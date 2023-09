AirPods Pro 2: con iOS 17 arrivano nuove funzionalità

Apple non ha deluso gli utenti con il recente rilascio di iOS 17. Il nuovo iOS ha introdotto una interessante serie di innovazioni e miglioramenti sul fronte dell’iPhone, ma anche gli amatissimi AirPods Pro 2 hanno ricevuto un’attenzione particolare con l’introduzione di alcune interessanti funzioni e novità.

In questo approfondimento andremo ad analizzare nel dettaglio le nuove funzionalità introdotte con iOS 17sulle AirPods Pro 2 che migliorano l’esperienza d’uso e semplificano l’utilizzo in determinate condizioni.

Audio Adattivo

L’Audio Adattivo, o Controllo del Rumore Adattivo, è una funzione esclusiva degli AirPods Pro 2 che unisce la Cancellazione Attiva del Rumore e la Trasparenza in una modalità tutto-in-uno. Questa modalità è pensata per poter per regolare il volume della musica, delle videochiamate, delle chiamate o dei podcast in base al contesto ambientale e alle vostre abitudini di utilizzo durante la giornata.

Il controllo del rumore si adatta per sopprimere i suoni ambientali indesiderati, come il rumore di un aereo o il brusio del traffico, assicurandosi al contempo che non vi perdiate nulla di ciò che potreste voler sentire, come qualcuno che sta parlando.

Se avete gli AirPods Pro 2 con il firmware aggiornato, attivare l’Audio Adattivo è semplice: basta collegare gli AirPods, aprire il Centro di Controllo, tenere premuto a lungo sul volume e selezionare l’opzione “Adattivo”, che unisce Trasparenza e Cancellazione del Rumore.

Rilevamento conversazioni

La funzione di rilevamento delle conservazioni è parte integrante dell’Audio Adattivo. Questa nuova feature rende le AirPods Pro 2 in grado di rilevare quando qualcuno sta parlando, riducendo il volume del media e minimizzando il rumore di fondo. Questa funzione inoltre enfatizza le voci di chi è davanti a voi, rendendo più facile seguire la conversazione e riducendo le potenziali fonti di distrazione.

Volume Personalizzato

Anche il Volume Personalizzato è parte dell’Audio Adattivo. Come lascia intendere il nome, Volume personalizzato adatta il suono ed il volume di ciò che state ascoltando in base alle vostre preferenze personali e ai suoni circostanti. L’iPhone è quindi in grado di apprendere nel tempo il volume che usate abiutalmente, regolandosi di conseguenza per soddisfare il vostro livello di ascolto.

Disattivare e attivare il microfono

Sarà finalmente disattivare il microfono delle AirPods Pro o delle AirPods di terza generazione semplicemente tappando sullo stelo. Grazie a questa semplice ma utile funzionalità potrete attivare e disattivare il muto mentre siete in chiamata. Questa funzione è disponibile anche sugli AirPods Max se premete sulla Corona Digitale.

Questa funzione sembra banale ma torna particolarmente utile per chi passa molte ore in call durante le giornate.

Cambio dispositivo automatico

Con iOS 17, gli AirPods Pro 2 possono passare automaticamente da un dispositivo Apple all’altro in modo molto più rapido. Questa funzione era già presente sulle versioni precedenti del firmware, con il passaggio ad iOS 17 però migliora il funzionamento e rende più veloce il passaggio automatico quando la fonte audio cambia,

Modalità Scura

Oltre alle novità funzionali, arriva anche una modifica piccola ma significativa modifica estetica. Quando collegate gli AirPods a un iPhone con la Modalità Scura attivata, il popup di connessione sarà anch’esso in Modalità Scura e non più bianco come accadeva in passato.

Note e conclusioni

Va sottolineato che per utilizzare queste funzioni è necessario aggiornare prima iPhone ad iOS 17. Assieme al nuovo iOS è stato anche rilasciato il nuovo firmware che abilita queste funzionalità.

Le nuove funzionalità introdotte con iOS 17 rappresentano un salto qualitativo significativo per gli AirPods, rendendo l’esperienza di ascolto ancora più immersiva e personalizzabile. Brava Apple!