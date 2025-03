Zagg lancia un hub multimediale a sei porte per migliorare la connettività dei dispositivi

Zagg ha presentato il nuovo Six-Port Media Hub, un dispositivo progettato per ampliare le possibilità di connessione di tablet come gli iPad e altri dispositivi Android. Grazie a diversi porti, tra cui HDMI, e slot per schede di memoria, questo hub si propone come una soluzione pratica per chi desidera ottimizzare l’uso dei propri dispositivi mobili. Inoltre, è dotato di comandi dedicati per la riproduzione di contenuti audio e video, facili da utilizzare direttamente dal dispositivo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

Caratteristiche dell’hub multimediale

Il nuovo Six-Port Media Hub di Zagg è attualmente disponibile per l’acquisto al prezzo di 99,99 dollari, sia attraverso il sito ufficiale dell’azienda che su Amazon. Tra le sue peculiarità, un cavo USB-C integrato consente di collegare senza difficoltà la dock a qualsiasi dispositivo. L’hub è stato progettato per incrementare le opzioni di connettività dopo aver verificato la crescente domanda di accessori compatibili con i vari dispositivi.

Questo media hub non solo offre un’uscita HDMI, che supporta risoluzioni fino a 4K a 60Hz per visualizzare contenuti su schermi esterni, ma è corredato anche di un porto USB-A capace di gestire velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. Gli slot per schede SD e microSD consentono di espandere ulteriormente la memoria e facilitano la lettura dei dati memorizzati. Un ulteriore vantaggio è la presenza di un jack per le cuffie e di un’altra porta USB-C che supporta una potenza di passaggio fino a 100W, ma è fondamentale avere a disposizione una fonte di alimentazione separata.

Design e funzionalità

Nell’ottica di garantire un’esperienza d’uso ottimale, il Six-Port Media Hub è dotato di un supporto regolabile, utile per sorreggere i dispositivi a diverse angolazioni. Questo aspetto del design è pensato per migliorare la fruizione dei contenuti, rendendo l’hub ideale per la visione di film o l’ascolto di musica. Nonostante i dispositivi mobili siano generalmente già dotati di pulsanti di controllo del volume, l’assenza di controlli aggiuntivi sul hub può risultare comprensibile, ma la presenza di controlli per il volume in aggiunta ai pulsanti di riproduzione sarebbe stata certamente un valore aggiunto.

Con l’aumento della domanda di dispositivi multi-funzione, Zagg sembra rispondere alle necessità degli utenti moderni, intercettando l’interesse per accessori che rendano l’uso di tablet e smartphone sempre più versatile. La mancanza di controlli del volume, nonostante non sia determinante, potrebbe limitare un po’ la praticità, ma non sminuisce l’utilità complessiva di questo gadget pensato per il consumatore tecnologico.