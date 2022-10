Apple CarPlay non funziona: cosa fare?

Apple CarPlay è il famosissimo un software sviluppato da Apple che consente a chi guida di gestire alcune funzioni dell'iPhone sul display dell’auto. Per esempio, è accedere alle tue app iOS mantenendo le mani libere e dando sempre la priorità alla guida sicura. Oggi, si tratta di una delle funzionalità più interessanti per i possessori di iPhone. Ecco perché quando Apple CarPlay non funziona la situazione diventa improvvisamente molto frustrante. Può infatti succedere che CarPlay non riesca a connettersi al dispositivo e che non funzioni correttamente. Diamo un’occhiata a come agire quando Apple CarPlay non funziona.

Oggi possono esserci tanti motivi per cui Apple CarPlay potrebbe non funzionare o smettere di funzionare improvvisamente. Per esempio, potresti aver avuto problemi con un recente aggiornamento di iOS o il tuo iPhone potrebbe non essere stato rilevato correttamente dall’auto. O ancora, potrebbe esserci un fastidioso problema di interazione tra le app installate sul dispositivo o un problema di incompatibilità.

Apple CarPlay non va: come procedere?

Indipendentemente dal problema, ci sono una serie di cose che puoi provare a fare per correggere l’errore. Eccoti una lista dei passaggi da seguire quando Apple CarPlay non funziona. Se la prima non funziona, passa alla seconda, e così via. Probabilmente riuscirai a risolvere il problema prima di arrivare alla fine della lista.

Prima di cominciare, assicurati che CarPlay sia compatibile con il tuo veicolo e con la tua regione. Se CarPlay non è disponibile per te, purtroppo non ci sarà alcun modo di farlo funzionare correttamente sulla tua macchina.

Assicurati che CarPlay sia abilitato sul tuo iPhone. Il dispositivo presenta infatti una moltitudine di impostazioni che potrebbero compromettere il corretto funzionamento di CarPlay. Per esempio, se hai disattivato CarPlay, dovrai ovviamente riattivarlo. Per farlo, ti basterà accedere alla pagina delle Impostazioni e cliccare su Generali > CarPlay. Qui potrai ricollegare il tuo veicolo all’app, sperando di risolvere il problema. Se neanche questo passaggio funziona, puoi anche provare ad accedere nuovamente alla pagina delle impostazioni e cliccare su Tempo di utilizzo > Restrizioni di contenuto e privacy > App consentite. Qui non dovrai fare altro che selezionare l’app CarPlay.

Verifica che Siri sia abilitata. È infatti fondamentale che Siri sia abilitata affinché CarPlay funzioni correttamente. In caso contrario, accedi nuovamente alla pagina delle Impostazioni e clicca su Siri. Qui, assicurati di abilitare la funzionalità Ehi Siri e tutte le altre disponibili.

Assicurati che CarPlay sia abilitato quando il dispositivo è bloccato. Se così non fosse, non potrà attivarsi quando il telefono ha lo schermo spento. Per correggere questo problema, ti basterà accedere alla pagina delle Impostazioni e cliccare su Generali > CarPlay. Qui dovrai selezionare la tua auto e cliccare su Consenti CarPlay mentre è bloccato.

Se non sei connesso in modalità wireless, controlla che i cavi USB che stai utilizzando funzionino correttamente. Se stai utilizzando il cavo USB originale dell'iPhone, verifica che le sue condizioni siano ottimali e che non ci siano fili spezzati o rotti. A volte, quando Apple CarPlay non funziona, è infatti sufficiente sostituire il cavetto con uno nuovo.

Se il tuo cavo USB funziona correttamente, assicurati di essere collegato alla porta USB corretta. Le auto moderne sono infatti dotate di più porte USB, ma non tutte sono pensate per il trasferimento dati, né per funzionare con Apple CarPlay.

Se la tua auto supporta una connessione wireless a CarPlay, dai un’occhiata al tuo iPhone per assicurarti di non essere in modalità aereo, che non farebbe altro che impedire al dispositivo di connettersi alla macchina.

Se stai utilizzando una connessione wireless, assicurati che il Bluetooth sia attivo e che l'iPhone sia connesso correttamente all'auto. Se il Bluetooth è disattivato, non sarai ovviamente in grado di connettere il dispositivo alla macchina, e Apple CarPlay non funzionerà.

Se hai provato tutti i suggerimenti precedenti e Apple CarPlay continua a non funzionare, prova a riavviare il tuo iPhone e a riavviare il veicolo. Spesso questo è sufficiente per risolvere eventuali problemi di connessione.

Assicurati che il sistema operativo del tuo iPhone sia aggiornato. Se il tuo telefono non è aggiornato, potresti non disporre dei driver o del software necessari per connetterci correttamente a CarPlay. Spesso, gli aggiornamenti rilasciati da Apple servono proprio a rivolvere questa tipologia di problematiche.

Disaccoppia il dispositivo e ristabilisci la tua connessione a CarPlay. Per farlo ti basterà accedere alla pagina delle Impostazioni, toccare Generali > CarPlay e selezionare il veicolo a cui stai tentando di connetterti. Qui, tocca Dimentica quest'auto. Riavvia il tuo veicolo e il tuo iPhone e prova a ristabilire la connessione.