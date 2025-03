YouTube rialza il tiro contro i blocchi pubblicitari: arrivano avvisi sui browser

YouTube ha riattivato la sfida contro l’uso dei blocchi pubblicitari, generando un’ondata di segnalazioni da parte degli utenti. Gli avvisi che richiedono la disattivazione dell’adblock sono tornati a comparire con maggiore insistenza, invitando gli utenti a “disattivare il blocco pubblicitario o a inserire YouTube nella lista delle eccezioni” per continuare a guardare i contenuti. Questo messaggio, che già circolava in passato, è ora più diffuso e implacabile, lasciando poco spazio alle alternative.

Le opzioni per gli utenti: accettare la pubblicità o passare a Premium

Gli utenti si trovano di fronte a due scelte: accettare la visione di annunci pubblicitari durante la riproduzione dei video o optare per YouTube Premium, il servizio in abbonamento di circa 12 euro mensili. Questo abbonamento non solo promette un’esperienza completamente priva di pubblicità, ma supporta anche i creatori di contenuti, un aspetto che Google sottolinea come “l’unica alternativa legittima” per chi preferisce un’esperienza di visualizzazione senza interruzioni.

Questa strategia potrebbe avere un impatto significativo sul numero di abbonati, con Google che appare determinata a incentivare l’adozione del piano a pagamento come via principale per evitare la pubblicità. Non è la prima volta che YouTube adotta misure così drastiche, ma l’insistenza attuale sembrerebbe indicare una stretta maggiore nei confronti dell’uso di strumenti come gli adblock.

Inefficienza su vari browser: il caso Opera GX e Firefox

Le recenti segnalazioni riguardano principalmente gli utenti di Opera GX, un browser progettato per i gamer. All’interno di questo browser, anche con l’estensione uBlock Origin attivata, gli utenti continuano a imbattersi nel messaggio di avviso. Ma la situazione non è diversa su Firefox, dove molti hanno riscontrato difficoltà nell’osservare il video senza l’interferenza del banner, anche disattivando temporaneamente il blocco pubblicitario.

Anche su Chrome alcuni utenti notano un rallentamento delle prestazioni quando uBlock Origin è attivato. Tuttavia, esistono configurazioni del browser Mozilla che riescono a bypassare temporaneamente il messaggio di avviso e consentono di guardare i video senza interruzioni. Questa distinzione suggerisce che, sebbene i blocchi pubblicitari stiano affrontando crescenti sfide, le singole impostazioni possono ancora offrire aiuti a chi desidera mantenere il controllo sulla propria esperienza di navigazione.

Il futuro incerto con Manifest V3

Sotto la superficie della questione, Google è nel pieno della transizione verso Manifest V3, il nuovo standard per le estensioni di Chrome. Questa evoluzione potrebbe ridurre notevolmente l’efficacia di strumenti come uBlock Origin, contribuendo a un ulteriore assottigliamento delle opzioni a disposizione degli utenti. Tale direzione ha destato preoccupazione tra i navigatori, molti dei quali vedono in questo approccio una forma di contenimento sull’uso degli adblock per incoraggiare gli abbonamenti Premium.

La battaglia tra YouTube e i blocchi pubblicitari non sembra affatto avviata a una risoluzione. La sensazione generale tra gli utenti, in particolare quelli più attenti alla privacy e al controllo della propria esperienza online, è che le strade a disposizione stiano diventando sempre più limitate.