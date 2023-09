Chromebook X e Chromebook Plus sono un encomiabile tentativo di Google di creare una differenziazione all’interno dell’ecosistema dei Chromebook che potrebbe produrre risultati significativi e duraturi nel mercato e nel suo complesso. L’obiettivo primario di tale iniziativa è il settore dei consumatori, e se implementato con sagacia, Google potrebbe sfruttare appieno il potenziale del Chromebook Plus per spingere l’adattamento e l’elevazione della qualità nell’ambito del panorama di ChromeOS.

Scopriamone di più in questo approfondimento!

Il significato di Premium e Plus

Google sembra voler introdurre un nuovo modo per i consumatori di fare chiarezza nel crescente e talvolta confusionario mercato dei Chromebook. Per diversi anni, Google ha utilizzato le etichette Premium e Plus sia sul sito ufficiale dei Chromebook che nei negozi come Best Buy, ma è improbabile che la maggior parte dei consumatori sapesse cosa farne di queste informazioni. L’idea era valida; raggruppare i Chromebook in base alle loro capacità generali, ma l’esecuzione era carente. Da allora, Google ha deprecato questo approccio a favore di ciò che verrà.

Con l’aumentare dei consumatori che entrano nel mercato dei Chromebook, Google sembra capire che ha bisogno di un modo per segnalare chiaramente ai potenziali acquirenti che l’acquisto che stanno effettuando non è solo un altro Chromebook; un modo per mostrare loro che alcuni Chromebook hanno una maggiore attenzione ai dettagli rispetto alla maggior parte. E quella soluzione sembra essere ciò che il team di ChromeOS chiama internamente Chromebook X.

Che cos’è Chromebook X

il marchio Chromebook X sarà più visibile e più sostanziale rispetto ad altre precedenti raggruppamenti di Chromebook. Per soddisfare questo nuovo standard, i dispositivi sembrano dover rispettare determinati requisiti hardware e, auspicabilmente, anche alcuni standard di qualità costruttiva. In primo luogo, è opportuno analizzare le specifiche hardware richieste. Google sembra richiedere una RAM specifica, una particolare qualità di visualizzazione e almeno una webcam ad alta definizione.

Probabilmente ci saranno anche altri requisiti come ad esempio l’archiviazione veloce che Google richiederà per i dispositivi che riceveranno la designazione Chromebook X. Sebbene finora si sia parlato solo di RAM, fotocamere e display, è probabile che ci siano altri fattori in gioco. Uno di questi sembra essere il processore. I processori già in lista per ottenere il marchio Chromebook X saranno:

AMD Zen 2+

AMD Zen 3

Intel di 12a generazione

È probabile che verranno aggiunti anche futuri processori a questo elenco, ma la presenza dei chip Alder Lake-N di Intel è incoraggiante. I chip N100 e N200 sono affidabili nei Chromebook meno costosi, quindi, sarà interessante vedere la continuazione del rilascio di Chromebook di alta qualità e dal prezzo accessibile che utilizzano questi processori.

Qualità di costruzione dei Chromebook X

le specifiche tecniche sono solo una parte dell’equazione se Google vuole offrire risultati tangibili con questo gruppo separato di Chromebook. Ciò che ha reso i Chromebook di Google speciali nel corso degli anni non è solo una scheda tecnica ma c’è molto di più. Le migliori esperienze con i Chromebook richiedono specifiche solide, ma richiedono anche attenzione ai piccoli dettagli e una costruzione ponderata. Ciò che potrebbe veramente differenziare un Chromebook X da qualsiasi vecchio Chromebook potrebbe finire per avere molto a che fare con la qualità della costruzione.

Con questo nuovo standard “Chromebook X”, Google potrebbe finalmente avere un po’ più di influenza sui suoi partner quando si tratta della qualità della costruzione complessiva. Se accanto ai requisiti del processore, della RAM e dello schermo, Google stabilisse determinati parametri qualitativi come la solidità e i materiali, il marchio Chromebook X potrebbe spingere i produttori di hardware a costruire Chromebook migliori al fine di garantire l’approvazione del marchio.

Le funzionalità del Chromebook X

Google pianificando di fornire ai dispositivi Chromebook X funzionalità software speciali. Tra le funzionalità che faranno parte dell’esperienza Chromebook X ci saranno i sottotitoli in tempo reale per le videochiamate, gli effetti di sfocatura dei ritratti e l’isolamento vocale. Inoltre, è probabile che ci siano altre funzionalità in arrivo. Alcune funzionalità imminenti come i file di Google Drive bloccati offline, gli sfondi alba e tramonto e una nuova modalità demo per la vendita al dettaglio, saranno tutte disponibili per questi nuovi dispositivi Chromebook X tramite la nuova funzione di gestione di Google. Questa funzione determinerà internamente se un Chromebook è contrassegnato come Chromebook X o meno prima di consentire il funzionamento della funzione.

Come riconoscere un Chromebook X

Google identificherà questi dispositivi quando saranno lanciati sul mercato, è evidente che il marchio sarà facilmente riconoscibile e comprensibile per il consumatore generale. Senza conoscere i dettagli tecnici come la velocità del processore o il tipo di archiviazione più veloce o migliore, un consumatore medio sarà in grado di individuare un dispositivo Chromebook X e sapere che l’esperienza complessiva di ChromeOS sarà di prim’ordine.

Ciò avverrà attraverso il marchio effettivo sul case di questi dispositivi e tramite un’animazione di avvio personalizzata durante il processo di avvio. Presumibilmente, il marchio sarà presente anche sulla confezione per la vendita al dettaglio, il che renderà facile per i consumatori comprendere che cercare il marchio Chromebook X in futuro indicherà un’esperienza complessiva migliore.

Quando verranno rilasciati i Chromebook X

Il lancio dei dispositivi Chromebook X potrebbe avvenire molto presto. Le funzionalità del “Chromebook X” saranno disponibili a partire da ChromeOS 115. Questo potrebbe indicare che Google inizierà presto a testare le cose a livello di produzione o che il lancio sarà piuttosto imminente. Il rilascio di ChromeOS 115 è previsto per il 20 luglio 2023. Di solito, quando Google posticipa il ciclo di aggiornamento, significa che qualcosa di importante sta arrivando, e in questo caso, si tratta del lancio di Chromebook X.

Anche con le funzionalità pronte in ChromeOS 115, non significano che vedremo subito nuovi dispositivi con il marchio Chromebook X. I nuovi dispositivi Chromebook X dovrebbero essere lanciati in un’operazione coordinata simile all’annuncio dei Chromebook avvenuto lo scorso autunno. Questa nuova iniziativa potrebbe rivelarsi incredibilmente vantaggiosa per Google e per i potenziali e attuali clienti di Chromebook.