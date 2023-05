ALLPOWERS S700 : la nuova stazione di alimentazione a batteria

ALLPOWERS S700 è una stazione di alimentazione a batteria che offre una potenza di 606 Wh e una capacità di 700W in uno strumento da poco più di 5kg. Le sue dimensioni ridotte e il suo design con maniglia la rendono leggera e semplice da trasportare, perfetta per il campeggio e per alimentare televisori, proiettori, lampade, dispositivi di raffreddamento e tanto altro. Inoltre, la lampada incorporata può essere utilizzata come illuminazione di emergenza. In questa breve guida illustreremo le specifiche principali di ALL POWERS S700, mettendone in luce i punti di forza principali.

Le principali specifiche di ALLPOWERS S700

Ecco una panoramica dettagliata delle specifiche di ALLPOWERS S700.

Fonte di alimentazione: ad energia solare, alimentata a batteria

Dispositivo portatile

L ’inverter a onda sinusoidale pura CA da 700 W (surge da 1400 W) consente di soddisfare ogni esigenza di potenza a dispositivi elettronici di nuova e vecchia generazione

Capacità della batteria: 606 Wh/164000 mAh

Ricarica ultra rapida : il dispositivo può essere ricaricato dallo 0 all’80% in meno di un’ora e mezza grazie alla doppia ricarica rapida (AC+USB-C contemporaneamente)

Sei modalità di ricarica (CA/USB-C/CA+USB-C/Solare/Auto/Solare+USB-C);

Nove uscite per caricare più dispositivi contemporaneamente

per caricare più dispositivi contemporaneamente MPPT massimo 100 W

Controllo da remoto tramite smartphone e app ALLPOWERS

Ecologico, gas free, silenzioso, economico

Spine europee e prese per spine britanniche

ALLPOWERS S700 con pannelli solari

L’azienda ALLPOWERS S700 offre la possibilità di acquistare una variante del prodotto che include un pannello solare per rendere ancora più comode le attività all’aperto. Si tratta di ALLPOWERS S700 con pannelli solari, un modello portatile caratterizzato da un telaio pieghevole adatto all’uso all’aperto, al chiuso, in campeggio o in camper. Il suo design pieghevole lo rende perfetto per essere portato in viaggio e per essere attaccato comodamente a uno zaino. Dotato di una doppia uscita USB, il pannello solare ALLPOWERS SP012 offre una potenza di 100 W ed è compatibile con smartphone, tablet e tanti altri dispositivi. Può essere acquistato separatamente, o in bundle con la stazione elettrica portatile ALLPOWERS S700.

Ecco una panoramica dettagliata delle specifiche del pannello solare ALLPOWERS SP012:

Capacità : 100W

Uscita di ricarica : 2x 5V2.4A (max.USB); 18V5A (max. CC)

Efficienza di conversione solare : 23,5%

Doppia uscita USB e DC5525

Dimensioni del prodotto : 94 x 94 x 1 cm

Dimensioni del prodotto piegato : 32 x 19 x 8 cm

: 32 x 19 x 8 cm Peso netto: 2,15 kg

Oggi, puoi ottenere uno sconto del 20% su questi prodotti accedendo al sito ufficiale ALLPOWERS e utilizzando il codice sconto “outofbit”.

ALLPOWERS S700 può alimentare fino a 9 dispositivi contemporaneamente

La stazione di alimentazione portatile ALLPOWERS S700 può alimentare fino a nove dispositivi contemporaneamente, poiché dotata di 2 uscite CA a onda sinusoidale pura (110 V 700 W, 1400 W di picco), tre porte USB-A, un’uscita USB-C PD da 100 W, una porta per auto regolata e due porte CC.

Connettersi alla stazione di alimentazione è molto semplice, grazie alla connettività Bluetooth senza Internet e alla comoda app ALLPOWERS, che consente di utilizzare lo smartphone come se fosse un vero e proprio telecomando. L’applicazione consente di controllare il dispositivo da remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Il punto di forza di ALLPOWERS S700 è la ricarica ultra rapida

Come già accennato, tra i tanti punti di forza di ALLPOWERS S700 Solar spicca la ricarica ultra rapida, che consente di ricaricare la batteria dell’80% in meno di un’ora e mezza e di raggiungere la carica completa in tre ore tramite presa a muro CA e PD 60W con USB-C. Il dispositivo può essere utilizzato come generatore solare per una ricarica solare pulita, garantendo allo stesso tempo un input stabile di 100 W con ottimizzazione MPPT. Inoltre, è possibile ricaricare completamente la stazione di alimentazione portatile tramite la presa dell’auto 12V/24V o utilizzando un generatore.

Mantenere il generatore portatile sempre completamente alimentato è il modo migliore per averlo sempre pronto all’uso.

Durabilità e sicurezza

Oltre a essere piccola, leggera e semplice da trasportare, la stazione di alimentazione ALLPOWERS S700 offre un’ottima durabilità della batteria garantendo allo stesso tempo i massimi standard di sicurezza. Infatti, grazie all’eccellente sistema di gestione della batteria (BMS), il dispositivo offre una durabilità di oltre dieci anni, offrendo i massimi livelli di protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e surriscaldamento e garantendo oltre mille cicli di vita.

Cosa puoi caricare con ALLPOWERS S700

La stazione di alimentazione ALLPOWERS S700 da 606wh utilizza componenti premium per un’ottima durabilità e offre la più avanzata tecnologia di gestione dell’alimentazione. È leggermente più grande di un tostapane, e per questo è molto leggera e comoda da trasportare. Perfetta sia per il campeggio, sia per essere utilizzata in macchina e in casa. Infatti, oltre ad essere ideale per le attività all’aperto, il dispositivo può alimentare una grande varietà di elettrodomestici, come per esempio la lavatrice, il frigorifero, la TV, il computer e tanto altro ancora.È importante ricordare che la porta di uscita CA può caricare/alimentare solo dispositivi che funzionano a meno di 700 Watt. Una volta superato il voltaggio, S700 si spegnerà automaticamente. Prima di acquistare il dispositivo è quindi fondamentale fare riferimento alle specifiche del dispositivo e dei device ai quali si necessita collegarlo. Infine, l’uscita USB-C da 100 W può caricare il cellulare o la fotocamera molto più velocemente del normale caricabatterie.

Insomma, si tratta di un dispositivo molto utile per le attività all’aperto e in grado di eliminare completamente la paura di rimanere senza corrente in casa.

