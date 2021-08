ZTE Axon 30 5G arriva in Italia: disponibile dal 9 settembre, tutti i prezzi

Qualche settimana fa ZTE lanciava ufficialmente Axon 30 5G, un nuovo smartphone caratterizzato soprattutto dalla presenza di una fotocamera sotto il display di seconda generazione. Il telefono, dotato di un’interessante scheda tecnica, ha subito catturato le attenzioni degli esperti del settore e degli utenti, che si sono chiesti fin da subito se il prodotto sarebbe mai arrivato anche dalle nostre parti.

Fortunatamente è proprio così, dato che la stessa società ha confermato che il dispositivo sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 9 settembre. Il primo telefono al mondo a introdurre uno schermo sotto il display con una densità di pixel elevata fino a 400ppi verrà venduto anche in molti Paesi europei, tra cui l’Italia.

Proprio come i nuovi Asus ROG Phone 5S e 5S Pro, anche il display dell’Axon 30 presenta una frequenza di campionamento del tocco fino a 360Hz, un aspetto molto importante per coloro che amano cimentarsi nel gaming. Per quanto riguarda le prestazioni, ZTE Axon 30 è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 870G che presenta una frequenza massima del core di 3,2 GHz.

Un altro punto di forza del nuovo Axon 30 5G è certamente la quadrupla fotocamera posteriore, che include una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera grandangolare da 120 gradi, un obiettivo macro da 3 cm e un ultimo obiettivo per la profondità di campo, che dovrebbe essere in grado di fornire agli utenti soluzioni fotografiche per quasi tutti gli scenari.

Per quanto riguarda infine i prezzi dell’Axon 30 5G, il nuovo telefono di ZTE arriverà in Italia in due modelli. Il primo, caratterizzato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, verrà venduto ad un prezzo di 500 euro, mentre l’altro modello (con 12 GB di RAM e 256 GB di storage) avrà un prezzo di partenza di 600 euro. Chiaramente, è doveroso precisare che questi prezzi potrebbero variare in base alle offerte stabilite dalle singole catene di distribuzione.

Fonte Phone Arena