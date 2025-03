ZTE al mobile world congress 2025: presentazione della strategia "AI for All" e nuova gamma di dispositivi

Il Mobile World Congress 2025 che si è tenuto a Barcellona ha offerto a ZTE una piattaforma ideale per mostrare la propria ambiziosa strategia "AI for All". L'azienda cinese ha puntato su una serie di dispositivi innovativi, progettati per integrare l'intelligenza artificiale in vari aspetti della vita quotidiana degli utenti. La presentazione ha messo in evidenza non solo prodotti all'avanguardia, ma anche una visione a lungo termine per creare un ecosistema interconnesso e intelligente.

La rinnovata linea di smartphone nubia

ZTE ha concentrato gran parte della propria attenzione sulla nuova linea di smartphone nubia, che si distingue per il forte focus sulla fotografia e sulle prestazioni elevate. Tra i modelli presentati, spicca il nubia Z70 Ultra, un flagship che si propone come una soluzione ideale per gli appassionati di fotografia. Dotato di un display senza bordi da 1,5K e di una fotocamera posizionata sotto il pannello, il dispositivo promette un'esperienza visiva senza precedenti. La redazione ha già avuto modo di testare questo smartphone, confermando le sue notevoli caratteristiche.

Passando alla serie nubia Neo 3, questa gamma si rivolge in particolare agli appassionati di eSport, incarnando la filosofia "Born to Win". Tra le sue principali caratteristiche troviamo l'AI Companion Demi, l'AI Performance Engine NeoTurbo e un nuovo spazio di gioco dedicato. Questo dispositivo vanta anche aggiornamenti hardware notevoli, come i doppi trigger per il gioco e una batteria capiente da 6000 mAh. Per chi ama prestazioni grafiche eccellenti, il nubia Neo 3 GT 5G si presenta con un display OLED, un sistema di raffreddamento avanzato e una ricarica rapida di 80W, rendendolo un compagno ideale per lunghe sessioni di gaming.

L'innovativo smartphone pieghevole nubia Flip 2 5G

Uno dei modelli più attesi è il nubia Flip 2 5G, un dispositivo pieghevole che combina un design elegante con prestazioni elevate. Questo smartphone è dotato di un display AMOLED interno di 6,9 pollici a 120 Hz e un sistema di fotocamere ottimizzato dall'intelligenza artificiale. A completare le sue caratteristiche c’è un potente chipset MediaTek Dimensity 7300X e una batteria da 4325 mAh. Il display esterno da 3 pollici apre a nuove funzionalità, rendendo il dispositivo versatile e interattivo.

La serie nubia Focus 2, pur non essendo stata dettagliatamente presentata, è stata menzionata generosamente, sottolineando la sua particolare attenzione verso un comparto fotografico di altissimo livello. Questi dispositivi sembrano promettere ulteriori innovazioni in un settore sempre più competitivo.

Visione strategica verso un ecosistema intelligente

L'approccio di ZTE all’intelligenza artificiale va ben oltre la semplice commercializzazione di dispositivi. L’azienda ha rivelato una strategia a lungo termine finalizzata alla creazione di un ecosistema interconnesso e intelligente, in grado di supportare interazioni multimodali tra persone, veicoli e abitazioni.

Ni Fei, SVP di ZTE Corporation e Presidente di ZTE Mobile Devices, ha evidenziato l'importanza di integrare le capacità AI mondiali nel framework AI OS dell'azienda. ZTE intende connettere architetture multimodali utilizzando LLM AI avanzate per reinventare il modo in cui gli utenti interagiscono con la tecnologia.

Particolare interesse ha suscitato la partnership con Google, con l'annuncio che i nuovi prodotti nubia integreranno il modello Gemini, il più avanzato nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Inoltre, si avvarranno dell'infrastruttura sicura e scalabile di Google Cloud, ampliando così le potenzialità dei dispositivi ZTE.

Auricolari nubia LiveFlip e soluzioni di connettività

Per completare l’offerta, ZTE ha presentato anche gli auricolari nubia LiveFlip, pensati per attività come risposte rapide a domande, prenotazioni di viaggio e traduzioni in tempo reale, enfatizzando il loro ruolo di compagni digitali per gli utenti degli smartphone AI.

Non solo smartphone e auricolari: ZTE ha ribadito la sua competenza nel settore delle soluzioni di accesso fisso wireless e mobile broadband . Tra le innovazioni presentate c'è il ZTE G5 Ultra, considerato il primo FWA 5G-Advanced al mondo con intelligenza artificiale, che riesce a raggiungere velocità di picco di 19 Gbps e offre funzionalità di controllo vocale.

Inoltre, il ZTE G5 Max Wi-Fi è stato definito il primo FWA Wi-Fi 7 mmWave da 30 dBi, in grado di assicurare velocità fino a 10 Gbps. Infine, il ZTE U60 Pro si distingue come il Wi-Fi 7 5G Mobile più veloce al mondo, con una capacità di 3,6 Gbps e una batteria da 10.000 mAh, rendendo questi dispositivi estremamente competitivi sul mercato.

Disponibilità e prezzi dei nuovi smartphone nubia

ZTE ha anche annunciato i prezzi per i nuovi dispositivi nubia, con il nubia Neo 3 GT 5G proposto a 349,90 euro, il nubia Neo 3 5G a 249,90 euro e il nubia Flip 2 5G a 699,90 euro. Gli smartphone della serie nubia Neo 3 saranno disponibili a livello globale entro la fine di marzo 2025, mentre il nubia Flip 2 5G arriverà nel primo trimestre dello stesso anno.