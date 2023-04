Backup WhatsApp bloccato: come risolvere

Se stai incontrando difficoltà nel tentativo di eseguire il backup della tua chat di WhatsApp e noti che il processo si blocca continuamente, non sei solo. Questo è un problema comune tra gli utenti di WhatsApp e può essere causato da molteplici fattori. Fortunatamente, esistono diverse tecniche di risoluzione dei problemi che possono aiutarti a correggere il problema di backup WhatsApp bloccato. In questo articolo, ti fornirò una guida precisa e dettagliata su come risolvere questo problema in modo efficace e veloce.

Cause del blocco del backup WhatsApp

WhatsApp esegue il backup automatico delle conversazioni ogni giorno a un’ora prestabilita. Puoi scegliere di eseguire il backup sui servizi cloud come Google Drive o iCloud, o sulla memoria interna del telefono. È possibile selezionare la frequenza di aggiornamento del backup, da mai a giornaliero, settimanale o mensile. Puoi modificare altre impostazioni come l’uso della connessione dati e l’inclusione di video. Per accedere a queste impostazioni, apri l’app WhatsApp, vai su:

Altro

Impostazioni

Chat

Backup chat

Il backup della chat di WhatsApp è importante per evitare la perdita di dati e trasferire la cronologia della chat in sicurezza quando si cambia dispositivo. Il processo di backup potrebbe essere ritardato o bloccato da vari fattori, come la mancanza di spazio di archiviazione, errori di rete, conflitti software, firmware non aggiornato e problemi interni all’app stessa.

Come risolvere il backup WhatsApp bloccato su Android

Per eseguire il backup della chat di WhatsApp su un dispositivo Android, è importante disporre di una connessione Internet stabile, preferibilmente tramite una forte rete Wi-Fi, e assicurarsi che l’account WhatsApp sia collegato a un account Google attivo nelle impostazioni di Backup chat. Se il backup si blocca, potrebbe essere necessario riavviare l’app WhatsApp e ripetere il backup. Per riavviare l’app, apri tutte le app in esecuzione sul dispositivo e trova la scheda WhatsApp, quindi scorrila dallo schermo e riavvia l’app per ripetere il backup dei dati.

Se stai riscontrando difficoltà nel completare il backup della chat di WhatsApp, potrebbe essere dovuto alla presenza di molti video nella tua cronologia chat, i quali occupano molto spazio di archiviazione e possono bloccare il backup. Per risolvere questo problema, disattiva l’opzione “Includi video” dalle impostazioni di Backup chat.

Quando l’app accumula molte cache, può causare problemi durante il caricamento dell’app e l’esecuzione del backup della chat, quindi è importante svuotare la cache di WhatsApp. Per farlo, apri l’app Impostazioni del tuo smartphone, seleziona “App“, trova WhatsApp, vai su “Utilizzo memoria“, “Cache” e seleziona “Cancella cache“.

Come eliminare un vecchio backup da Google Drive

È possibile che la presenza di vecchi file di backup su Google Drive stia causando problemi con l’ultimo backup della chat di WhatsApp. Se hai già eseguito il backup sul tuo account Google Drive, accedi a quest’ultimo e vai su “Archiviazione” dal menu sul lato sinistro dello schermo per gestire l’archiviazione. Seleziona “Backup” nell’angolo in alto a destra dello schermo e individua un vecchio backup che non ti serve più e che desideri eliminare. Fai clic sul backup e seleziona “Elimina backup” per risolvere il problema.

Come risolvere il problema dei backup aggiornando WhatsApp

Se il backup dei messaggi di WhatsApp richiede troppo tempo, potrebbe essere causato dall’uso di una versione obsoleta dell’app. Per assicurarti di utilizzare la versione più recente di WhatsApp, vai su Google Play Store e cerca WhatsApp. Nella pagina dell’app, seleziona “Aggiorna“. Se la versione in uso è già aggiornata, vedrai invece il pulsante “Apri“. È anche possibile disinstallare WhatsApp, scaricare l’ultima versione dal Play Store e installarla nuovamente. Dopo l’aggiornamento, apri WhatsApp per verificare se il problema è stato risolto.

Come aggiornare Google Play Services

Se pensi che un errore esterno possa essere la causa del problema con l’app di WhatsApp, prova a aggiornare l’app Google Play Services. Anche se non la stai utilizzando direttamente, questa app ha un impatto su quasi tutti i processi relativi alle app sul tuo telefono. Se non hai mai scaricato gli aggiornamenti software per Google Play Services in precedenza, potresti avere una versione obsoleta che causa problemi con altre app sul tuo smartphone. Per aggiornare questa app, vai su Google Play Store e cerca “Google Play Services“, quindi seleziona “Aggiorna” per scaricare tutte le ultime correzioni di bug e funzionalità di sicurezza.

Riavvia il dispositivo

Se stai riscontrando problemi con il tuo smartphone Android, una soluzione universale potrebbe essere quella di riavviare il dispositivo. Questo processo può aggiornare il sistema operativo del tuo telefono e risolvere eventuali problemi di prestazioni che potrebbero causare il malfunzionamento delle tue app. Prova a riavviare il tuo smartphone per vedere se questo risolve il problema.

Come risolvere il backup WhatsApp bloccato su iOS

Se stai riscontrando problemi con il backup della chat di WhatsApp sul tuo dispositivo iOS, puoi provare le seguenti tecniche per risolvere il problema. Potrebbe essere che il backup WhatsApp sia bloccato semplicemente perché non hai abbastanza spazio di archiviazione disponibile sull’unità iCloud. Prima di provare qualsiasi altra cosa, controlla quanto spazio ti rimane. Per farlo, apri le Impostazioni iCloud sul tuo iPhone e controlla lo spazio disponibile nell’opzione “iCloud Storage”. Potrebbe essere necessario liberare spazio prima di tentare di eseguire nuovamente il backup di WhatsApp.

Se hai effettuato in precedenza il backup dei dati di WhatsApp sul tuo account iCloud, potrebbe essere la causa del problema con il tuo attuale processo di backup. Per risolvere rapidamente il blocco del backup di WhatsApp, apri le Impostazioni iCloud sul tuo telefono e vai su: “Archiviazione“, poi su “Backup“. Elimina qualsiasi vecchio backup di WhatsApp che troverai lì. Dopo aver eliminato un backup iCloud esistente, avvia WhatsApp e prova a eseguire nuovamente il backup dei dati. In questo modo potresti risolvere il problema e completare il backup della chat di WhatsApp sul tuo dispositivo iOS.

Server iCloud

Anche se improbabile, potrebbe essere che i server iCloud siano temporaneamente inattivi, il che sta causando il problema con il backup WhatsApp. Apple potrebbe aver interrotto il supporto iCloud per manutenzione e altri problemi, quindi è utile verificare questa possibilità. Per verificare lo stato dei server iCloud, visita la pagina online “Stato del sistema Apple” e scopri se i server iCloud sono attualmente attivi o meno.

Se i server sono disponibili, vedrai un punto verde accanto a loro. Se il server è inattivo, attendi che sia nuovamente disponibile prima di avviare un altro backup. In alternativa, puoi utilizzare questa pagina per contattare il team di supporto di Apple e ricevere assistenza per il tuo problema di backup WhatsApp.

Aggiorna il firmware

Se il tuo iPhone ha installata una vecchia versione di iOS, potrebbe essere una fonte di molti problemi e malfunzionamenti diversi, inclusi quelli relativi al backup dei dati di WhatsApp. Prima di tentare un altro backup, è consigliabile aggiornare il firmware del tuo telefono. Per farlo, vai su “Impostazioni“, poi su “Generali“, e “Aggiornamento software” del tuo telefono.

Lì vedrai l’ultima versione di iOS disponibile. Seleziona “Scarica e installa” e attendi che il nuovo firmware venga installato sul tuo iPhone. Successivamente, apri WhatsApp e verifica se ciò ha risolto il problema del backup lento. In questo modo potresti risolvere il problema e completare il backup della chat di WhatsApp sul tuo dispositivo iOS.

Ripristino impostazioni di rete

Le tue impostazioni di rete potrebbero influire sul funzionamento di WhatsApp. Potresti aver accidentalmente sovrascritto le impostazioni di rete oppure la rete potrebbe essere instabile o disconnessa. Per risolvere questo problema, è possibile provare a ripristinare le impostazioni di rete. Per farlo, apri le “Impostazioni“, poi su “Generali” e poi su “Ripristina” del tuo telefono.

Seleziona “Ripristina impostazioni di rete“. Successivamente, apri di nuovo WhatsApp e continua la procedura di backup. In questo modo potresti risolvere il problema e completare il backup della chat di WhatsApp sul tuo dispositivo iOS.

Conclusioni su backup WhatsApp bloccato

In conclusione, ci sono diverse soluzioni che puoi provare se stai riscontrando problemi con il backup dei dati di WhatsApp sul tuo smartphone. Se stai utilizzando un dispositivo Android, potresti dover aggiornare l’app di WhatsApp o l’app Google Play Services, o provare a riavviare il tuo smartphone. Se stai utilizzando un dispositivo iOS, potresti dover verificare se hai abbastanza spazio di archiviazione libero sull’unità iCloud, eliminare eventuali vecchi backup di WhatsApp, o aggiornare la versione di iOS del tuo dispositivo.

Potrebbe essere utile controllare lo stato dei server iCloud o ripristinare le impostazioni di rete del tuo telefono. In ogni caso, è importante seguire le istruzioni fornite attentamente e verificare che il problema sia stato risolto dopo aver provato ogni soluzione. Eseguire regolarmente il backup dei dati di WhatsApp in modo da non perdere mai le tue chat importanti.

Ricorda che la risoluzione dei problemi tecnici richiede pazienza e perseveranza, ma seguendo le giuste procedure, puoi affrontare con successo qualsiasi problema che potrebbe impedirti di eseguire il backup dei dati di WhatsApp.