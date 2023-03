Censura di Internet: come funziona nel resto del mondo

L’accesso libero e aperto a Internet è diventato un diritto fondamentale per molte persone in tutto il mondo ma non tutti i governi e le organizzazioni vedono Internet come una piattaforma per la libertà di espressione e l’accesso all’informazione.

La censura di Internet è una pratica sempre più comune, con molti governi che cercano di limitare l’accesso a determinati siti Web o contenuti. Le ragioni per cui i governi censurano il web sono molteplici, come la Russia che vuole controllare la narrazione sui conflitti internazionali o la Cina che vuole limitare l’accesso alle informazioni non approvate dal governo. Anche i paesi occidentali bloccano i contenuti estremisti e ci sono organizzazioni che lottano contro la censura sui contenuti sessualmente espliciti. In questo articolo esploreremo le ragioni, le sfide e le conseguenze della censura su Internet.

Perché alcuni paesi censurano Internet

La censura di Internet è una pratica sempre più comune in tutto il mondo, con molti governi che cercano di limitare l’accesso a determinati siti Web o contenuti. Le ragioni per cui i governi censurano il web sono molteplici e dipendono spesso dalle politiche e dalle ideologie dei governi stessi. Ad esempio, la Russia ha bloccato molti siti di notizie che non mettono in una luce positiva l’invasione dell’Ucraina. Questo fa parte di una strategia più ampia del governo russo per controllare la narrazione sui conflitti internazionali e presentare una versione distorta della realtà.

La Cina, d’altra parte, non vuole che nessuna notizia che non sia stata approvata dal governo sia mostrata alla sua gente. Questo è un esempio di controllo delle informazioni da parte del governo cinese, che cerca di limitare l’accesso a informazioni che potrebbero minacciare il suo controllo sul paese. In entrambi i casi, la censura di Internet viene utilizzata come strumento di controllo politico e di manipolazione dell’opinione pubblica.

Altre ragioni per cui i governi potrebbero censurare il web includono la protezione della sicurezza nazionale, la lotta contro il terrorismo, la protezione dei diritti d’autore e la prevenzione della diffusione di contenuti illegali. La censura di Internet solleva importanti questioni sulla libertà di espressione, l’accesso all’informazione e il ruolo del governo nella regolamentazione della comunicazione online.

La manipolazione dei risultati di ricerca

La manipolazione dei risultati della ricerca è un fenomeno preoccupante che si verifica quando i motori di ricerca manipolano i risultati delle ricerche per promuovere determinate informazioni o interessi a discapito di altri. Questo fenomeno è particolarmente evidente in paesi in cui il governo ha un forte controllo sulle informazioni, come la Cina, dove il governo cinese ha creato il cosiddetto “The Great Firewall” per controllare l’accesso a Internet e limitare il libero accesso alle informazioni. In questo contesto, la manipolazione dei risultati di ricerca viene utilizzata come strumento per promuovere la narrazione del governo e limitare l’accesso a informazioni che potrebbero minacciare la sua autorità.

Quando si parla di “manipolazione dei risultati di ricerca”, non è solo un problema nei paesi con governi autoritari. Anche nei paesi occidentali, i motori di ricerca possono essere influenzati da interessi economici o politici. Ad esempio, le grandi aziende del settore tecnologico possono manipolare i risultati di ricerca per promuovere i loro prodotti o servizi a discapito dei concorrenti.

I partiti politici possono utilizzare la manipolazione dei risultati di ricerca per influenzare l’opinione pubblica durante le campagne elettorali. In ogni caso, la manipolazione dei risultati di ricerca solleva importanti questioni sulla libertà di accesso alle informazioni e sul controllo delle grandi aziende e dei governi sulle informazioni online.

Blocco censura di Internet in alcuni paesi

Il blocco di Internet è una pratica sempre più comune utilizzata da molti governi in tutto il mondo per controllare l’accesso alle informazioni online. Ci sono diverse tecniche utilizzate per bloccare l’accesso a determinati siti web o contenuti. Una delle tecniche più comuni è il blocco IP, in cui le autorità bloccano l’accesso a una serie di indirizzi IP utilizzando provider di servizi Internet (ISP). Ad esempio, se un utente tenta di accedere a Facebook da un ISP cinese, l’ISP bloccherà il traffico perché il governo cinese ha deciso che Facebook non è adatto alla Cina.

Un’altra tecnica comune è il blocco DNS, in cui le autorità bloccano l’accesso ai siti web modificando i record DNS in modo che l’indirizzo del sito non possa essere risolto. Questa tecnica viene spesso utilizzata per bloccare l’accesso a siti web illegali. Questa pratica è stata anche utilizzata per bloccare l’accesso a siti web di opposizione politica o di informazione indipendente.

Alcuni paesi utilizzano il blocco di pacchetti per bloccare l’accesso a contenuti specifici all’interno di un sito web, come ad esempio i messaggi su Twitter o Facebook.

Dirottamento dei DNS

Il dirottamento dei DNS è una tecnica utilizzata per bloccare l’accesso a siti web o per indirizzare gli utenti a siti web falsi. Questa tecnica consiste nella manipolazione dei server DNS, che sono responsabili di associare un nome di dominio a un indirizzo IP. Se un server DNS viene manipolato, gli utenti che cercano di accedere a un sito web tramite il suo nome di dominio verranno indirizzati a un sito web diverso o bloccati completamente.

Ad esempio, se il server DNS di facebook.com viene manipolato, gli utenti che cercano di accedere a Facebook verranno indirizzati a un sito web diverso, che potrebbe essere utilizzato per rubare le loro credenziali di accesso e i loro dati personali. Questa tecnica è stata utilizzata in passato dalla Cina per bloccare l’accesso a siti web indipendenti, ma è anche utilizzata da criminali informatici per attaccare gli utenti online.

Per proteggersi dal dirottamento dei DNS, gli utenti possono utilizzare servizi di sicurezza come Cloudflare, che monitora costantemente i server DNS e segnala eventuali anomalie o attacchi. In ogni caso, il dirottamento dei DNS solleva importanti questioni sulla sicurezza online e sulla protezione dei dati personali degli utenti.

Blocco delle porte per limitare il traffico

Il blocco delle porte è una tecnica utilizzata per limitare il traffico in entrata e in uscita da un sistema. Questo metodo viene spesso utilizzato per bloccare l’accesso a determinati tipi di traffico, come ad esempio il traffico crittografato, che può essere utilizzato per evadere la censura sul web. In rete, una porta è una connessione a Internet per un tipo specifico di traffico. Ad esempio, la maggior parte delle e-mail moderne utilizza la porta 587 e se questa porta viene bloccata, non verranno inviate o ricevute e-mail.

Questa tecnica è stata utilizzata dalla Cina per bloccare il traffico crittografato quando ha superato i blocchi IP del paese. Tuttavia, il blocco delle porte può anche arrestare il traffico legittimo sulle reti connesse e può essere difficile da aggirare. Pertanto, questa tecnica viene utilizzata solo in determinate circostanze e in combinazione con altre tecniche di censura.

Gli utenti possono utilizzare servizi di sicurezza, come VPN o proxy, per aggirare il blocco delle porte e accedere a contenuti censurati, ma queste tecniche possono anche essere illegali o rischiose.

Come aggirare un blocco di censura di Internet

Sebbene la censura su Internet sia sempre più comune in molti paesi, esistono diverse soluzioni che possono aiutare gli utenti a aggirare i blocchi imposta dai governi. La chiave per aggirare la censura online è connettersi a una posizione al di fuori del blocco e accedere al Web normalmente. Ci sono diversi strumenti che possono aiutare gli utenti a fare ciò, indipendentemente dal fatto che la censura blocchi gli IP, interferisca con il DNS o semplicemente nasconda i risultati della ricerca.

Una delle soluzioni più comuni è l’utilizzo di una rete privata virtuale (VPN), che consente agli utenti di connettersi a un server in un altro paese e utilizzare la sua connessione Internet per accedere ai contenuti censurati. Un’alternativa alle VPN sono i proxy, che funzionano in modo simile, ma invece di crittografare il traffico, inoltrano semplicemente le richieste attraverso un server esterno.

Gli utenti possono anche utilizzare il browser Tor, che consente di navigare in modo anonimo e aggirare la censura online. In ogni caso, aggirare la censura su Internet è possibile, ma è importante ricordare che l’utilizzo di strumenti per eludere la censura può essere illegale o rischioso in alcuni paesi. Gli utenti devono quindi utilizzare queste soluzioni con cautela e considerare le conseguenze prima di utilizzarle.