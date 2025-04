YouTube sperimenta le schede AI per migliorare la tua ricerca video in base alle intenzioni

Google sta testando una nuova funzionalità su YouTube, chiamata AI Overviews, che ha come obiettivo quello di migliorare l’esperienza di ricerca degli utenti. Questa innovativa funzione promette di presentare segmenti video utili e pertinenti, non limitandosi a rispondere alle parole chiave ma focalizzandosi sul reale intento di chi cerca. Attualmente, il test è riservato a un numero limitato di utenti statunitensi abbonati a YouTube Premium che operano in inglese.

L’emergere delle AI Overviews su YouTube

La recente introduzione delle AI Overviews da parte di Google ha suscitato vari dibattiti, alcuni dei quali non proprio favorevoli. Infatti, il pubblico ha notato che la tecnologia aveva delle difficoltà nell’elaborare frasi senza senso, portando a risultati comici o confusi. In risposta, Google ha avviato una fase di sperimentazione che porta queste AI Overviews all’interno di YouTube, con l’intento di agevolare la ricerca di parti specifiche dei video.

Un dipendente di Google ha confermato l’esistenza di un nuovo carosello di Overviews nelle ricerche di YouTube, accessibile solo a una selecta fascia di utenti. Questo strumento si attiva quando si effettuano ricerche che richiedono informazioni pratiche, come la ricerca di prodotti da acquistare o suggerimenti su eventi da visitare in determinate località.

Come funziona la nuova funzionalità di ricerca di YouTube

La nuova funzionalità mira a ottimizzare la scoperta di contenuti video che siano più pertinenti rispetto all’intento di ricerca espresso dall’utente. Ad esempio, se un utente cerca “i migliori cuffie con cancellazione del rumore”, la piattaforma non rimanderà solamente a video interi che contengono le parole chiave, ma cercherà di estrarre segmenti che offrono confronti o raccomandazioni specifiche.

In questo modo, gli utenti avranno accesso diretto a informazioni più utili, arricchendo la loro esperienza di visualizzazione e facilitando il processo di decisione. Google spera che questa modifica possa rappresentare un passo avanti significativo per migliorare le interazioni degli utenti con la piattaforma video.

Accesso limitato e feedback degli utenti

È importante notare che questa novità è attualmente disponibile solo per un gruppo ristretto di membri di YouTube Premium negli Stati Uniti. Per il momento, la funzionalità è accessibile solo a ricerche effettuate in lingua inglese. Gli utenti che hanno la fortuna di testare questa nuova feature sono stati invitati a lasciare feedback, che può essere inviato comodamente attraverso il menu a tre punti presente nell’app.

Con l’evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale, gli sviluppi di Google su YouTube non passano inosservati e rappresentano una continua evoluzione nel modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti video. Le aspettative sono alte e sarà interessante osservare come si sviluppa questa sperimentazione nei prossimi mesi.