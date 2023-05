Perchè dovresti acquistare un tappetino sottomano per il mouse

Un tappetino sottomano da scrivania non è semplicemente un tappetino per mouse di lusso. Sono, invece, accessori indispensabili per il tuo computer da tavolo. Esistono numerose opzioni tra cui scegliere quando si tratta di accessori per la scrivania, alcuni dei quali migliorano il comfort e la produttività, mentre altri hanno una funzione puramente estetica. Un esempio di accessorio da scrivania molto popolare sono i sottomano. Questi oggetti, simili ai tappetini per mouse ma notevolmente più grandi, sono utilizzati per una vasta gamma di scopi e offrono numerosi vantaggi aggiuntivi. In questa guida, vedremo tutto ciò che riguarda questi indispensabili accessori.

Che cos’è un tappetino sottomano

Il tappetino sottomano è un accessorio per la scrivania che ricorda il tappetino per il mouse, ma che copre una superficie più ampia. Disponibili in diverse dimensioni, alcuni modelli sono progettati solo per ospitare tastiera e mouse, mentre altri possono coprire quasi l’intera scrivania. Grazie alla loro particolare struttura, i sottomano offrono un’esperienza di digitazione più confortevole, ammortizzando i polsi e riducendo il rumore prodotto dalla tastiera. Sono disponibili in una vasta gamma di stili e materiali, consentendoti di scegliere un sottomano che si adatti perfettamente alla configurazione del tuo computer.

Perché acquistare un sottomano

Nonostante i tappetini da scrivania siano meno diffusi rispetto ai tappetini per il mouse, esistono validi motivi per cui valga la pena di acquistare un tappetino da scrivania. L’installazione di un sottomano crea uno strato protettivo tra la scrivania e gli accessori del desktop, impedendo la formazione di graffi o segni di usura. I sottomano sono abbastanza economici da poter essere facilmente sostituiti in caso di macchie o danni.

Se mangi o bevi spesso alla scrivania, molti modelli di sottomano sono realizzati con materiali facili da pulire, rendendoli la scelta ideale per mantenere la tua area di lavoro sempre pulita e ordinata.

Il tappetino sottomano sostituisce il tappetino per il mouse

I tappetini per mouse sono accessori utili per migliorare la configurazione della scrivania, e sono essenziali per l’utilizzo corretto di un mouse. Se non riesci a trovare un tappetino per mouse adatto al tuo tavolo, un tappetino da scrivania può rappresentare un’ottima alternativa. I tappetini da scrivania sono progettati per offrire la stessa superficie di un tappetino per mouse, ma con la differenza di offrire maggiore spazio per muovere il mouse grazie alle loro maggiori dimensioni. Se svolgi attività che richiedono grandi movimenti del mouse, un sottomano rappresenta la soluzione ideale per garantire lo spazio necessario per farlo.

Aumenta il comfort

I sottomano sono realizzati con materiali morbidi che li rendono un’area confortevole dove appoggiare le mani. Questo li rende particolarmente popolari tra coloro che lavorano alle loro scrivanie per lunghe ore, poiché offrono un’esperienza di digitazione più confortevole. A differenza di alcune scrivanie, i sottomano non diventano né troppo caldi né troppo freddi. Tieni presente che i sottomano non includono un supporto per il polso, e sebbene rendano la scrivania più morbida per i polsi, non mantengono la posizione sollevata delle mani.

Fornisce una superficie di scrittura liscia

Il tappetino sottomano offre una superficie perfettamente piana che non è sempre garantita da una scrivania. Questo li rende ideali per scrivere con carta e penna, in quanto offrono una superficie stabile e confortevole. La maggior parte dei sottomano impedisce alla carta di scivolare, evitando fastidiosi inconvenienti. Alcuni materiali utilizzati per i tappetini da scrivania possono essere più adatti alla scrittura rispetto ad altri. Se hai l’abitudine di scrivere molto con carta e penna, è consigliabile scegliere un sottomano che risponda alle tue esigenze specifiche.

Tappetini sottomano con ricarica wireless

Alcuni sottomano includono la funzionalità di ricarica wireless, che consente di ricaricare il tuo smartphone semplicemente posizionandolo sulla scrivania. Non tutti i dispositivi supportano la ricarica wireless, ma se il tuo dispositivo lo fa, è consigliabile optare per un tappetino da scrivania che offra questa funzionalità. In questo modo, si riducono i cavi sulla scrivania, ottenendo un aspetto più ordinato e pulito, e si può utilizzare il sottomano anche per caricare altri dispositivi elettronici compatibili con la ricarica wireless, come ad esempio auricolari e smartwatch.

Sono esteticamente molto belli

I tappetini da scrivania completi vengono spesso acquistati per motivi estetici, in quanto sono disponibili in una vasta gamma di colori e stili diversi. Questo rende facile trovare un sottomano che valorizzi l’aspetto generale della tua area di lavoro, contribuendo a creare l’atmosfera che desideri. Poiché i tappetini da scrivania sono disponibili in varie dimensioni, puoi scegliere tra un prodotto che copra completamente la tua scrivania o uno che aggiunga solo un piccolo rettangolo per tastiera e mouse, a seconda delle tue esigenze e del tuo gusto personale.

Migliora l’organizzazione

I sottomano completi rappresentano un’utile soluzione per organizzare la propria scrivania. Se hai l’abitudine di lasciare oggetti sparsi su tutta la superficie del tavolo, un sottomano può aiutarti a definire un’area specifica per il lavoro, contribuendo a mantenere l’area di lavoro più organizzata. Possono contribuire a rendere la scrivania più ordinata, poiché la forma rettangolare attira naturalmente l’attenzione dei nostri occhi. I tappetini da scrivania sono generalmente realizzati con materiali antiscivolo, il che li rende utili per mantenere in posizione le periferiche e altri accessori da scrivania.

Tappetino per il mouse e tappetino sottomano usati insieme

È possibile utilizzare contemporaneamente un tappetino da scrivania e un tappetino per il mouse, anche se la maggior parte delle persone preferisce utilizzare solo uno dei due. La scelta dipende principalmente dalle preferenze personali, poiché entrambi i tappetini consentono di utilizzare il mouse. I tappetini per il mouse sono generalmente meno costosi dei tappetini da scrivania e, se hai una scrivania particolarmente bella, potresti preferire coprirla il meno possibile.

Alcune persone considerano i sottomano ingannevoli, poiché mentre i tappetini per il mouse hanno uno scopo ovvio, le dimensioni aggiuntive di un sottomano sono in gran parte inutilizzate. Alla fine, la scelta tra i due dipende dalle preferenze individuali e dalle esigenze specifiche.

Vale la pena acquistare un tappetino sottomano?

I sottomano rappresentano un prodotto economico che, a volte, vale la pena acquistare solo per migliorare l’aspetto della tua scrivania. Inoltre, se hai una scrivania scomoda su cui digitare, un sottomano può essere una soluzione utile. I tappetini da scrivania con funzionalità aggiuntive, come la ricarica wireless, possono offrire ulteriori vantaggi che potrebbero interessare alcuni acquirenti.

Alcuni considerano i sottomano come una soluzione temporanea. Se hai già un tappetino per il mouse, l’aggiunta di un tappetino da scrivania potrebbe non rappresentare un upgrade particolarmente evidente. In definitiva, la scelta di acquistare un sottomano o un tappetino da scrivania dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze specifiche.