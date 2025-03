ZTE protagonista al MWC 2025: presentati smartphone e tablet innovativi

Il Mobile World Congress di quest’anno si è rivelato un’importante occasione per ZTE, che ha svelato una nuova gamma di prodotti, concentrandosi su smartphone accessibili e su innovazioni nel settore dei tablet. La società ha lanciato i suoi ultimi dispositivi, tra cui i telefoni nubia Neo 3 e Neo 3 GT, il pieghevole nubia Flip2 e i modelli nubia Focus 2 e Focus 2 Ultra. Non è tutto: ZTE ha presentato anche il tablet Red Magic Pad 3D Explorer Edition, dimostrando la sua voglia di essere protagonista nel mercato tecnologico.

nubia Neo 3 e Neo 3 GT

I nuovi telefoni nubia Neo 3 e Neo 3 GT si pongono come opzioni economiche ma di qualità per i gamer. Entrambi i dispositivi sono dotati di display da 6.8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e trigger sensibili al tocco per un’ottimizzazione dell’esperienza di gioco. Il Neo 3 fa affidamento su un chipset Unisoc T8300 insieme a una batteria che varia tra 5.200 e 6.000 mAh, in base al mercato, e supporta la ricarica rapida a 33W.

Il modello Neo 3 GT, invece, rappresenta un upgrade con un chipset Unisoc T9100, accoppiato a un sistema di raffreddamento a camera di vapore di 4.082 mm² per garantire prestazioni elevate durante il gioco. Entrambi i modelli mantengono la stessa dimensione dello schermo, ma il Neo 3 GT offre una tecnologia OLED, migliorando ulteriormente la qualità visiva. La durata della batteria rimane, come nel caso del Neo 3, tra i 5.000 e i 6.000 mAh, a seconda della regione in cui viene commercializzato.

nubia Focus 2 e Focus 2 Ultra

Il nubia Focus 2 è progettato per gli appassionati della fotografia, presentando una fotocamera principale da 108 MP e un display da 6.7 pollici. Tra le sue funzionalità spicca l’intelligenza artificiale applicata a scatti sportivi, migliorando così la resa nei momenti di azione rapida. Il nubia Focus 2 Ultra si distingue ulteriormente con un sensore maggiore da 1/1.55 pollici e un’apertura f/1.47 molto ampia, ottimizzando la cattura della luce. Anche questo modello presenta un display OLED da 6.8 pollici con refresh rate di 120 Hz, alimentato da una batteria da 5.000 mAh e ricarica a 33W. Una caratteristica unica è un anello rotante intorno al modulo della fotocamera, utile per regolare lo zoom.

nubia Flip2: il foldable economico

Il nubia Flip2, annunciato a metà gennaio, è dotato di un processore MediaTek Dimensity 7300X e di un fantastico display OLED pieghevole da 6.9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Questo dispositivo si presenta come uno dei più accessibili nel mercato globale, escluse le offerte cinesi. Il prezzo di partenza per il modello base, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, è fissato a 699 euro.

Red Magic Pad 3D Explorer Edition

Infine, ZTE ha introdotto un tablet da gaming nell'ambito del marchio Red Magic, chiamato Red Magic Pad 3D Explorer Edition. Equipaggiato con un potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 e un display da 12.1 pollici, il tablet è supportato da una batteria da 10.000 mAh, garantendo lunga autonomia. Il nome Pad 3D deriva dalla sua capacità di visualizzare contenuti tridimensionali senza l'uso di occhiali. Inoltre, il dispositivo sfrutta l’intelligenza artificiale per convertire oggetti 2D in 3D sia per le foto che per i video, rivelandosi un'innovazione significativa nel mondo dei tablet.

Con queste presentazioni, ZTE ha compiuto passi importanti nella sua strategia tecnologica, rivolgendo la sua attenzione a un pubblico più ampio e diversificato, senza compromettere la qualità e l’innovazione.