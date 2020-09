ZTE Axon 20 5G è il primo smartphone con la fotocamera sotto al display: dettagli e prezzi

ZTE Axon 20 5G è stato lanciato come “primo smartphone al mondo con una fotocamera sotto al display“, come orgogliosamente riportato anche dalla stessa azienda cinese.

La società con sede a Shenzhen aveva cominciato a svelare alcune caratteristiche del nuovo telefono già da alcune settimane. Naturalmente, l’attenzione degli utenti era tutta per questa interessantissima peculiarità, che consente a ZTE Axon 20 5G di garantire davvero un’esperienza a schermo intero. Il telefono viene proposto in tre configurazioni di RAM e archiviazione, con quattro opzioni di colore.

Venendo alle specifiche tecniche, ZTE Axon 20 5G funziona con Android 10 come sistema operativo ed è dotato di un display OLED full-HD + da 6,92 pollici (1.080×2.460 pixel) con proporzioni 20,5: 9 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Lo smartphone è alimentato con un processore Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, abbinato ad un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibili tramite scheda microSD (fino a 2 TB).

Dal punto di vista “ottico”, ZTE Axon 20 5G si presenta con ben quattro fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore. Sul retro troviamo un sensore primario da 64 megapixel, un sensore secondario da 8 megapixel, una terza fotocamera da 2 megapixel e infine un quarto sensore, sempre da 2 megapixel. Sulla parte anteriore, invece, ZTE Axon 20 5G è dotato di un sensore da 32 megapixel che resta “nascosto” quando non viene utilizzato.

Le opzioni di connettività su ZTE Axon 20 5G includono Wi-Fi, Bluetooth, 4G, GPS, NFC, una porta USB Type-C per la ricarica e, come suggerisce il nome, il supporto 5G. Il nuovo device dell’azienda cinese è infine equipaggiato con una batteria da 4.220 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

Lo ZTE Axon 20 5G ha un prezzo di partenza di 2.198 Yuan (circa 271 euro) per la variante da 6 GB + 128 GB, ,mentre servono 2.498 Yuan (circa 308 euro) per la variante da 8 GB + 128 GB e 2.798 Yuan (circa 345 euro) per la variante da 8 GB + 256 GB. Come accennato in precedenza, il telefono ha quattro opzioni di colore: blu, nero, arancione e viola. Per ora viene lanciato in Cina, ma le probabilità che arrivi anche da noi non sono affatto basse.

Fonte Gadgets360