Account Netflix hackerato? Ecco come risolvere

Se hai il sospetto che qualcuno abbia accesso non autorizzato al tuo account Netflix, ecco come puoi riprenderne il controllo. In passato, molti di noi hanno rischiato la propria sicurezza online per scaricare gli ultimi spettacoli. Nonostante i miglioramenti nella sicurezza online, i criminali informatici non sono scomparsi del tutto e hanno evoluto le proprie tecniche per sfruttare il furto degli abbonamenti ai servizi di streaming, sfruttando la buona fede dei proprietari degli account. Se sospetti che il tuo account Netflix è stato hackerato, continua a leggere questa guida per sapere come riprenderne il controllo.

Come sapere se il tuo account Netflix è stato hackerato

La prima azione da intraprendere per verificare se il tuo account Netflix è stato compromesso consiste nel confermare la situazione. Per fortuna, Netflix rende facile questo controllo. Ecco come procedere: accedi al tuo account Netflix. Mentre alcuni hacker optano per un accesso discreto, altri sono più audaci e possono tentare di modificare i tuoi dati di accesso. Questo va dalla modifica della password al tuo indirizzo e-mail.

Alcuni hacker possono anche prendere il controllo completo del tuo account per poi venderlo a un acquirente ignaro. Se riesci ad accedere ancora al tuo account, questo è un buon segnale, ma non significa che sei al sicuro. Osserva attentamente la scheda “Visualizzata di recente“. Uno degli indizi più evidenti di un accesso non autorizzato al tuo account è quando i suggerimenti di Netflix non corrispondono alle tue preferenze.

Potresti notare un film nella sezione “Guarda di nuovo” che non hai mai visto, oppure una serie interrotta nella scheda “Continua a guardare“. Questo metodo non è sempre preciso, poiché esistono modi per eliminare programmi e film dalla tua cronologia di visione. In ogni caso, se noti qualcosa di sospetto, è importante controllare la cronologia del tuo account Netflix.

Controlla la tua attività di visualizzazione

Se noti qualcosa di sospetto nei tuoi elenchi di visualizzazione, la prossima azione da intraprendere è controllare l’attività del tuo account Netflix. Per farlo, accedi al tuo account e vai alla pagina “Account“. Qui, seleziona “Gestisci accesso e dispositivi” nella sezione “Sicurezza e privacy“. Netflix ti mostrerà quindi un elenco dei dispositivi registrati che hanno recentemente effettuato l’accesso al tuo account.

Verifica attentamente la lista alla ricerca di accessi sconosciuti da luoghi che non conosci. Tieni presente che alcune persone a cui hai concesso l’accesso al tuo account Netflix potrebbero utilizzare una VPN per accedere a contenuti specifici. In tal caso, dovresti verificare con loro. Se anche loro non riconoscono alcuni dei dispositivi a cui è stato eseguito l’accesso, è probabile che il tuo account Netflix sia stato violato.

Ricorda che Netflix sta monitorando gli utenti che condividono le proprie password, quindi dovresti prestare attenzione quando condividi le tue credenziali. Tieni presente che Netflix non mostra tutti i dispositivi che hanno recentemente effettuato l’accesso al tuo account. Ad esempio, la pagina non visualizza i dispositivi inattivi da più di 90 giorni o quelli utilizzati esclusivamente per giocare ai giochi Netflix o accedere a Tudum.

Se ci sono troppi dispositivi da visualizzare, verranno mostrati solo alcuni di essi. Pertanto, ti consigliamo di controllare regolarmente la tua posta elettronica, poiché Netflix ti invia un’e-mail ogni volta che un nuovo dispositivo accede al tuo account.

Cosa fare se il tuo account Netflix è stato hackerato

Se pensi che il tuo account Netflix sia stato violato, ecco i passaggi da seguire per riprendere il controllo:

Disconnetti tutti gli utenti: La prima cosa da fare è assicurarsi di essere l’unico connesso al tuo account. Per disconnettere tutti gli utenti, accedi al tuo account Netflix, vai su “Account” e seleziona “Esci da tutti i dispositivi” nella sezione “Sicurezza e privacy“. Cambia la password Netflix: Dopo aver confermato che nessun altro sta usando il tuo account, cambia la password del tuo account Netflix.

Purtroppo, la funzione per cambiare la password direttamente nell’app Netflix non è ancora disponibile per i dispositivi iOS. Pertanto, se stai utilizzando l’app Android Netflix, vai su “Profilo e altro“, “Account” e poi su “Cambia password” e digita la tua password attuale e la nuova password. Non dimenticare di selezionare l’opzione “Esci da tutti i dispositivi“.

In alternativa, accedi al tuo account Netflix dal browser, fai clic sull’icona del tuo utente e seleziona “Account” dal menu a discesa. In “Fatturazione abbonamento“, seleziona “Cambia password” e segui le istruzioni per confermare. Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per abilitare l’autenticazione in due passaggi se non l’hai già fatto. Dopo aver aggiornato la tua nuova password, non dimenticare di salvare le modifiche.

In questo modo, tutti i dispositivi collegati dovranno accedere nuovamente con la nuova password. Se non selezioni questa opzione, i dispositivi collegati potrebbero continuare ad accedere al tuo account senza dover eseguire nuovamente l’accesso.

Assistenza Netflix

In alcuni casi, gli hacker possono modificare l’indirizzo e-mail associato al tuo account Netflix. Questo può consentire loro di impedirti di modificare la password o di ricevere notifiche di attività sospette sul tuo account. Se sospetti che qualcuno abbia modificato l’indirizzo e-mail associato al tuo account Netflix, puoi verificarlo accedendo al tuo account Netflix dal browser. Fai clic sull’icona del tuo utente e seleziona “Account” dal menu a discesa.

Quindi, controlla se l’indirizzo e-mail accanto a “Abbonamento e fatturazione” è corretto. Se hai scoperto che qualcuno ha cambiato il tuo indirizzo e-mail, devi contattare il supporto di Netflix per assistenza. Puoi chiedere ad altri titolari di account ancora connessi di segnalare il problema a Netflix tramite il loro centro di supporto sia su iOS che su Android toccando l’icona del profilo del loro account in alto a destra e quindi selezionando “Guida“, “Chat” o “Chiama“.

Puoi anche visitare il Centro assistenza Netflix e selezionare “La mia email è stata modificata senza il mio permesso” sotto “Gestisci il mio account“. Se non riesci a vedere questa opzione, utilizza la barra di ricerca fornita per cercare l’e-mail dell’account Netflix modificata senza autorizzazione. Seleziona il risultato corrispondente e seleziona “Contattaci“. Nella pagina successiva, puoi contattare Netflix tramite chiamata o live chat.

Se l’hacker ha già modificato informazioni come i numeri della tua carta di credito, potresti avere difficoltà a recuperare il tuo account. In questo caso, potresti considerare la possibilità di richiedere la cancellazione dell’account. Se gli hacker sono riusciti a modificare l’indirizzo e-mail associato al tuo account Netflix, è importante proteggere il tuo account e-mail modificando la password.

Poiché porti sempre con te il telefono e i dettagli della carta di credito sono spesso crittografati, è probabile che la tua e-mail sia stata violata. Per modificare l’indirizzo e-mail del tuo account Netflix, qualcuno deve accedere al tuo telefono o all’account e-mail o conoscere tutti i dettagli della carta che utilizzi per pagare l’abbonamento. Pertanto, è importante proteggere anche l’accesso al tuo telefono e ai tuoi account e-mail e di pagamento.

Come proteggere il tuo account Netflix dagli hacker

La sicurezza degli account Netflix condivisi può essere una sfida. È importante la collaborazione e la coerenza di tutti i titolari di account coinvolti per proteggere l’account Netflix da eventuali hacker. Ecco alcuni consigli per proteggere il tuo account Netflix:

Crea regole di base: Stabilire regole di base con gli altri titolari di account è la cosa migliore per evitare gli hacker. Chiedi al tuo gruppo di concordare quante persone possono accedere al tuo account condiviso e assicurati di sapere quante persone possono guardare Netflix contemporaneamente. Spiega che non è permesso condividere i dati di accesso dell’account con altri. Molti casi di utilizzo insolito spesso provengono da persone che condividono i propri accessi con non titolari di account. Mantieni le tue password al sicuro: Proteggi il tuo account Netflix con la stessa attenzione che dovresti avere con qualsiasi altro account online. Inizia creando password complesse, creando password diverse per ogni account ed evitando di condividerle con chiunque, anche con persone di cui ti fidi. Pratica la sicurezza in Internet: Evita di connetterti a reti non sicure come il Wi-Fi pubblico. Controlla regolarmente la sicurezza della tua rete Internet domestica. Evita di cliccare su collegamenti sospetti: come quelli delle email o dei siti Web imprecisi, poiché questi sono spesso utilizzati dagli hacker per ottenere le tue password. Disconnettiti sempre dai dispositivi che non possiedi dopo l’uso, in particolare gli account di posta elettronica.

Proteggere il tuo account Netflix richiede la collaborazione e la coerenza di tutti i titolari di account coinvolti. Stabilisci regole di base, mantieni le tue password al sicuro e pratica la sicurezza in internet. Seguendo questi consigli, puoi minimizzare il rischio di hackeraggio del tuo account Netflix.

Conclusioni sul tuo account Netflix hackerato

Non importa quanto tu cerchi di salvaguardare il tuo account Netflix, ci sarà sempre un rischio di hackeraggio. Gli hacker trovano sempre nuovi modi per violare le password degli abbonamenti di streaming online. Pertanto, è importante prestare attenzione a qualsiasi attività sospetta sul tuo account Netflix e controllare regolarmente la tua cronologia per rilevare eventuali intrusioni. E’ consigliabile abilitare le autenticazioni a due fattori per proteggere ulteriormente il tuo account.

Cambiare regolarmente la tua password è un’altra pratica importante per mantenere il tuo account Netflix al sicuro. Prenditi l’abitudine di cambiare la password ogni tanto e di scegliere password robuste, difficili da indovinare. Tieni presente che le pratiche di sicurezza su Internet sono fondamentali per proteggere le tue informazioni private, non solo per i servizi di streaming.

Per proteggere il tuo account Netflix, presta attenzione a qualsiasi attività sospetta, controlla la cronologia del tuo account, abilita l’autenticazione a due fattori, cambia regolarmente la tua password e segui le pratiche di sicurezza di Internet. Seguendo questi consigli, puoi ridurre il rischio di hackeraggio del tuo account Netflix e mantenere le tue informazioni private e sicure su qualsiasi piattaforma online.