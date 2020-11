Come cambiare l’icona di navigazione in Google Maps

Google Maps ha alcune piccole caratteristiche stravaganti che ti permettono di personalizzare la tua esperienza d’utilizzo dell’app. Ad esempio puoi cambiare l’icona di navigazione di Google Maps che si presenta di default e modificarla in un’auto, un SUV o un camion. Questa è una delle funzionalità che in pochi sanno trovare. Ecco, quindi, come farlo.

L’icona di navigazione in Google Maps

L‘icona di navigazione predefinita in Google Maps è il triangolo con una base invertita che vedi su molti sistemi di navigazione. Quell’icona proviene in realtà dal gioco Asteroids uno dei videogiochi più famosi della storia a grafica vettoriale e realizzato da Atari nel 1979. È possibile di modificare questa icona di navigazione in modo che corrisponda maggiormente alla tua modalità di trasporto.

Cambiare l’icona

Innanzitutto, apri l’app Google Maps sul tuo iPhone, iPad o dispositivo Android e digita nella barra una destinazione verso cui avviare la navigazione, poi tocca “Indicazioni stradali”. Quindi, seleziona il pulsante “Inizia” per avviare la navigazione passo passo. Ora tocca semplicemente l’icona che rappresenta la tua posizione sulla mappa. A questo punto vedrai alcune icone di veicoli tra cui scegliere oltre al triangolo tradizionale. Seleziona una delle icone per procedere.

Scelta l’icona del veicolo da te preferita, ora la vedrai comparire al posto dell’icona del triangolo durante la navigazione.

Fonte How To Geek