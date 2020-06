5KPlayer: il player video e audio che stavamo aspettando

Oggi per svolgere qualsiasi funzione digitale esistono due soluzioni: farlo con uno dei tantissimi software disponibili o utilizzare uno dei tanti tool online. Per guardare i video, però, bisogna affidarsi a un player affidabile, stabile e sicuro. Parliamo quindi di 5KPlayer, un lettore video 4K ideale sia per sistemi operativi Windows che MacOS. La versatilità e la semplicità di utilizzo, rendono 5KPlayer uno di quei software indispensabili da avere installati sul proprio pc.

Perché scegliere (e utilizzare) 5KPlayer

Abbiamo detto che in circolazione ci sono tantissimi player video, motivo per cui la scelta tra quale installare sul proprio PC può essere particolarmente ostica. Vediamo quindi le principali funzionalità di 5KPlayer che dovrebbero (e riescono) a convincerci del perché scegliere questo software e non un altro. Prima di passare in rassegna le principali caratteristiche e funzionalità di questo software è utile ricordare come, per valutare correttamente un programma di questo tipo, non bisogna solamente concentrarsi sul numero delle funzionalità, ma sulla loro qualità e attinenza con le reali esigenze di chi sceglie di utilizzarlo. E anche in questo senso 5KPlayer promette davvero molto bene.

La riproduzione video

Il problema principale nei player video e che 5KPlayer supera con estrema facilità, è dato dalla compatibilità con i diversi formati video. Tanto che a volte capita di dover riprodurre un formato multimediale e non riuscire a visualizzarlo correttamente con il player video tradizionale. 5KPlayer in questo senso è un perfetto lettore UHD e lettore h264, ideale per riprodurre DVD e video di grandi dimensioni. Supporta inoltre i video H264 in 8K, i video HEVC (HDR) a 10 bit e permette di visualizzare video in streaming. 5KPlayer è quindi un lettore 4K per Windows e un lettore 4K per mac. Se avete due computer con diversi sistemi operativi potrete comunque contare sull’utilizzo di questo software. Dovendo evitare di avere sul pc tanti player quanti sono i formati video in circolazione. Dimenticando definitivamente i problemi di file video non supportati, nei quali si sente solo l’audio o si vede solo il video, sono presenti bande verdi o qualsiasi altro elemento che disturba la corretta riproduzione.

È da segnalare come tutto questo lavoro di decodifica e rendering venga svolto, grazie a una particolare tecnologia DXVA 2.0 Hardware-acceleration utilizzabile con AMD, Nvidia ed Intel, senza appesantire la CPU e la GPU. I consumi sono minimi, ma il risultato è davvero notevole.

Non solo video

I player video, nonostante il nome lo dia per scontato, sono spesso software capaci di riprodurre anche file audio. 5KPlayer non è da meno, permettendo di riprodurre brani musical salvati in AAC, MP3, FLAC, ACR, WMA e tantissimi altri formati. Inoltre 5KPlayer consente anche di convertire i brani musical, scegliendo la codifica migliore senza ridurre la qualità del suono.

Streaming e DLNA

Con 5KPlayer si possono condividere lo schermo dell’iPhone e dell’iPad sul computer (sia Windows che Mac) durante il mirroring. Inoltre è possibile utilizzare il software che lettore in streaming di musica per la riproduzione di brani da dispositivo mobile a computer e viceversa, ma anche da e verso console (PS4 e Xbox) e Smart TV). Con 5KPlayer si possono ascoltare anche le emittenti radiofoniche satellitari, scegliendo trai principali canali preimpostati o inserendo direttamente l’URL della stazione radio desiderata.

Editing audio e video

L’altro grande elemento che rende 5KPlayer un software davvero valido riguarda la capacità di editing, sia video che audio. Senza doversi rivolgere ad altri tool, con 5KPlayer si può tagliare e modificare il video in riproduzione, modificare la velocità di riproduzione, ruotare le immagini, modificare il bilanciamento del colore, intervenire sul missaggio audio e molto altro ancora. Senza sottovalutare la capacità di questo software di estrarre dai video non solo le tracce audio in MP3, ma anche i sottotitoli. Sempre con 5KPlayer è possibile scaricare video da YouTube, Vimeo, Dailymotion e tutte le altre grandi piattaforme di video online.

Un software davvero completo che accumula le principali funzioni dei migliori player video e audio in un’unica realtà.