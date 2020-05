Beta pubblica iOS 13.5 come installarla sul tuo iPhone o iPad

Apple sta attualmente testando beta iOS 13.5 sia per gli sviluppatori che per gli utenti beta pubblici. L’aggiornamento include delle modifiche chiave in risposta all’epidemia del COVID-19, per questo molti utenti potrebbero essere interessati a provarla. Tienti conto che quando si installa una beta bisogna sempre essere pronti ad eventuali bug del software o a problemi di prestazioni. Tuttavia, questo aggiornamento è molto più stabile di altri come ad esempio la beta originale iOS 13.0, questo perchè ci sono meno modifiche da iOS 13.4 a iOS 13.5 rispetto che da iOS 12 a iOS 13. Tenendo presente ciò, se hai voglia di provare le nuove funzionalità di iOS 13.5 e accetti il ​​rischio di alcuni bug, la beta pubblica è la scelta migliore.

Come installare la beta pubblica iOS 13.5

Vai al sito Web del programma software beta di Apple: beta.apple.com

del programma software beta di Apple: beta.apple.com Se sei già stato un utente beta pubblico, fai clic su “ Accedi “. In caso contrario, scegli “Iscriviti”, inserisci le informazioni del tuo ID Apple e accetta i termini e le condizioni.

“. In caso contrario, scegli “Iscriviti”, inserisci le informazioni del tuo ID Apple e accetta i termini e le condizioni. Tocca la scheda “ Registra i tuoi dispositivi ” nell’angolo in alto a destra, quindi scegli iOS dal menu

” nell’angolo in alto a destra, quindi scegli iOS dal menu Apple ti consiglierà di eseguire un backup usando iTunes. Questo passaggio non è obbligatorio ma altamente consigliato

usando iTunes. Questo passaggio non è obbligatorio ma altamente consigliato Scorri fino alla sezione ”Installa profilo del sito Web” e scegli “ Scarica profilo “

“ Autorizza il download

A questo apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone e nella parte superiore dovresti vedere un messaggio che dice che hai un profilo pronto per essere installato: toccalo e installa il profilo. In seguito l’iPhone dovrebbe riavviarsi per completare l’installazione del profilo. Una volta riavviato vai in Impostazioni> Generali> Aggiornamento software. Ora dovresti vedere l’aggiornamento iOS 13.5 pronto per essere installato.

Cosa c’è di nuovo in iOS 13.5?

Innanzitutto, iOS 13.5 pone le basi per permettere all’applicazione sviluppata dal governo a sfruttare l’API del dispositivo mobile. L’applicazione che diversi governi, come quello italiano, stanno studiando dovrebbe aiutare il contact tracing, per ridurre sempre più il rischio di contagio da coronavirus. Grazie agli aggiornamenti studiati, sia da Apple che da Google, il tracciamento delle persone venute in contatto con persone poi risultate positive al Covid dovrebbe essere molto più preciso e tempestivo. Ma c’è un altro cambiamento sostanziale in arrivo con in iOS 13.5 e riguarda lo sblocco del telefono. Con iOS 13.5 Face ID può rilevare se indossi una mascherina e, in questo caso, andare direttamente alla schermata del passcode senza fare numerosi tentativi di sblocco. Ciò velocizza notevolmente lo sblocco del telefono se indossi una maschera o una copertura per il viso di qualsiasi tipo. Una volta completata l’installazione iniziale della beta pubblica di iOS 13.5, riceverai aggiornamenti proprio come faresti per qualsiasi altra versione di iOS. Attualmente prevediamo che la versione finale di iOS 13.5 sarà rilasciata al pubblico a metà maggio.

Fonte 9to5mac