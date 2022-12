Auto a guida autonoma: pro e contro

Le auto a guida autonoma, note anche come veicoli autonomi, sono veicoli progettati per essere in grado di guidare da soli senza la necessità di un conducente umano. Questi veicoli utilizzano una combinazione di sensori, telecamere e altre tecnologie per navigare sulle strade, rilevare e rispondere ad altri veicoli e pedoni e prendere decisioni di guida.

I vantaggi della guida autonoma

Le auto a guida autonoma presentano diversi vantaggi potenziali:

Maggiore sicurezza: Uno dei principali vantaggi delle auto a guida autonoma è che potrebbero ridurre il numero di incidenti stradali. L'errore umano è una delle principali cause di incidenti e le auto a guida autonoma sono progettate per eliminare o ridurre il rischio di errore umano affidandosi a sensori e altre tecnologie per prendere decisioni di guida.

Maggiore efficienza: Le auto a guida autonoma potrebbero potenzialmente migliorare l'efficienza dei trasporti, consentendo ai veicoli di guidare più vicini tra loro e ottimizzando i percorsi.

Maggiore accessibilità: Le auto a guida autonoma potrebbero anche rendere il trasporto più accessibile per le persone che non sono in grado di guidare a causa dell'età, della disabilità o di altri fattori.

Gli svantaggi delle auto a guida autonoma

Le auto a guida autonoma presentano anche alcuni potenziali svantaggi:

Costi: Lo sviluppo e l'implementazione della tecnologia di guida autonoma sono costosi ed è probabile che nel breve periodo il costo delle auto a guida autonoma sarà superiore a quello dei veicoli tradizionali.

Mancanza di controllo: Alcune persone potrebbero sentirsi a disagio all'idea di cedere il controllo del proprio veicolo a un computer. A maggior ragione se in alcune situazioni specifiche è dimostrato che un guidatore esperto farebbe meglio dell'intelligenza artificiale

Perdita di lavoro: Lo sviluppo e la diffusione delle auto a guida autonoma potrebbero comportare la perdita di posti di lavoro per i conducenti umani, in particolare in settori come quello dei trasporti e dei taxi.

Quesiti etici: Ci sono anche preoccupazioni etiche legate alle auto a guida autonoma, tra cui il modo in cui i veicoli dovrebbero prendere decisioni in situazioni in cui c'è il rischio di arrecare danno agli esseri umani. Meglio privilegiare la vita del guidatore o dei pedoni? Tra un pedone di 3 anni e uno di 80 anni, chi bisogna salvare e chi sacrificare? Se volete cimentarvi nell'ardua risposta a questo domanda vi consiglio di visitare il portale Moral Machine dell'MIT.

Conclusioni

Nel complesso, le auto a guida autonoma offrono il potenziale per migliorare la sicurezza, l'efficienza e l'accessibilità, ma comportano anche alcuni potenziali svantaggi e considerazioni etiche. La speranza è che, a differenza di altri cambiamenti tecnologici che abbiamo "subito" passivamente, il legislatore e l'intera società possano dare un contributo attivo allo sviluppo e all'utilizzo corretto di questa tecnologia.