sistema e il browser siano sempre sicuri e aggiornati.

Se il problema persiste, potrebbe essere necessario utilizzare la funzione di ripristino di Google Chrome per ripristinare tutte le impostazioni del browser ai valori predefiniti. In alternativa, potrebbe essere necessario creare un nuovo profilo utente per risolvere eventuali problemi con il profilo utente attuale. In ogni caso, è importante ricordare che la risoluzione del problema dipenderà dalle cause specifiche del problema.