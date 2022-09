Zack tortura anche il Galaxy Z Flip 4: come reagisce il pieghevole?

Un paio di settimane fa il Galaxy Z Fold 4, uno dei due smartphone pieghevoli presentati di recente da Samsung, passava sotto le torture di Zack Nelson del canale YouTube JerryRigEverything, dimostrando un’ottima resistenza a piegature, graffi e bruciature.

Lo stesso destino è toccato anche al Galaxy Z Flip 4, l’altro foldable lanciato ufficialmente un mese fa dal gigante di Seul con alcuni miglioramenti in termini di design e qualità costruttiva rispetto alla generazione precedente. Il pieghevole risulta infatti dotato di protezione Gorilla Glass Victus+ e può contare anche su una cerniera ridisegnata, oltre ad un telaio in alluminio Armor e un grado di resistenza all’acqua IPX8.

Il nuovo Galaxy Z Flip 4 di Samsung è stato quindi sottoposto alle torture di JerryRigEverything e i risultati non sono poi così sorprendenti. Lo schermo di copertura presenta graffi al livello 6 con scanalature più profonde al livello 7 e gli utenti possono ancora produrre ammaccature allo schermo pieghevole con le unghie.

Il Galaxy Z Flip 4 è sorprendentemente resistente alla polvere, nonostante non abbia una classificazione IP che accerti questa tipologia di resistenza. Il design della cerniera fa un ottimo lavoro tenendo gli oggetti estranei e le particelle lontane dal meccanismo interno: tuttavia la cerniera stessa non sembra così solida come nei modelli lanciati da Samsung lo scorso anno.

Nel test di piegatura, sebbene il Galaxy Z Flip 4 sia stato equipaggiato con una cerniera ridisegnata che occupa meno spazio interno, è emerso che la soluzione sembra riuscire a garantire che il telefono non si spezzi a metà quando viene spinto con forza dall’altro lato.

Il telefono si piega un po’, proprio come il Galaxy Z Flip 3: tuttavia, nonostante il robusto tentativo il prodotto pare ancora in grado di funzionare senza problemi, anche se alla fine rimane leggermente piegato.

In breve, sia il Galaxy Z Flip 3 che lo Z Flip 4 hanno superato piuttosto bene i test di JerryRigEverything, anche se Z Flip 4 sembra poter subire più danni interni. Ad ogni modo, tenendo conto della sua struttura pieghevole, il foldable appare di ottima fattura e persino più resistente di alcuni telefoni standard non pieghevoli realizzati da altri produttori.

