YouTube si aggiorna: nuova funzione per karaoke e migliorie in YouTube Music

Google ha recentemente introdotto una nuova funzionalità all'interno dell'applicazione YouTube per Android TV, dedicata a tutti gli appassionati di musica e karaoke. Questo aggiornamento consente agli utenti di visualizzare i testi delle canzoni mentre i video vengono riprodotti, trasformando l'esperienza musicale in una coinvolgente sessione di canto. Nel frattempo, YouTube Music ha ricevuto alcune modifiche importanti che migliorano l'interazione con gli utenti. Scopriamo insieme tutte le novità.

YouTube per Android TV: l'app diventa un karaoke

Con il recente aggiornamento alla versione 5.22 dell'app di YouTube per Android TV, gli utenti possono ora utilizzare una funzionalità innovativa che ha l'aria di un karaoke. Quando si avvia un video musicale, accanto ai consueti strumenti di interazione è presente un nuovo pulsante, riconoscibile dall'icona a forma di occhio, che consente agli utenti di scegliere come visualizzare i contenuti.

Cliccando sul pulsante “Visualizza”, appare un menu che offre tre diverse opzioni. La prima è l'opzione "Artwork", che mostra la copertina del brano, il titolo e il nome dell’artista. La seconda scelta è il "Testo", che visualizza il testo della canzone in tempo reale, sincronizzandosi con la musica, proprio come si farebbe in una serata karaoke. Infine, vi è l'opzione "Video", che riproduce il video originale così come pubblicato.

Questa funzionalità è apprezzata soprattutto dai fan del karaoke, che possono cantare le proprie canzoni preferite con il supporto visivo dei testi. Tuttavia, un aspetto che potrebbe migliorare l’esperienza è la mancanza di memoria della selezione effettuata dagli utenti: ad ogni nuovo video, è necessario ripetere il processo per attivare la visualizzazione del testo.

Aggiornamenti per YouTube Music: la funzione "Ask Music"

YouTube Music non rimane indietro e sta migliorando una delle sue funzionalità chiave chiamata "Ask Music". Questa opzione, attualmente disponibile solo in alcuni paesi come Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Australia, utilizza l'intelligenza artificiale per generare stazioni radio personalizzate in base ai gusti musicali degli utenti.

Recentemente, Google ha apportato cambiamenti significativi a questa funzione, già molto utilizzata. Nella scheda "Home", i semplici badge informativi sono stati sostituiti da un carosello più interattivo che invita i clienti a “Chiedi musica”. Questa interfaccia mostra vari badge che rappresentano diversi generi e stili musicali, con esempi come "Cantanti con voce profonda" e "Nuove uscite". Cliccando su uno di questi badge, gli utenti possono generare automaticamente una playlist o una stazione radio dal titolo selezionato.

In aggiunta a questi badge, è stato implementato un campo di testo che consente richieste di musica, che possono essere effettuate anche mediante comandi vocali. Questo potenziamento mira a semplificare e arricchire l'esperienza degli utenti all'interno dell'app, rendendola più dinamica e su misura per i gusti personali.

Come scaricare o aggiornare l'app YouTube Music

Per avere accesso alle ultime novità di YouTube Music, gli utenti Android possono facilmente scaricare o aggiornare l'app attraverso il Google Play Store. Basta cercare l'applicazione nella pagina dedicata, e quindi cliccare sul pulsante “Installa” per un nuovo scarico o “Aggiorna” se è già installata ma necessita di un aggiornamento. Questo procedimento consente di fruire delle ultime funzionalità e miglioramenti apportati, da oggi disponibili per tutti gli appassionati di musica.