2 Funzioni inutili di iPhone da disattivare per risparmiare batteria

Disattivando due semplici, e poco utili, funzioni di iPhone possiamo migliorare la durata della batteria, anche in maniera importante. Queste funzionalità sono secondarie ed andando a disattivarle non rinunciamo a nulla di particolarmente utile, non peggioriamo l’esperienza di utilizzo del nostro iPhone, ma danno il grande vantaggio di migliorare l’autonomia degli smartphone Apple.

Prima di procedere vi ricordo che ho già realizzato una guida molto approfondita ai vari metodi per risparmiare batteria su iPhone e che la funzione principale da utilizzare è quella legata alla ricarica ottimizzata per evitare surriscaldamenti e che il consiglio fondamentale è quello di non scaricare mai completamente la batteria.

Video guida

Disattiva il feedback aptico della tastiera

Con l’arrivo di iOS 16 e iOS 17 è diventato meno chiaro quali siano le impostazioni da modificare e le funzioni da disattivare per migliorare la durata della batteria di iPhone.

Una delle novità degli ultimi anni è proprio legata al feedback aptico della tastiera, ovvero la vibrazione che sentiamo ogni qualvolta premiamo uno dei pulsanti della nostra tastiera virtuale. Stando a quanto dice Apple nella pagina di supporto ufficiale, questa funzione potrebbe comportare un aumento dei consumi ed andare a disattivarla potrebbe migliorare l’autonomia di iPhone, anche con un impatto notevole per chi scrive molto.

Disabilitare il feedback aptico della tastiera è molto semplice. Per disattivarlo basta seguire il percorso Impostazioni – Suoni e feedback – Feedback della tastiera e disattivare la voce Aptico.

Rimuovere i widget dalla schermata di blocco

Tutti i widget presenti sulla nostra schermata di blocco forzano le relative app a lavorare continuamente in background. Widget come quelli del meteo o dei risultati sportivi vengono caricati in tempo reale e questo aumenta i consumi della batteria.

Quindi, come avrete capito, un metodo per migliorare la batteria di iPhone è quello di andare semplicemente a rimuovere i widget dalla lockscreen, o quantomeno limitarci ad utilizzare quelli realmente utili e che riteniamo indispensabili.

Per rimuovere i widget dalla schermata di blocco, teniamo premuto sulla schermata stessa, premiamo su personalizza e poi tappiamo sul widget da rimuovere e successivamente premiamo il simbolo “-” per eliminarlo.

Con questi due semplici consiglia abbiamo quindi capito come migliorare la batteria del nostro iPhone, senza rinunciare a funzioni utili o indispensabili.