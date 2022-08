5 Cose che devi sapere prima di comprare Bluetti B230 e B300 

L’elettricità, dopo la sua scoperta, è diventata rapidamente una delle fonti di energia e di alimentazione più utilizzate in tutto il mondo. Al giorno d’oggi l’elettricità è a dir poco fondamentale nelle nostre vite e ce ne accorgiamo quando manca o ci sono interruzioni, anche brevi, che portano a conseguenze potenzialmente catastrofiche, soprattutto nelle torride giornate estive.

Per evitare le interruzioni di corrente e scongiurare i potenziali rischi, Bluetti organizzerà la Power Week dal 14 al 30 agosto, vediamo tutti i dettagli.

Molto più di un compagno, un vero e proprio eroe

B230 e B300 sono delle batterie aggiuntive che possono essere utilizzare anche come fonte di alimentazione autonoma ed indipendente grazie alla presenza di più porte d’uscita, modalità di ricarica alternative, fra queste troviamo: 18W USB-A QC3.0, 100W PD3.0 Type-C e Accendisigari 12V/10A.

La tecnologia MPPT presente all’interno di B300 consente anche di utilizzare un massimo di ricarica solare pari a 200 W. Utilizzando l’adattatore T500 non è necessario collegarsi alle centrali AC200MAX e AC300. Inoltre B230 e B300 possono raggiungere una velocità di ingresso fino a 500 W CA.

Il carica batterie delle meraviglie – BLUETTI D050S ( Potenziatore di carica DC )

B230 e B300 funzionano come dei veri e propri alimentatori. Possono essere usati al massimo delle loro capacità quando abbinati al caricabatterie D050S. Sono svariati i metodi di ricarica possibili ed includono la ricarica dell’auto a 12/24V, le batterie al piombo ed anche la corrente alternata. C’è, inoltre, la possibilità di sfruttare la ricarica solare con una potenziale massimo di carica di 1400W grazie ad un accessorio come l’AC200MAX.

L’inverter integrato non genera alcun assorbimento, questo permette al sistema di ottenere un’efficienza di scarica oltre al 95%. Questo permette, a chi ha intenzione di usare il generatore saltuariamente, di non doversi preoccupare di potare con se tutto il set di ricarica visto che la batteria sarà in grado di alimentare ogni tipologia di dispositivo senza problemi.

Alta compatibilità – Non solo per AC200MAX o AC300

B230 e B300 sono stati presentati rispettivamente insieme a AC200MAX e AC300. Questi sono già stati resi compatibili con altri generatori come AC200, AC200P, EB150, e EB240 connessi tramite D050S. Aumenta la capacità complessiva in qualsiasi momento per fronteggiare blackout e altre emergenze.

Sicurezza e longevità sono le caratteristiche principali da tenere in considerazione prima dell’acquisto di una centrale elettrica, motivo per cui BLUETTI adotta la più recente tecnologia LiFePO4 degli ultimi anni per la produzione di generatori solari.

Altri modelli e combinazioni raccomandati da BLUETTI durante il Power Week 2022

AC200MAX: 2048 Wh LiFePO4, 2200W AC A partire da 2.199€ (prezzo iniziale 2.399€)

AC200P+PV350: 2000 Wh LiFePO4, 2000W AC, 350W Energia solare a partire da 2.599€ (prezzo iniziale 2.699€)

AC200P+3*PV200: 2000 Wh LiFePO4, 2000W AC, 600W Energia solare a partire da 3.296€ (prezzo iniziale 3.399€)

EB55+PV120: 537 Wh LiFePO4, 700W AC, 120W Energia solare a partire da 899€ (prezzo iniziale 999€)

EB55+PV200: 537 Wh LiFePO4, 700W AC, 200W Energia solare a partire da 1.099€ (prezzo iniziale 1.199€)

2*B230 (D050S GRATIS): 2048 Wh LiFePO4 a partire da 2.799€ (prezzo iniziale 2.998€)

2*B300 (D050S GRATIS): 3072 Wh LiFePO4 a partire da 4.698€ (prezzo iniziale 4.798€)

