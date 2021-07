Come utilizzare una Cartella bloccata in Google Foto

Google Foto è utile per rendere accessibili tutti i tuoi ricordi catturati attraverso le foto scattate con il tuo smartphone, il tutto utilizzando la tecnologia cloud. Ma, per motivi di sicurezza, potresti non volere che tutte le immagini che acquisisci vengano caricate online, anche se su una piattaforma teoricamente piuttosto sicuro. È qui che entra in gioco la nuova funzione Cartella bloccata.

Questa soluzione non solo impedirà alle persone che utilizzano il telefono di accedere ai contenuti archiviati in quella cartella senza conoscere il codice di accesso, ma impedirà anche la sincronizzazione di quel contenuto sul cloud. La funzione è attualmente disponibile esclusivamente sulla serie Pixel di Google (più precisamente con Pixel 3 e versioni successive).

Diamo dunque uno sguardo più ravvicinato a questa feature così interessante.

Cartella bloccata in Google Foto: come attivarla?

Attivare questa funzione non è complicato. La procedura è la seguente

Tocca la scheda Libreria ;

; Seleziona il pulsante Utilità ;

; Individua e seleziona Imposta cartella bloccata ;

; Segui le istruzioni per l’attivazione.

Con l’impostazione della Cartella bloccata, puoi spostare le foto dal tuo account direttamente nella cartella in questione. Questo li eliminerà automaticamente dal tuo archivio cloud, quindi non saranno accessibili o sbloccati, per così dire, su altri dispositivi.

Come interagire con la Cartella bloccata

A questo punto può interagire con la cartella creata. Per accedere puoi scegliere se utilizzare PIN, una password o l’impronta digitale (quando il modello di smartphone lo permette).

Una volta confermato l’accesso, puoi spostare immagini e video al suo interno selezionando Sposta elementi. A questo punto devi sbloccare la Cartella bloccata, attraverso il metodo precedentemente scelto. A questo punto, dopo aver selezionato Sposta, avverrà materialmente lo spostamento dei contenuti scelti.

Fonte androidcentral.com