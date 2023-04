Come scansionare un documento da iPhone

Una delle funzionalità più utili a disposizione su iOS è la scansione di documenti tramite l’app Notes, disponibile su tutti gli iPhone più recenti. Invece di aprire l’app Notes e avviare il processo di scansione del documento, è possibile effettuare la scansione dei documenti in modo ancora più rapido utilizzando un sistema facile e veloce da utilizzare. In questa guida, vi spiegheremo come scansionare un documento con App Notes in maniera facile e veloce.

Scansiona rapidamente i documenti con App Notes

La scansione di documenti tramite l’app Notes su iPhone è una funzionalità estremamente utile per coloro che hanno bisogno di scansionare documenti in modo rapido ed efficiente. Esiste un pratico sistema che consente di effettuare la scansione dei documenti ancora più velocemente utilizzando la pressione prolungata dell’icona dell’app Note sulla schermata Home del dispositivo.

Ecco come funziona questo sistema:

Tieni premuta l’icona dell’app Note sulla schermata principale del tuo iPhone.

Tocca “Scansiona documento”.

Puntando la fotocamera del tuo dispositivo sul documento che desideri scansionare, scatta l’immagine per effettuare la scansione del documento.

Questa funzionalità è estremamente semplice da utilizzare e può risparmiare molto tempo a coloro che devono effettuare frequentemente la scansione di documenti. Vale la pena esplorare le azioni di pressione prolungata disponibili su molte icone delle app, in particolare quelle delle app di Apple, poiché rivelano collegamenti a molte delle utili funzionalità delle app, come la scansione di documenti.

Notes e App File: le funzionalità

Oltre alla scansione di documenti, l’app Note su iPhone offre una vasta gamma di funzionalità utili, come la creazione di liste di controllo e la scrittura di note. Se lo preferisci, puoi anche scansionare il testo direttamente nelle note, senza dover utilizzare l’opzione di scansione di documenti.

Bisogna notare che l’app File sul tuo dispositivo supporta anche la scansione di documenti utilizzando un trucco simile. In questo modo, puoi effettuare la scansione di documenti direttamente dall’app File, rendendo il processo ancora più rapido e conveniente.