Le 5 migliori applicazioni per viaggiare (in auto e non)

Con il passare degli anni i telefoni cellulari sono diventati strumenti importanti per i viaggiatori. Tramite lo smartphone non puoi solo cercare informazioni ma puoi anche cercare hotel, prenotare voli, trovare ristoranti e scoprire tantissime altre informazioni utili. Con questo articolo vogliamo aiutarti a rendere più facile anche il tuo prossimo viaggio, consigliandoti cinque applicazioni utili per viaggi che puoi scaricare nel tuo smartphone Android.

App per i viaggi e guida su Android? Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Le applicazioni disponibili per questo sistema operativo sono migliaia e migliaia, e sono in grado di svolgere ormai moltissime funzioni. Gli smartphone più moderni hanno la possibilità di rilevare la posizione, di utilizzare le mappe e addirittura di scaricare le mappe per un uso offline, tutte caratteristiche che hanno consentito negli ultimi anni di mandare in pensione i vecchi GPS. Sia che decidiate di viaggiare in automobile sia che prendiate i mezzi pubblici, il cellulare è diventato davvero un valido supporto. Numerose, infatti, sono diventate le applicazioni per consultare gli orari dei mezzi pubblici ma anche per acquistare i biglietti con un semplice click.

In questo articolo andremo a esplorare non solo le applicazioni che possono essere utili durante un viaggio ma anche quelle che sono un valido supporto per organizzarlo.

HotelTonight

HotelTonight è un applicazione che ti permette di accedere ad offerte incredibili e sconti dell’ultimo minuto su stanze d’albergo vuote. È incredibilmente facile da usare e non ci vuole molto tempo per prenotare una stanza. Attraverso l’app puoi inserire il nome di una destinazione o di un luogo di interesse nella barra di ricerca oppure puoi fare ricerche tramite l’apposita mappa. Per ogni struttura sono presenti le recensioni e le foto dei clienti che hanno soggiornato lì prima di te. Si possono fare prenotazioni fino a una settimana in anticipo. HotelTonight ha anche un’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È un’app perfetta per coloro che non pianificano tutte le tappe di un viaggio con largo anticipo o per coloro che si trovano all’ultimo minuto bloccati in un posto e hanno bisogno di una stanza.

Waze

Waze è un’app di navigazione interattiva e gratuita che porta davvero diversi vantaggi a chi la scarica. L’applicazione utilizza la tua posizione per calcolare il tempo necessario per spostarti da un luogo a un altro e ti aiuta a mappare il tuo viaggio tra luoghi diversi. L’app non solo utilizza il tuo smartphone dotato di GPS per calcolare i percorsi da un luogo a un altro, ma utilizza il crowdsourcing per avvisarti di cosa aspettarti durante il percorso. I conducenti sulla piattaforma Waze avvisano gli altri automobilisti riguardo al traffico, alla presenza di polizia, incidenti, deviazioni, autovelox, lavori in corso e qualsiasi altra cosa avvenga lungo l’itinerario.

Più persone contribuiscono a Waze più l’app diventa precisa. Se il traffico è intenso, Waze modifica automaticamente il percorso per evitare che tu rimanga imbottigliato nel traffico. Poiché ti aiuta a evitare la congestione in tempo reale, Waze può anche darti una stima abbastanza accurata del tuo orario di arrivo che puoi comunicare ad amici o colleghi. Se hai Apple CarPlay o Android Auto, puoi visualizzare la navigazione di Waze sul display della tua auto, inoltre, l’app può collegarsi ai tuoi contatti Facebook in modo da poter vedere anche dove sono i tuoi amici.

TripIt: Travel Planner

Che tu stia organizzando un viaggio di lavoro o di piacere TripIt ti aiuterà a pianificare un viaggio perfetto. L’app crea un itinerario di viaggio con tutte le tappe per aiutarti ad avere in unico posto orari e informazioni sui voli, sugli hotel o su qualsiasi tappa del tuo viaggio.

Tutto quello che devi fare è inoltrare le e-mail di conferma di hotel, ristoranti, voli e noleggio auto a plans@tripit.com, così l’app trasferirà automaticamente tutte le informazioni al tuo itinerario principale, in modo da poter visualizzare facilmente tutto il tuo piano di viaggio. È possibile sincronizzare i piani di viaggio con il tuo calendario e condividere tutto con il tuo partner o con i colleghi. Con TripIt non dovrai più cercare freneticamente nella tua posta in arrivo i dettagli importanti come quando il tuo volo parte o il numero di conferma di una prenotazione, puoi trovare tutte le informazioni su quest’app anche quando sei offline.

Se esegui l’upgrade alla versione pro, la compagnia ti troverà percorsi alternativi per quando i tuoi voli vengono cancellati, oltre a inviarti notifiche automatiche dalle compagnie aeree su ritardi, cancellazioni e altro. Se viaggi molto e hai molte prenotazioni che devi organizzare e gestire, questa è l’app migliore da avere.

WithLocals – Tour & Viaggi

Withlocals è un’app di viaggio che ti permette di scoprire l’area che vuoi visitare attraverso i suggerimenti e la guida delle persone che ci vivono. Fondamentalmente, l’app mette in contatto viaggiatori con persone che vivono nell’area in cui una persona sta viaggiando per ottenere tour dei luoghi e vivere esperienze personalizzate. In questo modo è possibile scoprire angoli di una località meno conosciuti e meno battuti dai tour tradizionali. Attualmente l’app supporta oltre 50 città in tutto il mondo ma l’elenco delle località aderenti cresce ogni anno. Finalmente potrai goderti le attrazioni e i tesori nascosti di un posto senza troppi turisti intorno. Oltre a prenotare tour dall’app, puoi comunicare direttamente con un host del posto e personalizzare la tua esperienza esattamente come desideri.

BlaBlaCar

BlaBlaCar è uno di quei servizi che ha cambiato il modo di viaggiare di moltissimi viaggiatori. Se sei una persona che ha la necessità di spostarsi da un luogo all’altro puoi consultare l’app di BlaBlaCar per vedere se trovi qualche automobilista che compie lo stesso percorso ed è disponibile ad ospitarti nella sua auto. Gli automobilisti che devono compiere un itinerario da una città all’altra possono mettere a disposizione, a pagamento, i posti a sedere che hanno disponibili in macchina.

Per partecipare al sistema, i conducenti che mettono a disposizione la loro auto devono inserire modello dell’auto, posti disponibili, tragitto e tariffa (si tratta di solito di una piccola cifra). I passeggeri, dunque, possono verificare tramite l’app se c’è qualcuno che deve fare il loro stesso tragitto e in caso positivo possono mettersi in contatto con gli autisti. Si tratta di un’ottima soluzione, soprattutto per gli studenti fuori sede o per tutti coloro che hanno un budget ridotto ma non vogliono rinunciare a raggiungere la propria famiglia o gli amici. Il tutto viene retto da un sistema a feedback, per cui dopo ogni viaggio i passeggeri possono dare un voto all’autista, più sono alti i volti che un conducente prende più alta sarà la loro posizione in classifica. L’applicazione è del tutto gratuita e vale dunque la pena provarla.

Insomma, in questo articolo ovviamente abbiamo citato solo alcune di quelle che potrebbero essere app utili legate a viaggi e alla guida su Android, ma ve ne sono altre decine degne di nota.