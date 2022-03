Zack tortura il Galaxy S22 Ultra: il top di gamma supera i test

Dopo un’attesa leggermente più lunga del previsto e un periodo di pre-ordine di poco più di due settimane, sono già milioni gli utenti che hanno ricevuto i primi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra in tutto il mondo.

Sull’eccellente lavoro compiuto da Samsung con il suo nuovo trio di telefoni è stato già detto praticamente tutto. Dal display alle fotocamere, passando per l’elevatissimo livello prestazionale garantito dal processore Snapdragon 8 Gen 1, non c’è aspetto dei Galaxy S22 che non sia stato apprezzato dalla critica e dagli utenti stessi.

Tuttavia, negli ultimi giorni qualche dettaglio ha fatto un po’ storcere il naso ai fan di Samsung. Allstate ha infatti eseguito dei test di caduta sui nuovi telefoni della società sudcoreana, a cui i tre smartphone non hanno risposto affatto bene (si sono rotti, ndr).

Per questo motivo gli utenti attendevano con ansia i test per eccellenza, ovvero quelli condotti da Zack del canale YouTube JerryRigEverything. Come avviene con ogni top di gamma rilasciato sul mercato, anche con il Galaxy S22 Ultra lo YouTuber ha voluto eseguire le sue ormai celebri torture per verificare l’effettiva resistenza del prodotto.

Ebbene, pare che i risultati di questi test siano decisamente confortanti. Nonostante la grande pressione esercitata da Zack, il Galaxy S22 Ultra non si piega minimamente, e non è affatto scontato per un top di gamma. Ciò ovviamente fa ben sperare per l’integrità strutturale complessiva del telefono e persino per la durata a lungo termine.

Zack ha poi voluto controllare anche la qualità della protezione in vetro Gorilla Glass Victus+ che si trova sia sulla parte anteriore che sul retro del telefono. Anche qui la resa è stata ottimale, dato che i primi graffi sul display compaiono al livello 6 della scala Mohs (più profondi a livello 7, ndr), praticamente uguale a tutti gli altri dispositivi più importanti. Sul retro gli obiettivi della fotocamera risultano ben protetti dal vetro.

Infine, JerryRigEverything ha condotto anche il famigerato test della fiamma, appoggiando la fiamma di un accendino sul display: l’alone bianco compare dopo una ventina di secondi, pertanto Galaxy S22 Ultra supera anche questo test.

Fonte Phone Arena