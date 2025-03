Zoom annuncia un potenziamento dell’AI Companion: nuove funzionalità in arrivo per gli utenti Workspace

Zoom sta per lanciare un’importante evoluzione dell’AI Companion, che sarà disponibile a partire dalla fine di questo mese. Questa funzionalità avanzata permetterà agli utenti di eseguire compiti in modo autonomo, collegandosi direttamente attraverso una nuova scheda dedicata ai compiti all’interno di Workspace. Grazie a questa novità, gli utenti potranno delegare compiti come la pianificazione di riunioni di follow-up, la generazione di documenti derivati dalle riunioni precedenti e la creazione di clip video significative.

Nuove funzionalità per il lavoro in mobilità

Oltre all’aggiornamento dell’AI Companion, Zoom presenterà anche alcune migliorie per il suo servizio di Workplace. Tra queste spicca un nuovo registratore vocale per l’app mobile di Zoom Workplace, la quale sarà in grado di registrare, trascrivere e riassumere incontri in presenza sin dal lancio. Questo strumento si prevede diventi un alleato efficace per coloro che partecipano a incontri tradizionali, garantendo la registrazione di momenti importanti senza sforzo aggiuntivo.

In aggiunta, a maggio saranno introdotte le note in tempo reale, che forniranno riassunti dettagliati durante le riunioni su Zoom e le telefonate, rendendo più semplice la comprensione e la revisione dei punti chiave discussi. L’AI Companion di Zoom e queste nuove caratteristiche saranno accessibili senza costi aggiuntivi per gli utenti di Workspace, un tentativo di mantenere l’attrattività della piattaforma in un mercato in continua evoluzione.

L’AI Companion di Zoom: un aiuto strategico

Smita Hashim, Chief Product Officer di Zoom, ha recentemente condiviso la sua visione su come l’AI sta permeando ogni aspetto dei prodotti e delle interazioni offerte dalla piattaforma. Durante un’intervista con The Verge ha dichiarato: “Vogliamo che l’AI supporti ogni utente in modi utili e pratici, affinché possano svolgere il loro lavoro in modo più efficiente.” L’AI Companion, infatti, non solo migliora il funzionamento individuale degli strumenti, ma contribuisce a un’integrazione più fluida tra di essi, facilitando il completamento delle attività quotidiane.

Il lancio del Custom AI Companion

Infine, a partire dal mese successivo Zoom prevede l’introduzione dell’add-on Custom AI Companion, disponibile a un costo mensile di 12 dollari. Questo pacchetto offre accesso alla funzionalità di avatar personalizzati, la quale genera una versione AI dell’utente che può essere utilizzata per inviare messaggi al proprio team. Inoltre, verranno messi a disposizione modelli di avatar generici senza alcun costo aggiuntivo, ampliando ulteriormente le opzioni di personalizzazione per gli utenti. L’evoluzione di Zoom nel campo dell’intelligenza artificiale rappresenta un passo significativo verso un futuro più connesso e produttivo nel lavoro.