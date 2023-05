Android Auto non funziona: tutte le soluzioni

Se sei un utente di Android Auto, sicuramente sai quanto sia conveniente poter interagire con le tue app preferite durante la guida. Quando questo servizio non funziona correttamente, può diventare molto frustrante. Ci sono molti motivi per cui Android Auto potrebbe non funzionare come dovrebbe. In questo articolo, ti forniremo tutte le soluzioni per risolvere i problemi più comuni di Android Auto e tornare a godere di tutte le sue funzionalità.

Aggiorna il telefono e le app

Per risolvere qualsiasi problema relativo al malfunzionamento di Android Auto, il primo passo da compiere è l’installazione degli aggiornamenti disponibili. Google, infatti, consiglia di utilizzare l’ultima versione di Android e assicurarsi di avere almeno la versione 8.0 per utilizzare Android Auto. Nel caso in cui il tuo dispositivo non abbia l’app preinstallata, è necessario verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti e procedere all’installazione.

Una versione precedente potrebbe causare problemi di connessione o interazione con app specifiche. Nel caso in cui il problema riguardi un’app in particolare, è importante verificare che l’app stessa sia aggiornata. Nel caso in cui si riscontrino problemi di funzionamento di Android Auto dopo un aggiornamento, si consiglia di contattare direttamente lo sviluppatore dell’app per segnalare il problema.

Di solito, gli sviluppatori risolvono eventuali problemi con Android Auto o con le app utilizzate con esso entro poche settimane.

Compatibilità telefono e auto

Per garantire la compatibilità di Android Auto, ci sono tre importanti fattori da tenere in considerazione. Se hai già utilizzato Android Auto con il tuo veicolo e telefono attuali, puoi passare direttamente alla sezione successiva. In primo luogo, è necessario essere in un paese che supporti Android Auto. Per verificare se il tuo paese supporta Android Auto, puoi consultare l’elenco completo dei paesi supportati nella Guida introduttiva di Android Auto di Google.

In secondo luogo, è importante verificare che la tua auto sia compatibile con Android Auto. Puoi consultare l’elenco dei modelli di auto e stereo supportati nella guida di Android Auto. In ultimo, è necessario controllare la compatibilità del tuo telefono. Se ti connetti in modalità wireless, il tuo telefono deve soddisfare i seguenti requisiti: supporto Wi-Fi a 5 GHz, Android 10 o versioni successive se stai utilizzando un dispositivo Google o Samsung, Android 9 e versioni successive se stai utilizzando Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ o Note 8, Android 11 o versioni successive per tutti gli altri dispositivi.

Se invece ti connetti con una connessione cablata al display della tua auto, è sufficiente avere l’ultima versione dell’app Android Auto, un dispositivo con Android 8 o versioni successive e un piano dati.

Riavvia tutto il sistema

Un metodo semplice ed efficace per risolvere i problemi relativi ad Android Auto è quello di riavviare sia il sistema di infotainment della tua auto, sia il tuo telefono. Puoi riavviare il sistema di infotainment della tua auto utilizzando l’opzione di riavvio nelle impostazioni o semplicemente riavviando l’auto stessa. In alternativa, se hai problemi solo con l’app Android Auto, puoi forzare la chiusura dell’app per vedere se questo risolve il problema. I passaggi esatti per forzare la chiusura dell’app possono variare leggermente tra le versioni di Android, ma per le versioni 11 e 12, puoi seguire questi passaggi:

Apri le Impostazioni del tuo dispositivo. Seleziona “Gestione applicazioni“, “App e notifiche” o “App“, a seconda del modello del tuo telefono. Tocca “Informazioni sull’app“. Seleziona “Android Auto“. Tocca “Forza arresto“.

Una volta forzata la chiusura dell’app, prova a riavviarla per vedere se il problema è stato risolto. Se invece riscontri problemi solo con un’app specifica, forza la chiusura dell’app e riavviala per verificare se risolve il problema.

Come svuotare la cache

La presenza di file memorizzati nella cache sul tuo telefono può causare problemi con Android Auto e altre app. Una soluzione rapida e semplice consiste nell’eliminare la cache dell’app. Puoi seguire questi passaggi per svuotare la cache dell’app di Android Auto, ma gli stessi passaggi possono essere applicati anche ad altre app:

Apri le Impostazioni del tuo telefono. Seleziona “Gestione applicazioni“, “Informazioni app” o “App“, a seconda del modello del tuo telefono. Clicca su “Android Auto“. Tocca “Archiviazione“. Tocca “Svuota cache“.

In questo modo eliminerai tutti i file inutili memorizzati nella cache di Android Auto e potrai risolvere eventuali problemi di funzionamento dell’app. Questo stesso procedimento può essere applicato anche ad altre app per liberare spazio e migliorare le prestazioni del tuo dispositivo.

Aggiornamenti del firmware

Come il tuo telefono, anche il sistema informatico della tua auto ha bisogno di aggiornamenti per risolvere eventuali problemi. Se Android Auto smette improvvisamente di funzionare, potrebbe essere solo un problema tecnico facilmente risolvibile con un aggiornamento del firmware. Ti consigliamo di verificare se il sistema di infotainment della tua auto dispone di un’opzione di aggiornamento disponibile.

Per i dispositivi e i ricevitori aftermarket, invece, ti invitiamo a controllare il sito web del produttore per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti e per avere maggiori dettagli su come installarli. In questo modo, potrai garantire che il sistema informatico della tua auto sia sempre aggiornato e funzionante al meglio, e potrai risolvere eventuali problemi di compatibilità con Android Auto.

Come controllare la connessione

Ci sono due tipi di connessione di cui devi tenere conto per far funzionare Android Auto correttamente. In primo luogo, è importante controllare il segnale di rete/dati. Se il segnale è debole, Android Auto potrebbe non funzionare o interrompersi. Purtroppo, in questo caso non c’è molto che tu possa fare, in quanto dipendi dalle torri cellulari. In secondo luogo, è necessario controllare la connessione Bluetooth.

Di solito, il Bluetooth si attiva automaticamente quando ti connetti ad Android Auto tramite un cavo USB. Potrebbe non attivarsi in alcuni casi. Per controllare le impostazioni Bluetooth del tuo telefono, apri il menu Impostazioni rapide nella parte superiore del telefono e tocca l’icona Bluetooth. Se l’icona è illuminata, il Bluetooth è attivo. In caso contrario, toccalo per accenderlo e seleziona la tua auto dall’elenco dei dispositivi disponibili.

Se il Bluetooth è attivo ma non riesci ancora a connetterti, tocca l’ingranaggio Impostazioni nel menu Impostazioni rapide per visualizzare tutte le impostazioni. Tocca “Dispositivi connessi” e seleziona “Bluetooth“. Verifica a quale dispositivo sei attualmente connesso e disconnettiti da qualsiasi altro dispositivo, quindi seleziona la tua auto come dispositivo da accoppiare.

In questo modo, potrai controllare la connessione Bluetooth e garantire che il tuo telefono sia correttamente connesso all’auto per utilizzare Android Auto.

Controlla a quale auto sei connesso

Se utilizzi Android Auto in più auto, potresti avere problemi di connessione se il tuo telefono tenta di connettersi all’auto sbagliata o se la tua auto è stata accidentalmente contrassegnata come “Rifiutata“. Per controllare la connessione dell’auto e risolvere eventuali problemi, segui questi passaggi:

Apri l’app Android Auto sul tuo telefono. Se stai utilizzando Android 9, tocca l’app per aprirla. Se stai utilizzando Android 10 o versioni successive, vai su “Impostazioni“, “Dispositivi connessi“, “Android Auto“. Tocca “Connetti un’auto” per verificare se la tua auto è in grado di connettersi rispetto a un altro veicolo. Se la tua auto non si connette, tocca “Auto connesse in precedenza“. Assicurati che la tua auto sia nell’elenco “Auto accettate“. Se l’auto è nella lista “Auto rifiutate“, tocca l’auto per modificarne l’impostazione.

In questo modo, potrai controllare la connessione dell’auto e assicurarti che la tua auto sia accettata nell’elenco delle auto connesse in precedenza. Se la tua auto è stata contrassegnata per sbaglio come “Rifiutata”, potrai modificarne l’impostazione e risolvere il problema di connessione. In questo modo, potrai utilizzare Android Auto con la tua auto preferita senza problemi di connessione.

Verifica il sistema per identificare il problema

Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, potrebbe esserci un problema più grande con il tuo telefono o con il sistema di infotainment dell’auto. Per verificare il problema, prova a connettere il tuo telefono a un’altra auto che supporta Android Auto oppure prova a utilizzare un altro telefono con la tua auto, in modo da capire se il problema è causato dal telefono o dall’auto.

Una volta identificato il problema, puoi procedere in uno dei seguenti modi:

Contatta il produttore della tua auto o del sistema di infotainment per assistenza.

Contatta il produttore del telefono per assistenza.

Formatta il tuo telefono e inizia da capo.

Per individuare quale app sta causando il problema, prova a disinstallare le app una alla volta per capire quale app è la responsabile del problema.

Se scopri che il problema è causato da un’app, contatta lo sviluppatore dell’app per segnalare il problema.

Disabilita l’ottimizzazione della batteria

Se riscontri problemi con le app che non funzionano correttamente con Android Auto, potresti risolvere il problema disattivando le impostazioni di risparmio energetico e ottimizzazione. Queste impostazioni sono progettate per prolungare la durata della batteria, ma a volte possono interferire con la connessione tra alcune app e Android Auto. Puoi disattivare queste funzioni solo per app specifiche seguendo questi passaggi:

Apri le Impostazioni sul tuo telefono. Tocca “Batteria“. Tocca “Esclusioni per il risparmio energetico“. Se non vedi questa opzione, fai clic sul menu a tre punti in alto e scegli “Ottimizza l’utilizzo della batteria“. Scorri fino a trovare l’app che desideri e attivala per escludere l’app dalle funzionalità di ottimizzazione della batteria.

In questo modo, potrai escludere un app dalle funzionalità di risparmio energetico e ottimizzazione della batteria, risolvendo eventuali problemi di connessione tra un app e Android Auto. Tieni presente che disattivare queste funzioni potrebbe ridurre la durata della batteria del tuo telefono, quindi è una buona idea attivarle nuovamente una volta che hai risolto il problema con l’app.

Conclusioni

In conclusione, risolvere i problemi di Android Auto può essere un processo frustrante, ma seguendo alcuni semplici passaggi, potresti risolvere il problema e tornare a utilizzare la tua app preferita senza problemi. In primo luogo, è importante controllare la connessione di rete/dati e il Bluetooth del tuo telefono. Se il segnale è debole o il Bluetooth non si connette, potresti risolvere il problema attivando il Bluetooth e controllando le connessioni precedenti.

Se riscontri problemi con app specifiche, potresti disattivare le impostazioni di risparmio energetico e ottimizzazione per quella specifica app. Questo potrebbe risolvere i problemi di connessione tra l’app e Android Auto. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe essere necessario contattare il produttore dell’auto o del telefono per assistenza.

Potresti anche provare a connettere il tuo telefono a un’altra auto che supporta Android Auto o utilizzare un altro telefono con la tua auto per verificare se il problema è causato dal telefono o dall’auto.

Se tutto il resto fallisce, potresti formattare il tuo telefono e iniziare da capo o disinstallare le app che causano problemi una alla volta per identificare l’app colpevole. Se scopri che il problema è causato da un’app, contatta lo sviluppatore dell’app per segnalare il problema.