ZenFone 9 è ormai ad un passo: Asus svela la data di lancio

L’Asus Zenfone 8 è stato uno dei migliori telefoni tra quelli più importanti rilasciati sul mercato nel 2021, grazie alle sue dimensioni compatte e ad una serie di caratteristiche tecniche davvero molto interessanti. Anche per questo le aspettative nei confronti del successore Zenfone 9 sono molto alte e l’ultimo video non ha fatto altro che aumentare l’hype nei confronti di questo prodotto.

La bella notizia è che nelle scorse ore la società taiwanese ha anche confermato la data di lancio per il prossimo telefono. Asus ha infatti annunciato che l’evento di lancio di Zenfone 9 avrà luogo il 28 luglio alle 15:00 ora italiana e potrà essere seguito in streaming anche sul canale YouTube dell’azienda. Un’immagine teaser di accompagnamento sembra mostrare il dispositivo dalla parte anteriore, pubblicizzando anche le sue dimensioni compatte.

Nell’immagine si nota soprattutto il foro posizionato in alto a sinistra e il mento, che appare piuttosto pronunciato. In questa immagine non si riescono a capire tutti gli altri dettagli del prodotto, anche se nelle ultime settimane ZenFone 9 è trapelato diverse volte online, specialmente nel già citato video pubblicato di recente.

E’ proprio quella clip a confermare che il dispositivo sarà alimentato con un processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm, che potrà garantire un livello prestazionale assoluto. Inoltre, il display Samsung AMOLED da 5,9 pollici potrà contare su una frequenza di aggiornamento di 120 Hz; il telefono sarà equipaggiato con una batteria da 4.300 mAh e avrà una porta da 3,5 mm e un grado di protezione IP68.

Lo Zenfone 9 arriverà sul mercato anche con una fotocamera principale IMX766 da 50 MP, completa del modulo gimbal per stabilizzazione ottica avanzata a 6 assi. Non si sa ancora nulla sulla seconda fotocamera posteriore, ma appare fin troppo evidente che si tratterà di un sensore ultrawide.

Maggiori dettagli, come prezzi e disponibilità, dovrebbero essere svelati nell’evento di presentazione del prossimo 28 luglio.

Fonte Android Authority