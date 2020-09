YouTube Shorts, Google lancia il “clone” di TikTok: brevi video di 15 secondi, presto anche da noi

Si chiama YouTube Shorts, è una breve funzione video di YouTube che consente di condividere video di 15 secondi ed è stata appena lanciata da Google.

Dalle caratteristiche sembra qualcosa di familiare, vero? Ebbene sì, siamo di fronte ad un altro concorrente di TikTok, dopo le Reels di Instagram. Per ora BigG ha avviato la distribuzione della beta di YouTube Shorts in India (dove TikTok è “bannato”, ndr) ma per il prossimo futuro l’intenzione di BigG è ovviamente quella di estendere la novità in tutto il mondo.

Nel suo annuncio, Google ha spiegato che con YouTube Shorts viene lanciata anche una nuova fotocamera, oltre ad alcuni strumenti di modifica. I video, come detto, durano fino a 15 secondi e possono essere visualizzati sulla home page di YouTube nella sezione dedicata.

Il pulsante Crea è stato spostato nella barra inferiore della navigazione per gli utenti indiani di Android, ed è in questo modo che è possibile realizzare i mini video. Per verificare l’accesso basta cliccare sull’icona “+” e selezionare Video. Se compare l’opzione Crea un breve video si ha l’accesso alla videocamera Shorts, dotata di numerose funzionalità.

Le persone che non hanno accesso alla videocamera Shorts possono comunque caricare video di durata inferiore a 60 secondi, con l’hashtag #shorts nel titolo o nella descrizione, e questi verranno comunque raccolti per essere evidenziati sulla home page di YouTube. L’obiettivo è quello di stimolare i creatori di contenuti, scatenando fantasia e creatività.

Nel blog di YouTube, Chris Jaffe, VicePresidente del Product Management per YouTube, ha fatto presente che i mini video si espanderanno presto su iOS e anche in altri paesi, e ha anche aggiunto che verranno introdotte a breve anche altre funzionalità per la creazione.

Le voci che riportavano un impegno di YouTube su un “clone” di TikTok erano cominciate a circolare già all’inizio di quest’anno, trovando poi conferma nel mese di giugno.

Fonte Gadgets360