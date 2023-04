Apple Wallet: Come aggiungere carte non supportate

Puoi utilizzare l’app iPhone Wallet non solo per archiviare carte di credito e di debito, ma anche per conservare carte premio e tessere associative. Anche se l’applicazione Wallet di Apple è una comoda soluzione per conservare le proprie carte di credito, potrebbe non supportare alcune delle carte o tessere associative che abbiamo accumulato nel corso degli anni. In questa guida, ti mostreremo come aggiungere queste carte all’interno dell’app Wallet in modo che tu possa accedervi facilmente quando ne hai bisogno.

Introduzione a Apple Wallet

Se sei come la maggior parte delle persone, nel corso degli anni hai accumulato numerose carte di abbonamento e spesso fai fatica a trovarle quando ne hai bisogno. Invece di perdere tempo a cercarle, ti consigliamo di aggiungerle all’app Wallet. Anche se alcune carte possono essere aggiunte automaticamente al tuo iPhone tramite un prompt in-app o con un clic sul sito web dell’azienda, molte carte non sono supportate. Fortunatamente, esiste una soluzione abbastanza semplice per farlo, utilizzare un’applicazione. Questa applicazione, chiamata Pass2U è la soluzione per aggiungere qualsiasi carta ad Apple Wallet, vediamo come fare:

Come aggiungere una carta con l’app Pass2U

Esiste una soluzione semplice che ti consente di aggiungere carte in pochi passaggi con un applicazione. Ecco come fare:

Scarica l’app Pass2U dallo store dell’iPhone e avviala. Tocca il pulsante “Cerca” in alto e digita il nome della carta che desideri aggiungere. Se la carta non è presente, puoi utilizzare un modello generico. Seleziona il modello che preferisci e tocca “Avanti“. Compila tutti i campi richiesti, inclusi il nome della carta, il numero di membership e la data di scadenza. Scansiona il codice a barre della tua carta utilizzando la funzione “Scan“. Tocca “Fine” per salvare la carta all’interno dell’app Pass2U.

Se desideri creare il tuo modello personalizzato, puoi acquistare la versione pro di Pass2U. In questo modo, potrai personalizzare completamente il layout della carta e aggiungere tutti i dettagli necessari. Pass2U è un’app facile da usare e ti consente di conservare tutte le tue carte e tessere associative in un’unica posizione. Se hai bisogno di accedere alle tue carte quando sei fuori casa, puoi utilizzare la funzione “Wallet” dell’iPhone per accedervi facilmente.