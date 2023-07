Apple CarPlay non funziona? Ecco come risolvere

Apple CarPlay rappresenta un notevole strumento per il controllo vocale del dispositivo mobile, consentendo un’esperienza di guida sicura e comoda. Come in tutte le sfere della tecnologia, possono verificarsi situazioni in cui Apple CarPlay non funziona correttamente, generando frustrazione quando è necessario per affrontare un viaggio rapido o un lungo tragitto. Pertanto, questa guida si propone di fornire una panoramica delle possibili soluzioni per ripristinare e riprendere il corretto funzionamento di Apple CarPlay.

Riavvia il tuo telefono cellulare

Avvio con il ripristino delle impostazioni di fabbrica come soluzione primaria per molteplici problematiche legate allo smartphone: il riavvio. Riavviare il telefono può essere risolutivo per diversi problemi, inclusi errori di connessione, disfunzioni delle applicazioni e del sistema operativo. Di conseguenza, la misura preliminare e semplice da adottare quando si riscontrano problemi di funzionamento di Apple CarPlay consiste nel riavviare il dispositivo.

Abilita CarPlay sul tuo iPhone

Se l’avvio di Apple CarPlay nel tuo veicolo risulta impossibile, potrebbe essere dovuto all’assenza dell’attivazione della funzione sul tuo iPhone. Per effettuare tale attivazione, esegui i seguenti passaggi: In primo luogo, accedi alle impostazioni del tuo telefono e successivamente seleziona l’opzione ‘Generale’. Procedi quindi alla sezione ‘CarPlay’ all’interno delle impostazioni generali e seleziona ‘My Cars’. Qui avrai la possibilità di configurare o riconfigurare il tuo veicolo, dimenticandolo e riconnettendolo nuovamente.

È fondamentale verificare che il veicolo configurato per CarPlay non sia disabilitato nelle impostazioni di ‘Screen Time’. Per eseguire tale verifica, torna alle impostazioni principali e tocca la categoria ‘Restrizioni di contenuto e privacy’. All’interno di quest’ultima, individua la sezione denominata ‘App consentite’.

Da qui, potrai visualizzare le app del tuo telefono a cui sono state concesse le autorizzazioni dello schermo. Nel caso in cui l’interruttore sia posizionato a sinistra, toccalo per attivare le autorizzazioni relative a CarPlay.

Connettiti a CarPlay

Se stai utilizzando Apple CarPlay in modalità wireless, è fondamentale verificare che il Bluetooth del tuo iPhone sia abilitato. Spesso, questa è la causa più comune quando Apple CarPlay non si connette al dispositivo. Puoi accedere alle impostazioni Bluetooth seguendo il percorso Impostazioni > Bluetooth. Qui, puoi attivare il Bluetooth utilizzando l’interruttore corrispondente. È importante verificare che la Modalità aereo non sia attiva sul tuo telefono, poiché questa modalità disattiva le funzionalità wireless del dispositivo.

Nel caso in cui la Modalità aereo risulti abilitata, assicurati di disattivarla toccando l’interruttore associato. Nello screenshot fornito, l’interruttore mostra che la Modalità aereo è disattivata. Se l’interruttore è di colore verde, toccalo una volta per disabilitare la Modalità aereo, così da poterti connettere al tuo veicolo in modalità wireless.

Controlla il tuo cavo USB

Se stai utilizzando CarPlay tramite una connessione cablata, potrebbe esserci un problema con il cavo Lightning. Pertanto, verifica visivamente l’integrità del cavo esternamente e prova a utilizzarlo in un’altra configurazione. Ad esempio, puoi testare il cavo caricando un altro dispositivo per verificare se funziona correttamente. Spesso, i problemi tecnici derivano da difetti evidenti.

Se riscontri costantemente problemi con il cavo attuale, potresti valutare la sostituzione con uno dei migliori cavi disponibili sul mercato per ripristinare una connessione affidabile. Assicurati che il cavo USB sia correttamente collegato alla porta designata all’interno del veicolo.

Aggiorna il sistema operativo

Alcuni dei problemi riscontrati durante l’utilizzo dello smartphone possono essere risolti attraverso un semplice aggiornamento del software, motivo per cui è importante mantenere iOS costantemente aggiornato. Gli aggiornamenti possono correggere bug o problematiche che influiscono sulle prestazioni del dispositivo. Pertanto, se stai riscontrando problemi con Apple CarPlay, verifica di utilizzare la versione più recente di iOS anziché una versione precedente.

Puoi verificare se il tuo smartphone necessita di un aggiornamento accedendo a Impostazioni, poi su Generali, e poi su Aggiornamento software. Da questa sezione, potrai controllare se è disponibile una versione più recente di iOS, che potrebbe risolvere il problema riscontrato con CarPlay.

Abilita Siri

Se stai tentando di utilizzare Apple CarPlay tramite comandi vocali e non ricevi risposta, potrebbe essere perché l’assistente vocale Siri è disabilitato sul tuo telefono quando è bloccato. Per verificare lo stato di Siri, accedi a Impostazioni, vai su Siri e Cerca. Qui potrai verificare se Siri è attivo. Nel caso in cui non sia abilitato, tocca l’interruttore accanto a ‘Consenti Siri quando bloccato’ per attivarlo.

Assicurati che il tuo veicolo sia compatibile con CarPlay

Purtroppo, non tutti i modelli di auto e i produttori supportano Apple CarPlay. Ad esempio, se possiedi un modello di auto precedente, è improbabile che tu possa utilizzare CarPlay, poiché l’hardware stesso potrebbe non essere progettato per supportare questa funzionalità. Ti suggerisco di consultare l’elenco delle case automobilistiche che supportano CarPlay o di verificare l’elenco ufficiale di Apple dei modelli di auto compatibili con CarPlay per determinare se il tuo veicolo è compatibile con questa funzione.

CarPlay non funziona: le conclusioni

