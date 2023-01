7 abitudini per proteggerti nelle community di gioco online

Il gioco online si è evoluto notevolmente negli ultimi anni. In questo ambito puoi spaziare dai nomi più consolidati del settore, come il longevo World of Warcraft o League of Legends, così come Candy Crush Saga. Il tutto senza parlare degli eSport, che spaziano dai titoli calcistici fino ai motoristici.

Questo mercato sempre più ampio però, risulta sia per numeri che per opportunità una ghiotta occasione per i pirati informatici. Le comunità di gioco dunque, sono state non di rado coinvolte da attacchi da parte dei suoi stessi giocatori.

Ma quali sono i rischi in questo contesto? A grandi linee, si va dal furto d’identità fino alle infezioni malware. Un problema a cui si può mettere freno solo con alcune sane abitudini in rete. In questo articolo mostreremo alcuni trucchi per proteggerti nelle community di gioco, tenendo conto che la prudenza è sempre e comunque indispensabile.

1- Non comunicare le tue informazioni personali

Questo può sembrare ovvio, ma molti giocatori condividono troppe informazioni personali quando registrano un account di gioco.

La divulgazione di dettagli personali, come il tuo vero nome, numero di telefono, indirizzo e-mail e il luogo di residenza possono esporre ai suddetti pericoli.

Più informazioni condividi online, più facile sarà per i criminali informatici commettere crimini contro di te, tra cui il già citato furto di identità, il furto di dati e vero e proprio stalking.

In questo senso, può esserti utile utilizzare una Virtual Private Network in grado di nascondere il tuo indirizzo IP.

2- Non condividere mai le tue password

Un altro consiglio quasi scontato ma che, nel mondo del gaming, non è così sentito.

I giocatori talvolta condividono le parole d’accesso degli account per aiutarsi a vicenda ad avanzare di livello o a risolvere problemi. La condivisione di password e accessi agli account rispetto alla persona sbagliata, può portare non solo alla perdita dell’account, ma anche a conseguenze ben più gravi.

Il malintenzionato infatti, può provare ad utilizzare le credenziali di accesso per accedere ad altri servizi per cercare di sottrarti altri account o, nei casi estremi, anche denaro. In ottica password poi, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo per generarne una difficile da individuare.

3- Non comprare codici cheat

Può essere difficile raggiungere il livello successivo di un certo gioco, soprattutto se questo prevede microtransazioni e sta cercando di farti mettere mano al portafogli.

In questo senso, potresti essere tentato di acquistare cheat o software di dubbia provenienza per sveltire la crescita del tuo personaggio. Alcune community propongono siti con tanto di programmai installabile che, in alcuni casi, può poi rivelarsi un vero e proprio malware.

Non solo: tieni presente che molti videogiochi includono regole apposite che vietano i cheat. In questo senso rischi di perdere il tuo account o, addirittura, di ricevere un ban permanente dalla piattaforma di gioco utilizzata.

4- Occhio agli Scammer

In questo contesto truffatori sono generalmente interessati a dirottare gli account degli utenti, rubare il contenuto virtuale e ottenere un vantaggio competitivo lato gaming. Come i codici cheat, le truffe di tipo Scam si verificano quando un membro della comunità ti persuade ingannevolmente a scambiare dettagli come chiavi di gioco o installare software desktop remoto.

Per evitare frodi di questo tipo, accetta solo scambi da amici e utenti verificati. Anche allora, dovresti essere cauto perché i truffatori possono hackerare un account verificato o utilizzare un nome simile a quello del tuo amico per truffarti.

Inoltre, fai attenzione ai segnali di avvertimento come richieste di scambio multiple, venditori che ti spingono nella transazione (o affrettano la tua decisione) e coloro che preferiscono discutere dei termini dello scambio al di fuori della piattaforma di gioco specifica.

5- Non aprire allegati

Alcune community di gioco consentono ai membri di scambiarsi risorse, come codici cheat, tramite allegati. Tuttavia, è possibile che un allegato provenga da una fonte discutibile e sia infetto da malware, quindi non scaricare allegati e fai attenzione ai messaggi di utenti sconosciuti.

6- Non fare clic su collegamenti sospetti

Le comunità legate al gaming, nella quasi totalità dei casi, forniscono una piattaforma per discutere idee e condividere informazioni, compresi collegamenti esterni a siti e forum di gioco.

I criminali informatici, talvolta, cercano di convincere i giocatori a fare clic sui collegamenti esterni, offrendo cheat, hack e altri modi per ottenere un vantaggio rispetto normale gameplay.

Non fare clic su collegamenti sospetti e non richiesti, in quanto potrebbero essere tentativi di phishing che potrebbero portare al furto dell'account.

7- Segnala attività pericolose

Alcuni "giocatori" entreranno a far parte delle community di gioco senza l’intenzione di divertirsi veramente. Tra cyberbullismo, scam e tentativi di attacchi informatici, questi ambienti possono risultare più pericolosi del previsto.

Se ti si presenta l’occasione, segnala tali individui in quanto tutto ciò permette di rendere l’ambiente più rilassato. Se sei vittima di una truffa o sei informato di un evento simile, avverti gli altri giocatori per evitare che anch’essi ne siano vittima.

Partecipa alle community di gioco nel miglior modo possibile

Sebbene le comunità di gioco possano essere utili per condividere suggerimenti e trucchi, hanno il potenziale per essere pericolose in maniera concreta. Se una comunità non dispone di meccanismi per proteggere i membri, potresti essere a forte rischio.

In tal senso, usa la massima prudenza e fai grande attenzione durante le interazione con gli altri giocatori. I giochi più popolari (ma non solo) possono infatti nascondere al loro interno qualunque tipo di persona.